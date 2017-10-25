«День инноваций» объединит ведущих специалистов в сфере BIM-технологий

28 ноября 2017 года в Москве состоится международный BIM-форум, посвященный актуальным вопросам цифровой трансформации строительной отрасли России. Мероприятие, призванное обобщить передовой опыт в области внедрения и применения технологий информационного моделирования, пройдет в рамках ежегодного «Дня инноваций в архитектуре и строительстве».

Сегодня, когда реализованные в России BIM-проекты исчисляются сотнями, а зрелость профессионального сообщества значительно возросла, особенно остро ощущается потребность в дискуссиях, предметом которых стал бы передовой опыт применения информационного моделирования для решения сложных задач.

Именно эту нишу и призван заполнить международный BIM-форум, организуемый компанией «Ради Дома – Batiactu Groupe» при деятельном участии специально созданного экспертного совета во главе с членом рабочей группы Минстроя по вопросам внедрения технологий информационного моделирования в промышленном и гражданском строительстве Мариной Король.

В программе форума – доклады, посвященные передовой практике работы в BIM, нормативному регулированию отрасли и подготовке кадров, воркшопы ведущих проектировщиков и разработчиков ПО, а также круглый стол «Вызовы цифровой трансформации в строительстве», тема которого особенно актуальна в свете утвержденной в июле 2017 года программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Таким образом, участники форума смогут не только рассказать о перспективных подходах в применении BIM-технологий, но и обсудить наиболее острые проблемы отрасли, совместными усилиями выработав способы их решения.

Среди спикеров BIM-форума – представители проектных и строительных компаний-лидеров в применении инновационных технологий, Москомэкспертизы, вендоров – Graphisoft, Dassault Systemes, Renga Software – и других участников рынка. Мероприятия деловой программы форума продлятся весь день, с 10:00 до 18:00.

«День инноваций в архитектуре и строительстве» – ежегодный международный форум, целью которого является обмен передовым опытом по широкому кругу вопросов, связанных с проектированием, возведением и эксплуатацией зданий, а также современными подходами к управлению городами. В этом году деловая программа мероприятия была существенно расширена и теперь включает в себя более 50 конференций и круглых столов, а также два специализированных раздела – BIM-форум и Фасад Meeting, темой которого станут современные подходы в проектировании и монтаже фасадных систем. Организатор «Дня инноваций» – компания «Ради Дома – Batiactu Groupe». Генеральный партнер – международная группа КНАУФ.

Местом проведения «Дня инноваций–2017» станет Центр международной торговли (Москва, Краснопресненская наб., 12). Получить подробную информацию о мероприятии, его программе и спикерах, а также зарегистрироваться на событие можно на его официальном сайте http://di.radidoma.ru/