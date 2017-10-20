Российско-Хорватский экономический форум

19 октября 2017 в зале «Ладога» Центра международной торговли (Москва, Краснопресненская наб, д. 12) состоялся Форум с участием деловых кругов России и Хорватии. Мероприятие прошло в рамках официального визита в Россию Президента Республики Хорватия Колинды Грабар-Китарович.

Целью мероприятия было обсуждение перспектив углубления и расширения российско-хорватского торгово-экономического сотрудничества в различных областях.

Форум организован Торгово-промышленной палатой Российской Федерации (ТПП РФ) и Хорватской хозяйственной палатой (ХХП).

На рубеже 2000-2010-х годов Россия стабильно входила в восьмерку крупнейших внешнеторговых партнеров Хорватии, двусторонний товарооборот составлял $1,5 млрд - $1,7 млрд. В 2014 году этот показатель достиг $1,9 млрд, что на 12,3% больше, чем в 2013 году. Однако в 2015 году ситуация кардинально изменилась, и товарооборот снизился на 37% - до $1,22 млрд (РФ опустилась на 13-е место в списке торговых партнеров Хорватии).

В 2016 году он уменьшился еще на 34% - до $808 млн (экспорт России в Хорватию - $576,4 млн, импорт России из Хорватии - $231,7 млн). На снижение товарооборота в 2015-2016 годах прежде всего повлияли санкции ЕС (Хорватия - член ЕС с 2013 года), введенные против России в 2014 году, и ее ответные меры. Экономические потери Хорватии от санкций и контрмер РФ в 2014-2017 годах составили около $334 млн. Помимо этого, на сокращение объема двусторонней торговли повлияло падение цен на энергоносители, снижение курса рубля и, соответственно, уменьшение покупательной способности россиян.

В январе - июле 2017 года товарооборот вырос на 63% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и достиг $667,5 млн (экспорт - $516,4 млн, импорт - $151,1). Более 90% хорватского импорта из России составляют минеральные продукты (газ, нефть и нефтепродукты, удобрения), Хорватия экспортирует в Россию лекарства, косметику и продукцию пищевой промышленности.

В состав хорватской деловой делегации вошли представители свыше 100 компаний, представляющих весь спектр отраслей хорватской экономики: сельское хозяйство, судостроение, энергетика, транспорт, туризм, фармацевтика, строительство и др.

Программой форума включала в себя проведение пленарного заседания, презентации экономики России и Хорватии, а также девять параллельных секций, в том числе: «Строительство и сопутствующие отрасли, деревообрабатывающая промышленность» и «Недвижимость, инвестиции, консалтинг», на которых хорватские фирмы выступили с предложениями по сотрудничеству с Россией.

Форум открыл Президент ТПП РФ Сергей Николаевич Катырин. Он напомнил, что 18 октября исполнилось ровно 100 лет со дня образования торгово-промышленной палаты в России. В своем приветствии он отметил важность визита Президента Республики Хорватия для укрепления отношений двух стран. Большое количество участников Форума также говорит о высоком взаимном интересе к сотрудничеству. «Сегодня динамика товарооборота уверенно положительная. Итоги работы за 7 месяцев показывают рост на 64% по сравнению с прошлым годом. Мы полагаем, что выйдем на докризисный уровень еще до конца года, по крайней мере, нам бы очень хотелось, чтобы это было так. Думаю, что в следующем году у нас есть все возможности превысить эти цифры», - сказал С.Н. Катырин. Он связал дальнейшее взаимодействие России и Хорватии с высокотехнологичными направлениями деятельности. Среди сфер интересов он отметил энергетику, судостроение, сельхозмашиностроение.

Отдельной темой, должно стать сотрудничество российских и хорватских регионов. Президент ТПП РФ призвал иностранные компании активнее участвовать в региональных промышленных выставках, где путь до конечного потребителя зачастую гораздо короче.

В заключение своего выступления С.Н. Катырин отметил плодотворную совместную работу с ТПП Республики Хорватия и выразил надежду на дальнейшее тесное сотрудничество.

