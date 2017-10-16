В Уфе состоялся Форум «УралСтройИндустрия»

С 26 по 29 сентября 2017 года в г. Уфе в выставочном комплексе «ВДНХ-ЭКСПО» прошли крупнейшие бизнес-проекты строительной отрасли Республики Башкортостан - Форум УралСтройИндустрия и специализированные выставки «Строительство», «Деревообработка», «Недвижимость».

Организаторы форума и выставок: Государственный комитет РБ по строительству и архитектуре и Башкирская выставочная компания.

Поддержка проведения мероприятий: Министерство промышленности и инновационной политики РБ, Министерство лесного хозяйства РБ, Министерство жилищно-коммунального хозяйства РБ, Администрации ГО г.Уфа РБ, Ассоциации лесопромышленников РБ.,

Содействие: РООР «Союз строителей РБ», «НТО СТРОИТЕЛЕЙ РБ».

В церемонии официального открытия Форума и выставок приняли участие: Заместитель Премьер-министра Правительства РБ Хорошилов Н.А., Председатель Государственного Комитета РБ по строительству и архитектуре Махмудов Х.М., Глава городского округа город Уфа РБ Ялалов И.И., Министр жилищно-коммунального хозяйства РБ Афонин С.И., Министр лесного хозяйства Р.Б. Ахмедьянов Д.А., Председатель Комитета Государственного Собрания - Курултая РБ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Родина Е.А., руководитель комиссии по вопросам реализации и внедрения концепции технологического ценового аудита Общественного совета Минстроя РФ Пономарев И.В., Председатель РБ НТО строителей Вагапов Р.Ф., Председатель совета Ассоциации лесопромышленников РБ Канибер В.В., Исполнительный директор Союза Строителей РБ Коротун В.И., Генеральный директор Башкирской выставочной компании Кильдигулова А.В., исполнительный директор Фонд «Институт экономики города» Полиди Т.Д., Генеральный директор Ассоциации деревянного домостроения Панитков О.И.

В выставках приняли участие более 100 компаний из 13 субъектов Российской Федерации и дилеры иностранных фирм.

Выставка «Строительство» - особое внимание на выставке было уделено новинкам строительных материалов, оборудования и технологиям. В этом году участники из Уфы, Оренбурга и Самары провели мастер-классы для всех желающих и наглядно показали о возможностях использования их продукции. Ряд компаний, в частности из Москвы, Екатеринбурга, Челябинска и других регионов России предложили сотрудничество на очень привлекательных условиях для дилеров нашего региона. В выставке приняли участие такие компании как: Баркрафт г.Уфа, БентИзол г.Курган, Завод полимерных изделий г.Уфа, Завод Профнастил г.Уфа, Каркас г.Санкт-Петербург, Касавага г.Москва, Керамика-Центр г.Казань, Оренбургские минералы г.Оренбург, Откосы-Профи г.Уфа, Профист г.Первоуральск, Роквул г.Москва, СпецРемСтрой г.Екатеринбург, Строительные технологии XXI века г.Челябинск, УМК г.Магнитогорск, Форман г.Самара, Чернушкастройкерамика г.Чернушка, Евролифтмаш г.Москва, Русгеоком г.Москва, Руско-Лифт г.Стерлитамак, Росжелдорпроект г.Самара и многие другие.

Выставка «Деревообработка» - продемонстрировала новые и хорошо зарекомендованные себя технологии и научных разработки всех областей лесоперерабатывающего комплекса. В 2017 году была эксклюзивная экспозиция «Деревянное домостроение», участники представили полноразмерные макеты своих домов, такие как: Хольц Хаус г.Москва, Агама-Строй г.Марий Эл, Планета Дерева г.Уфа, ДревПродукт г.Стерлитамак и другие.

Выставка «Недвижимость» представила собой ряд инвестиционно - привлекательных проектов Республики Башкортостан и регионов России, от структур и компаний различных форм для потенциальных покупателей объектов недвижимости. Участники: Белая Усадьба, ВНЗМ, Мунипальный застройщик, МУП ИСК, ПромГражданПроект, Реал-Эстейт, СМУ-3, Трест БНЗС, ФРЖС, ЦДС и другие.

Также в этом году в рамках Форума и выставок была организована баннерная экспозиция Городских округов и Муниципальных районов Республики Башкортостан «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» В работе экспозиции приняли участие 11 Городских округов и Муниципальных районов Республики Башкортостан.

Деловая программа Форума

В рамках деловой программы 26 сентября в конгресс-зале «ВДНХ-ЭКСПО» состоялось Пленарное заседание «Социальное жилье. Эффективные механизмы». Организаторы: Государственный комитет РБ по строительству и архитектуре, Фонд развития жилищного строительства РБ. Модератором выступил Махмудов Х. М. - председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре. Спикеры пленарного заседания: Хорошилов Н.А. - заместитель Премьер-министра Правительства РБ, Махмудов Х.М. - председатель Государственного комитета РБ по строительству и архитектуре, Пономарев И. В. - руководитель комиссии по вопросам реализации и внедрения концепции технологического ценового аудита Общественного совета Минстроя РФ, Невоструев Г. С. - генеральный директор Фонда развития жилищного строительства РБ, Полиди Т.Д. - исполнительный директор Фонд «Институт экономики города», директор направления «Рынок недвижимости», Гильмиев С. Н. - первый заместитель главы Администрации МР Янаульский район РБ, Хажиев Р. Д. - генеральный директор ООО «Геострой», Ковшов А.В. - Заместитель председателя Государственного комитета РБ по строительству и архитектуре.

Итоги Форума

Всего в рамках деловой программы Форума:

Прошло 19 деловых мероприятий.

В Пленарном заседании Форума участвовало 200 человек.

Приняли участие 168 спикеров и модераторов.

Мероприятия посетило 1800 делегатов.

Результаты анкетирования участников

73% участников отметили, что достигли поставленных целей (поиск новых партнеров, пополнение клиентской базы, встречи и переговоры с деловыми партнерами, демонстрация новинок своей продукции и др.).

81% экспонентов считают важно принимать участие в выставках Форума УралСтройИндустрия для развития своего бизнеса.

71% участников считают, что участие в Форуме способствует повышению объемов продаж для компании.

85% участников оценили организацию выставки на «хорошо» и «отлично».

74% опрошенных планируют принять участие в работе Форума УралСтройИндустрия 2018 года.

Культурно-просветительская программа Форума:

В зоне воркшоп состоялась «Разработка проекта реновации территорий», организованная ООМО «Студенты России» с участием студентов строительных и архитектурных направлений ключевых ВУЗов и ССУЗов региона, направленная на развитие комфортной городской среды.

Конкурсная программа:

Традиционно в рамках Форума состоялся конкурс на лучшие образцы продукции, технологии, оборудования. На конкурс было подано 45 заявок. Победители были определены по 13 номинациям. Всем победителям конкурса были вручены дипломы и памятные кубки от Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре и Башкирской выставочной компании.

Официальный прием по случаю открытия Форума и выставок:

Несомненным украшением Форума УралСтройИндустрия и выставок 2017 года стал торжественный прием по случаю открытия выставок «Золотой Бал» от имени организаторов. Участники смогли познакомиться друг с другом в неформальной обстановке, оценить гостеприимство башкирской столицы и получить заряд для дальнейшего делового общения.