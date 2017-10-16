Итоги выставки-переговоров CITY BUILD RUSSIA 2017

130 компаний-участниц из 8 стран мира

Более 100 российских компаний

2500 посетителей

1200 кв. м. площадь выставки

26-27 сентября 2017 года в Санкт-Петербурге, в конгресс-холле «Московский» проходила Международная строительно-интерьерная выставка-переговоры City Build Russia 2017, организованная КВК «РУС ЭКСПО».

Выставка-переговоры DIY вызвала высочайший интерес у ведущих компаний отрасли и собрала на одной площадке свыше 500 участников, среди которых топ-менеджмент более 40 крупнейших торговых сетей и компаний-застройщиков, и свыше 400 представителей компаний-производителей строительно-отделочных материалов и товаров DIY. В мероприятии приняли участие в качестве закупщиков такие крупные игроки рынка DIY, как ТД «Петрович», «Касторама», «Аксон», «Строительный двор», «Сатурн», «Вимос», «Сордон», «Масштаб», «Мега дача», «К-раута», «Старт», «Домовой», «Строй Гигант». Среди компаний застройщиков – «Арсенал-Недвижимость», «СПб Реновация», «Самолет ЛО», группа компаний «КВС», «Воин», «Прагма», «Трест-36» и др.

Программа проекта включала в себя насыщенную деловую часть, выставочную экспозицию и переговоры между производителями и первыми лицами компаний закупщиков. На площадке были созданы благоприятные условия для продуктивного делового общения, обмена опытом и заключения сделок. Компании-производители имели возможность продемонстрировать свою продукцию закупщикам, которые занимаются оптовой и розничной торговлей строительными и отделочными материалами, строительством, проектированием и отделкой зданий и поме­щений, дизайном интерьера.

На одной площадке был представлен широкий спектр материалов для строительства и отделки: строительные материалы, краски, штукатурки, сухие смеси, декоративные покрытия, сантехника, керамическая плитка, двери и замки, свето- и электротехническая продукция, интерьерный текстиль, керамогранит, камень, тротуарная плитка, брусчатка, бордюр, напольные покрытия, фасадные материалы, кровля, ворота, строительное

оборудование. Масштабная экспозиция привлекла внимание профессиональных посетителей и способствовала повышению результативности состоявшихся деловых встреч.

В рамках деловой программы Дмитрий Потапенко, предприниматель, экономист, управляющий партнер компании Management Development Group Inc., поделился практическими кейсами и рекомендациями по усовершенствованию бизнес-процессов во взаимоотношениях поставщик-сеть-покупатель.

Олег Изварин, руководитель отдела закупок «Строительные материалы» ТД «Петрович», представил доклад на тему «Перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY».

Валентина Кудряшова, эксперт транспортно-логистической отрасли ГК «Байкал Сервис», выступила с презентацией «LTL поставки. Повышение эффективности работы с транспортно-логистической компанией» и ответила на актуальные вопросы грузовладельцев.

Сергей Гурник, бизнес-тренер, НЛП-тренер, коуч, бизнес консультант, поделился тактиками проведения успешных переговоров в сфере B2B и собственным практическим опытом.

В процессе мероприятия прошли переговоры в формате B2B, в ходе которых компании-производители договорились о поставках товаров в сети. По мнению участников, City Build Russia 2017 - это эффективный инструмент продвижения продукции на российском DIY рынке. Участие в переговорах позволяет производителям строительно-отделочных материалов наладить деловые связи, увеличить объемы продаж и расширить географию сбыта строительных и отделочных материалов.

Выставка-переговоры собирает профессионалов, заинтересованных в понимании того, что происходит в сфере DIY, в проектах, которые реализуют сети и которые влияют на развитие российской строительно-интерьерной отрасли. Если компания-производитель планирует развиваться на этом рынке, то City Build Russia является уникальной платформой, которая позволяет это делать.