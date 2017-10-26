В Звенигороде достроили два дома группы компаний «СУ-155»

24 октября 2017 года в микрорайоне «Восточный» подмосковного Звенигорода Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации М.А. Мень и губернатор Московской области А.Ю. Воробьёв приняли участие в торжественной церемонии передачи ключей дольщикам «СУ-155». Ключи от квартир получили 15 семей.

Более двух тысяч человек с тревогой ожидали в прошлом году новостей о ходе строительства ЖК «Восточный». Причиной тревоги были новости о сложном финансовом положении застройщика СУ-155. Летом 2016 года права и обязанности застройщика по согласованию с Министерством строительства РФ и Правительством Московской области были переданы местной компании – ЗАО «Стройпромавтоматика».

В настоящее время корпуса 15 и 16 введены в эксплуатацию, до конца 2017 года планируется завершение строительства еще трех объектов – корпуса 11, 12 и 14.

Общая площадь 12-этажного жилого дома (корпус № 15) составляет 13 тыс кв.м. К заселению готовы 176 квартир, жилой площадью 8,6 тыс кв.м. Общая площадь корпуса № 16 составляет 12 тыс кв.м. В 15-этажном доме к заселению готовы 168 квартир, жилой площадью 8,1 тыс кв.м.

В проекте учтены требования комфортного доступа маломобильной категории граждан. Выполнено благоустройство придомовой территории. Установлены детские игровые комплексы, места для отдыха, оборудована парковка.

«Сегодня мы присутствуем на вручении ключей дольщикам «СУ-155». Программа вручения ключей стала возможна благодаря совместным действиям с правительством Российской Федерации.

Всего две тысячи человек до конца 2018 года должны получить здесь ключи. Мы ведем системную, большую работу по решению проблем обманутых дольщиков, за последние пять лет мы решили проблемы более восемнадцати тысяч дольщиков. Задача, чтобы каждый обманутый дольщик, каждый человек, который заплатил за квартиру в Московской области, получил свое жилье. Мы благодарны за то, что сегодня начинает работать Фонд защиты дольщиков. Это очень важная и своевременная мера, которая обсуждалась в Минстрое, в правительстве Российской Федерации, и она позволит обеспечить дополнительную защиту тем, кто вложил деньги в будущее жилье», – сказал губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев.

Как пояснил Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Александрович Мень, всего в России насчитывается 145 недостроенных объектов компании «СУ-155», из которых 130 объектов достраивает АКБ «Российский капитал». На данный момент 72 объекта из их числа уже достроены, на 58 еще идут работы. Оставшиеся 15 объектов, которые находятся на территории городского округа Звенигород, достраивает социально ответственный инвестор-застройщик.

На сегодняшний день из 66 объектов АО «ГК «СУ-155», расположенных на территории Московской области, введены в эксплуатацию 33 объекта, в которых гражданам-соинвесторам продано 7 885 квартир. После банкротства «СУ-155» в Подмосковье остались не только недостроенные дома, но и соцобъекты. Завершение их строительства осуществляется в соответствии с трехсторонними соглашениями, заключенными между Минстроем Московской области, «СУ-155» и новыми компаниями-инвесторами.