Реорганизация промзоны «Красный строитель», позволит возвести более 100 тыс. квадратных метров жилья и соцобъектов

Городские власти в настоящее время разрабатывают проект планировки части территории производственной зоны № 36 «Красный строитель» площадью 11,1 гектаров.

Как сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин, здесь предусматривается размещение жилой застройки с объектами социального и бытового обслуживания, а также транспортной инфраструктуры.

«Инвестор строит здесь жилой комплекс «Аннинский парк» общей площадью 101,4 тыс. квадратных метров. В его состав войдут встроенно-пристроенный детский сад на 125 мест, и отдельно стоящий многоуровневый паркинг на 300 машиномест», - пояснил Сергей Лёвкин.

«Кроме того, за счет средств инвестора планируется пристроить блок начальных классов на 350 мест к ГБОУ Лицею № 504, который находится по адресу: Варшавское шоссе, вл. 143, корп. 6», - добавил он.

По словам руководителя Департамента, ввести жилой комплекс в строй, планируется в 2018 – 2019 годах.

Ранее, Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу реорганизации столичных промзон. Сейчас в «старой» Москве треть от всего объёма строительства уже ведётся на бывших промышленных территориях.

«Всего предлагается модернизировать производственные территории общей площадью почти 13 тыс. га. Причем территории предприятий на площади 4,7 тыс. га подлежат полной реорганизации, а еще на 7,8 тыс. га предприятия будут модернизированы частично», - почеркнул Сергей Лёвкин.