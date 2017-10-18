Голосуйте за конкурсные работы!

Открыто online-голосование в архитектурном конкурсе «Красивые дома 2017» и конкурсе интерьеров «Красивые квартиры 2017». Все желающие могут проголосовать за понравившиеся работы.

Online-голосование продлится до 23 октября 2017 года. По его итогам присваивается приз зрительских симпатий.

Подведение итогов конкурсов состоится 26 октября 2017 года в первый день работы Международной архитектурно-строительной и интерьерной выставки «Красивые дома. Российский Архитектурный Салон». Остальные смогут ознакомиться с именами победителей на сайте 27 октября 2017 года.

Предусмотрено две формы голосования:

Первая — голосование профессионального жюри. Решение принимается простым большинством голосов в порядке, определенном его членами.

Вторая — online-голосование, в котором может принять участие каждый, зашедший на страницу конкурсных работ на официальном сайте ЗАО ИД «Красивые дома пресс».

Проголосовать за конкурсные работы «Красивые дома 2017» >>

Проголосовать за конкурсные работы «Красивые квартиры 2017» >>

Поддержите участников конкурса, им важны ваши голоса!

Все конкурсные работы будут представлены в рамках экспозиции «Красивые дома. Российский Архитектурный Салон» в МВЦ «Крокус Экспо» с 26 по 29 октября 2017 года, павильон № 3, зал № 15.

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