Галина Петровна Хованская о работе Комитета Государственной Думы РФ по жилищной политике в осеннюю сессию

16 октября 2017 года в Президентском зале Международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня» состоялась мультимедийная пресс-конференция председателя Комитета Государственной Думы РФ по жилищной политике и ЖКХ Г.П. Хованской.

- Деятельность Фонда содействия реформированию ЖКХ будет продлена еще на год, то есть, будет продлена программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда,- сказала Галина Петровна Хованская. Она также сообщила, что «сейчас завершается переселение тех, кто проживает в домах, признанных аварийными до 1 сентября 2012 года. Но процесс продолжается, возникают новые аварийные дома. И эта программа будет работать для тех, кто проживает в домах, признанных аварийными до 2017 года. Эта программа крайне важная».

В осеннюю сессию в Комитете Государственной Думы РФ по жилищной политике будет вестись работа над двумя важнейшим законопроектами: программой реновации в регионах и законом о жилищно-строительных кооперативах (ЖСК). Как подчеркнула Г.П. Хованская, обе программы будут разрабатываться с обязательным общественным обсуждением.