От теории к практике: эксперты ADG Talks помогут ритейлу найти путь к своему покупателю

Вторая ток-шоу конференция ADG talks пройдет 25-26 октября на площадке форума по коммерческой недвижимости и ритейлу «Аренда-2017» и будет состоять из основной программы и четырёх практических семинаров. Международные эксперты и российские практики обсудят тренды современного ритейла и проведут практические семинары для всех, кто не хочет стоять на месте и готов первым внедрять современный подход к организации продаж.

Участие в ADG talks бесплатное.

Количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация.

Основная программа ADG talks пройдет 25 октября в большом зале Di Telegraph. Начало в 16:00.

Доклад «Сафари по трендам: как трансформация ритейла определяет стратегию продаж?» – обзор последних трендов мирового ритейла и практические советы, которые помогут сделать качественный прорыв в развитии бизнеса.

Презентация «Новые эффективные возможности для роста продаж и развития бизнеса в спальных районах». Григорий Печерский, управляющий партнер ADG group, представит крупнейший ритейл-проекта нового поколения – сеть районных центров ADG group – и расскажет, как уникальный подход к организации городской среды и интеграции новых ритейл-форматов поможет росту продаж и повышению прибыли. Какие новые возможности для развития бизнеса проект ADG group может предложить арендаторам и партнерам, и почему он не имеет аналогов и конкурентов.

В рамках дискуссии «Быть ближе. Преимущества и риски развития ритейла за пределами ТТК» ведущие практики отрасли обсудят, какие факторы определяют потребительский трафик, как профиль жителей и специфика района влияют на организацию торгового пространства, а также как превратить анализ данных о конкретном потребителе в стратегию роста своего бизнеса.

Серия интерактивных семинаров, которая пройдет 25-26 октября, позволит всем гостям ADG Talks принять активное участие в дискуссии, получить новые практические навыки, а главное обсудить собственный опыт с профессионалами мирового уровня.

Воркшоп и разбор кейсов. «Омниканальность: как эффективно продавать современному потребителю?»

Приглашенные эксперты на конкретных примерах расскажут, с чего начать внедрение омниканального подхода в коммуникациях и продажах уже сегодня.

Креативная сессия. “Искусство гибких форматов: тренды мирового ритейла”

Спикеры расскажут о международных кейсах, обсудят с гостями возможности и эффективность гибких ритейл-форматов и презентуют полезный инструментарий для их создания и развития.

Круглый стол. «Технологии, развивающие программы лояльности»

Эксперты обсудят реальные технологии и инструменты коммуникаций с потребителями, которые помогают ритейлерам по всему миру создавать эффективные программы лояльности.

Круглый стол «Retailtainment: как строить бизнес в эпоху экономики впечатлений?»

Как традиционному розничному магазину остаться на плаву в эпоху технологической трансформации рынка? Что такое ритейлтейнмент в России?

Чем заинтересовать своего покупателя помимо товаров и как превратить это в часть успешного бизнеса? На эти и другие вопросы ответим с ведущими практикам отрасли.

Обращаем ваше внимание, что для участия во всех мероприятиях ADG Talks требуется предварительная регистрация. Детали конференции и регистрация по ссылке https://goo.gl/1uPECv

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Фотографии предыдущих выпусков ADG talks доступны по ссылке

Место проведения: Di Telegraph, Москва, ул. Тверская, д.7

Дата: 25-26 октября

По всем вопросам участия в конференции:

Анастасия Тискова

+7(905)511-80-89

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