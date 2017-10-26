Вы находитесь здесь:Главная»Новости»Новости индустрии»В Звенигороде достроили два дома группы компаний «СУ-155»
Четверг, 26 Октябрь 2017 05:44

В Звенигороде достроили два дома группы компаний «СУ-155»

10 фото Звенигород СУ 155 241017

24 октября 2017 года в микрорайоне «Восточный» подмосковного Звенигорода Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации М.А. Мень и губернатор Московской области А.Ю. Воробьёв приняли участие в торжественной церемонии передачи ключей дольщикам «СУ-155». Ключи от квартир получили 15 семей.

 

Более двух тысяч человек с тревогой ожидали в прошлом году новостей о ходе строительства ЖК «Восточный». Причиной тревоги были новости о сложном финансовом положении застройщика СУ-155. Летом 2016 года права и обязанности застройщика по согласованию с Министерством строительства РФ и Правительством Московской области были переданы местной компании – ЗАО «Стройпромавтоматика».

В настоящее время корпуса 15 и 16 введены в эксплуатацию, до конца 2017 года планируется завершение строительства еще трех объектов – корпуса 11, 12 и 14. 

Общая площадь 12-этажного жилого дома (корпус № 15) составляет 13 тыс кв.м. К заселению готовы 176 квартир, жилой площадью 8,6 тыс кв.м. Общая площадь корпуса № 16 составляет 12 тыс кв.м. В 15-этажном доме к заселению готовы 168 квартир, жилой площадью 8,1 тыс кв.м.

В проекте учтены требования комфортного доступа маломобильной категории граждан. Выполнено благоустройство придомовой территории. Установлены детские игровые комплексы, места для отдыха, оборудована парковка.

«Сегодня мы присутствуем на вручении ключей дольщикам «СУ-155». Программа вручения ключей стала возможна благодаря совместным действиям с правительством Российской Федерации.

Всего две тысячи человек до конца 2018 года должны получить здесь ключи. Мы ведем системную, большую работу по решению проблем обманутых дольщиков, за последние пять лет мы решили проблемы более восемнадцати тысяч дольщиков. Задача, чтобы каждый обманутый дольщик, каждый человек, который заплатил за квартиру в Московской области, получил свое жилье. Мы благодарны за то, что сегодня начинает работать Фонд защиты   дольщиков. Это очень важная и своевременная мера, которая обсуждалась в Минстрое, в правительстве Российской Федерации, и она позволит обеспечить дополнительную защиту тем, кто вложил деньги в будущее жилье», – сказал губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев. 

 Как пояснил Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Александрович Мень, всего в России насчитывается 145 недостроенных объектов компании «СУ-155», из которых 130 объектов достраивает АКБ «Российский капитал». На данный момент 72 объекта из их числа уже достроены, на 58 еще идут работы. Оставшиеся 15 объектов, которые находятся на территории городского округа Звенигород, достраивает социально ответственный инвестор-застройщик.

На сегодняшний день из 66 объектов АО «ГК «СУ-155», расположенных на территории Московской области, введены в эксплуатацию 33 объекта, в которых гражданам-соинвесторам продано 7 885 квартир. После банкротства «СУ-155» в Подмосковье остались не только недостроенные дома, но и соцобъекты. Завершение их строительства осуществляется в соответствии с трехсторонними соглашениями, заключенными между Минстроем Московской области, «СУ-155» и новыми компаниями-инвесторами.

Прочитано 9 раз
Опубликовано в Новости индустрии
Теги

Последнее от

Похожие материалы (по тегу)

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх
 

Видеоматериалы

Бизнес

Рубрики

 

 

 

Энциклопедическое издание о дорожной отрасли «Дороги, мосты и тоннели России»

Книга-1

Спецвыпуск к X Съезду РСС

coverrss

 

Дорожное строительство

 № 4/2017

Cover DS-4-2017 4-1

КАТАЛОГ Выставки-презентации

Вакансии

Партнеры

RSS logo

Logo 179 179

179х179 GKH

 crk

 

179-179navystavke

PP 100х100 белый

КВА100х100

 

 

 

 

Реклама

1111Банер5

Black Horse Logo пример

 

 

 

 

  

 

Ближайшие выставки

03.10.2017

"Промышленная светотехника"

подробно

05.10.2017

Семинар «Деревянное строительство и деревянные конструкции»

подробно

06.10.2017

Научно-практическая конференция «Современные инженерные системы в архитектуре здоровья» (Modern Engeneering Systems, MES)

подробно

10.10.2017

Станкостроение 2017

подробно

12.10.2017

«СтройКрым. Энергосбережение. 2017»

подробно

18.10.2017

Межрегиональный промышленный Форум

подробно

19.10.2017

Всероссийская Конференция Производителей Бетона (ВКПБ-2017)

подробно

20.10.2017

VIII Специализированная выставка строительных материалов и технологий

подробно

25.10.2017

«ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО–2017»

подробно

25.10.2017

«АВТОСЕРВИС. МЕХАНИКА. АВТОКОМПОНЕНТЫ–2017»

подробно
Посмотреть все события

Форма входа

Подписка

 

 

facebook-Logo

 

Посещение

 