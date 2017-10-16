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Понедельник, 16 Октябрь 2017 06:30

Всемирно известный архитектор Хани Рашид выступит на форуме «День инноваций в архитектуре и строительстве»

789609ист. gazeta.ru

Американский архитектор Хани Рашид примет участие в работе III Международного форума «День инноваций в архитектуре и строительстве». 28 ноября 2017 года партнер и основатель нью-йоркского бюро Asymptote Architecture выступит на конференции «Архитектура в меняющемся мире: тенденции и вызовы», которая откроет деловую программу «Дня инноваций».

Хани Рашид по праву принадлежит к числу самых инновационных архитекторов современности. Увлекшись в начале 1990-х годов цифровыми технологиями, он прославился как один из основоположников «виртуальной архитектуры». Впрочем, в портфолио основанного Рашидом бюро Asymptote Architecture немало и «реальных» проектов, география которых охватывает обе Америки, Европу, Азию и Австралию.

Наиболее резонансными российскими проектами Asymptote являются концепция музейного комплекса в г. Перми, а также здание московского филиала Государственного Эрмитажа и 39-этажная башня ZIL Gateway Tower на территории промзоны ЗиЛ. Об опыте работы в России, а также о том, как меняется под влиянием передовых технологий современная архитектура, Хани Рашид расскажет гостям и участникам «Дня инноваций».

«День инноваций в архитектуре и строительстве» – ежегодный международный форум, целью которого является обмен передовым опытом по широкому кругу вопросов, связанных с проектированием, возведением и эксплуатацией зданий, а также современными подходами к управлению городами. В 2017 году деловая программа форума была существенно расширена и теперь включает в себя более 50 конференций и круглых столов, а также два специализированных раздела – BIM-форум, посвященный стратегии и практике применения цифровых технологий в строительстве, и Фасад Meeting, темой которого станут современные подходы в проектировании и монтаже фасадных систем. Организатор мероприятия - компания «Ради Дома – Batiactu Groupe».   Генеральный партнер форума – международная группа КНАУФ.

Получить более подробную информацию о «Дне инноваций», а также зарегистрироваться на форум можно на его официальном сайте http://di.radidoma.ru/

 

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Опубликовано в Новости индустрии
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