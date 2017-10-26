24 октября 2017 года в доме правительства Московской области (Красногорск-7, бульвар Строителей, д. 1) прошло Всероссийское совещание по организации контрольно-надзорной деятельности в области долевого строительства на территории субъектов РФ.

На совещании были затронуты наиболее актуальные в настоящее время вопросы, связанные с внедрением риск-ориентированного подхода к планированию надзорной деятельности, защитой прав пострадавших граждан, реализацией планов-графиков по решению проблем граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, а также с внедрением нового способа обеспечения исполнения обязательств застройщиков по договорам долевого участия – компенсационного фонда.

С приветствиям к участникам Совещания обратился губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев: «Тема обманутых дольщиков для Подмосковья актуальна. Мы тесно работаем с Минстроем РФ. Большая надежда, что закон, который начинает работать с июля 2018 года, обеспечит дополнительную защиту жителям, которые участвуют в долевом строительстве. Вместе с тем, важно сделать так, чтобы он не стал препятствием и не породил другие сложности в реализации жилищных застроек.

Ежегодно в регионе строится порядка 5,5-5,7 млн кв.м жилья. В этом есть плюсы. Наш регион растет на сто тыс человек в год, развивается инфраструктура. Есть случаи, когда люди, заплатив деньги, сталкиваются с тем, что не могут получить жилье».

В работе пленарной сессии Совещания: «Изменение законодательства о долевом строительстве. Государственный контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» принял участие Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Александрович Мень. В своем приветственном слове он подчеркнул: «Застройщики, начинающие новые проекты, теперь придут не в страховые компании, а в фонд, и это будет серьезная государственная защита прав участников долевого строительства. Компенсационный фонд заменит механизм страхования ответственности застройщиков и в случае банкротства компании дольщики смогут получить возмещение внесенных по договору долевого участия денежных средств, либо финансирование на завершение строительства объекта».

Модератором пленарного заседания выступил заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Евгеньевич Стасишин.

Основным докладом заседания стал доклад председателя правления АКБ «Российский капитал» (ПАО) Михаила Валерьевича Кузовлева.

Состоялся пресс-подход, во время которого М.А. Мень ответил на вопросы журналистов. В частности он сообщил: «Двенадцать застройщиков уже начали оплаты не страховым компаниям, которые себя не оправдали, а в государственный компенсационный фонд».

«Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» был учрежден правительством РФ и начал свою работу 20 октября 2017 года. Одна из основных функций фонда - распоряжение средствами компенсационного фонда, который будет формироваться за счет обязательных отчислений застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого строительства. Средства фонда будут выделяться для завершения строительства в случае признания застройщика несостоятельным или для компенсационных выплат пострадавшим участникам долевого строительства.

В соответствии с законом, все застройщики обязаны осуществлять в фонд взносы в размере 1,2% от каждого ДДУ, предусматривающего передачу жилого помещения, если договор участия в долевом строительстве с первым участником долевого строительства в отношении многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости заключен после даты государственной регистрации фонда. Неуплата застройщиком взноса в фонд дольщиков является основанием для приостановки государственной регистрации договора участия в долевом строительстве. Номинальный счет фонда для приема взносов застройщиков открыт в АКБ «Российский капитал».