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Хорватии Анвар Сарварович Азимов подробно рассказал о взаимодействии двух стран на высшем уровне: «У нас был план «дорожная карта» из четырех пунктов в этом году, и все четыре пункта мы выполнили. Это: визит Министра иностранных дел Хорватии в Москву, визит парламентской делегации, заседание Межправкомиссии, и венчает эту четырехступенчатую «дорожную карту» исторический, я бы сказал, визит Президента и главная особенность этого визита в том, что в полном объеме, начиная с 2009 года, восстановлен политический диалог, и наши отношения обретают новую динамику. Уверен, что это будет стимулировать и более активное развитие торгово-экономических отношений».

По его мнению, несмотря на успехи в развитии сотрудничества, существующее положение дел «ни в коей мере не соответствует тому гигантскому потенциалу, который заложен в торгово-экономических отношениях» двух стран. «Да, возможно в этом году мы выйдем за $1 млрд, но это не тот уровень. $3-4 млрд – таков должен быть минимальный товарооборот между нашими странами», - подчеркнул Посол.

Председатель Российской части Российско-Хорватской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, глава МЧС России, Владимир Андреевич Пучков в своем приветствии к участникам Форума подчеркнул: «Хорватия – важный торгово-экономический партнер России на Балканах». Он напомнил, что 3 октября в Москве прошло седьмое заседание Межправительственной Российско-Хорватской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

«Энергично и продуктивно работают и предприятия с российским капиталом в Хорватии. В России успешно работают крупные хорватские компании, занимающиеся проектированием, производством, монтажом и сервисным обслуживанием оборудования. Российскими компаниями успешно реализованы проекты по строительству ТЭЦ в Хорватии, в нефтяной сфере на хорватском рынке давно и успешно работает компания «Лукойл». Существует потенциальный интерес к поставке российской сельскохозяйственной техники в Хорватию», - сказал В.А. Пучков, отметив, что российско-хорватскую торговлю необходимо диверсифицировать. Кроме этого, он выразил уверенность в том, что: «Бизнес-форум станет эффективной площадкой для совместных проектов, будет способствовать поиску комплексных решений, позволит найти новые точки взаимодействия, укрепить контакты, которые позволят вывести двусторонние отношения на новый уровень».

О различных аспектах экономического взаимодействия двух стран рассказали глава Хозяйственной палаты Хорватии Лука Бурилович и посол Хорватии в России Тончи Станичич.

Перед участниками Форума выступила Президент Республики Хорватия Колинда Грабар-Китарович. Россия и Хорватия в этом году отмечают 25-летие установления дипломатических отношений. За четверть века страны укрепили сотрудничество. Растет взаимный товарооборот, идут взаимные инвестиции, развивается взаимодействие в энергетике, машиностроении, IT-сфере, туризме. Страны могут рассчитывать на многообещающее будущее, подчеркнула глава хорватского государства.

Колинда Грабар-Китарович заявила, что Россия является стратегическим партнером ее страны, которая заинтересована в налаживании взаимовыгодных внешнеэкономических связей.

В рамках форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Московской ТПП и Хозяйственной палатой Хорватии. Подписи под документом поставили Президент МТПП Владимир Михайлович Платонов и Президент Хозяйственной палаты Хорватии Лука Бурилович. Документ предусматривает совместные действия, направленные на развитие торговых, экономических и иных отношений.

Сразу по окончании пленарного заседания участникам были представлены презентации, из которых предприниматели узнали о состоянии и перспективах российской экономики, а также ознакомились с инвестиционным потенциалом Хорватии. Модератором выступил вице-президент МТПП Сурен Оганесович Варданян. Затем состоялись деловые переговоры между хорватскими и российскими компаниями,

Итогом встречи стала всесторонняя поддержка развития торгово-экономических отношений России и Хорватии. Обе стороны осознают необходимость более тесного сотрудничества при реализации совместных проектов. Встреча с участием первого лица государства подтверждает намерения двух стран продолжать активную работу на взаимовыгодных условиях.