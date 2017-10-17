Вы находитесь здесь:Главная»Новости»Новости индустрии»Галина Петровна Хованская о работе Комитета Государственной Думы РФ по жилищной политике в осеннюю сессию
Вторник, 17 Октябрь 2017 07:18

Галина Петровна Хованская о работе Комитета Государственной Думы РФ по жилищной политике в осеннюю сессию

2 фото Хованская 161017

16 октября 2017 года в Президентском зале Международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня» состоялась мультимедийная пресс-конференция председателя Комитета Государственной Думы РФ по жилищной политике и ЖКХ Г.П. Хованской.

- Деятельность Фонда содействия реформированию ЖКХ будет продлена еще на год, то есть, будет продлена программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда,- сказала  Галина Петровна Хованская. Она также сообщила, что «сейчас завершается переселение тех, кто проживает в домах, признанных аварийными до 1 сентября 2012 года. Но процесс продолжается, возникают новые аварийные дома. И эта программа будет работать для тех, кто проживает в домах, признанных аварийными до 2017 года. Эта программа крайне важная».

В осеннюю сессию в Комитете Государственной Думы РФ по жилищной политике будет вестись работа над двумя важнейшим законопроектами: программой реновации в регионах и законом о жилищно-строительных кооперативах (ЖСК). Как подчеркнула Г.П. Хованская, обе программы будут разрабатываться с обязательным общественным обсуждением.

Прочитано 14 раз
Опубликовано в Новости индустрии
Теги

Последнее от

Похожие материалы (по тегу)

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх
 

Видеоматериалы

Бизнес

Рубрики

 

 

 

Энциклопедическое издание о дорожной отрасли «Дороги, мосты и тоннели России»

Книга-1

Спецвыпуск к X Съезду РСС

coverrss

 

Дорожное строительство

 № 2/2017

Cover DS-2-2017 4-1

КАТАЛОГ Выставки-презентации

Вакансии

Партнеры

RSS logo

Logo 179 179

179х179 GKH

 crk

 

179-179navystavke

PP 100х100 белый

КВА100х100

 

 

 

 

Реклама

1111Банер5

Black Horse Logo пример

 

 

 

 

  

 

Ближайшие выставки

03.10.2017

"Промышленная светотехника"

подробно

05.10.2017

Семинар «Деревянное строительство и деревянные конструкции»

подробно

06.10.2017

Научно-практическая конференция «Современные инженерные системы в архитектуре здоровья» (Modern Engeneering Systems, MES)

подробно

10.10.2017

Станкостроение 2017

подробно

12.10.2017

«СтройКрым. Энергосбережение. 2017»

подробно

18.10.2017

Межрегиональный промышленный Форум

подробно

19.10.2017

Всероссийская Конференция Производителей Бетона (ВКПБ-2017)

подробно

20.10.2017

VIII Специализированная выставка строительных материалов и технологий

подробно

25.10.2017

«ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО–2017»

подробно

25.10.2017

«АВТОСЕРВИС. МЕХАНИКА. АВТОКОМПОНЕНТЫ–2017»

подробно
Посмотреть все события

Форма входа

Подписка

 

 

facebook-Logo

 

Посещение

 