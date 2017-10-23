Шорт-лист Премии WinAwards Russia/«Оконная компания года-2017»

WinAwards Russia/«Оконная компания года» – первая и единственная в России Премия отрасли оконного и фасадного остекления. Вручается проверенным, лучшим компаниям рынка окон России за успешные бизнес-решения и проекты, развивающие всю индустрию.

Цель Премии – показать возможности рынка отечественного остекления, выделить перспективных игроков и ориентировать потребителей на выбор лучших оконных компаний, продуктов и услуг.

WinAwards Russia – международное название Премии и уникальный знак, подтверждающий репутацию надежной прогрессивной компании рынка с сильным конкурентным преимуществом. Лауреаты Премии «Оконная компания года» получают признание отрасли, право на использование знака WinAwards в своих коммуникациях с потребителем и информационную поддержку.

В 2017 году по итогам профессионального конкурса с привлечением авторитетных экспертов в Жюри, Премия и знак WinAwards Russia будут вручены 20 самым успешным, прогрессивным и перспективным компаниям оконного рынка из разных регионов России.

Награда и звание «Оконная компания года» будут присуждены в 9 основных номинациях:

Производство года (заводы по выпуску СПК из ПВХ и дерева).

За построение эффективной системы контроля качества производства СПК из ПВХ и натурального дерева, обеспечивающей соответствие продукции высшим стандартам качества, установленным в индустрии СПК.

Продукт года

За яркую, успешную продуктовую новинку 2016/2017 года, оптимальное сочетание потребительских качеств и свойств. Продукт положительно воспринят рынком, что подтверждается объемом продаж.

Лучшая торговая концепция

За успешную торговую концепцию, существенно отличающуюся от других на рынке, со значимым коммерческим потенциалом. Успешность концепции подтверждена интенсивным развитием компании (минимальным падением или наилучшим ростом относительно конкурентов) в 2016-2017 году.

Профессионалы монтажа

За построение эффективной системы контроля качества работ по установке оконных блоков, обеспечивающей соответствие работ высшим стандартам качества, принятым в индустрии СПК.

Лучший клиентский сервис

За лучшее сервисное предложение и обслуживание на рынке окон для конечного потребителя.

Инновация года

За лучшее инновационное решение в 2016-2017 году, повысившее уровень отраслевой продукции на рынке окон России.

Лидеры безопасности

За самую ответственную и эффективную политику в области безопасного остекления.

«Зеленые» окна

За достижение высокого уровня экологической безопасности продукции и производства на рынке окон России.

Лучшая компания в комплексном остеклении

За лучшее предложение в области комплексного остекления зданий и жилых объектов.

Персональная Премия за вклад в имидж отрасли Media Spring/Персона года на рынке окон России.

ШОРТ-ЛИСТ РОССИЙСКОЙ ПРЕМИИ WINAWARDS RUSSIA/«ОКОННАЯ КОМПАНИЯ ГОДА-2017» ПО ВЕРСИИ TYBET.RU

ООО «Алсит» г. Москва

ООО «БИТРИ» г. Москва

ООО «ВТО» тм «ВОТ ТАКИЕ ОКНА» г. Казань

ООО «Декон» г. Москва

ООО «Динал» г. Новосибирск

ГК «ДОМКОМ» г. Москва

ООО «Завод окон ПластКом» г. Вологда

ООО «Компания КАРВИ» г. Южно-Сахалинск

ООО «Окна Вента » г. Краснодар

ООО «Окна Панорама» г. Санкт-Петербург

ООО «Окна Саратова» г. Саратов

ООО «Окна Экватор» г. Фрязино, Московская область.

ООО «Оконные технологии» г. Белгород

ООО «Оконный континент» г. Москва

ООО «РУСГАНЗА Продактс» г. Санкт-Петербург

ООО «Русские окна» г. Смоленск.

ООО «Тульский завод светопрозрачных конструкций» г. Тула

ООО «Фабрика дышащих окон» г. Краснодар

ООО «ФАЙБЕРГЛАСС ВИНДОУС ЭНД ДОРС» г. Москва

Церемония награждения

Церемония вручения Премии «Оконная компания года» состоится 28 ноября 2017 года в Москве на площадке «Согласие Hall». Гости Церемонии – топ рынка светопрозрачных конструкций России и приглашенные гости. СМИ.