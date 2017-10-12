Обсуждение национального стандарта «Минеральноватные теплоизоляционные изделия. Метод определения срока эффективной эксплуатации»

11 октября 2017 года в конференц-зале пресс-особняка «АиФ» (Москва, ул. Мясницкая, д. 42) прошел круглый стол на тему: «Бум жилищного строительства в России. Какие теплоизоляционные материалы соответствуют нашему климату?».

На круглом столе был презентован новое масштабное исследование утеплителей, проведённое в НИИ строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук при Минстрое России.

С основным докладом выступил старший научный сотрудник НИИ строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук при Минстрое России, кандидат технических наук, Павел Павлович Пастушков.

В дискуссии приняли участие:

- Гагарин Владимир Геннадьевич, доктор технических наук, профессор НИИ строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук при Минстрое России;

- Пономарёв Илья Вадимович, помощник депутата Госдумы, член комитета Госдумы по транспорту и строительству, председателя Экспертного совета по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства при Комитете ГД по транспорту и строительству Ресина Владимира Иосифовича; бывший заместитель министра регионального развития РФ;

- Кирьянов Артём Юрьевич, первый заместитель председателя Комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами ОПРФ;

- Петров Андрей Александрович, ведущий научный проектировщик Центра проектирования компании Rockwool

- Бокачев Алексей Николаевич, компания «Терем»;

- Хабелашвили Шота Георгиевич, председатель Комитета Российского Союза Строителей по инновационным и энергоэффективным строительным материалам;

- Александрия Михаил Гиевич, исполнительный директор НО «Ассоциация «АНФАС».

Мнения участников дискуссии разделились. Одни были полностью за применение минераловатной теплоизоляции, другие же за применение пенополистирола. И тот и другой утеплитель обладает отличными теплоизоляционными свойствами. Каждый из них можно применять при строительстве в качестве утеплителя ограждающих конструкций. Выбор материала остается за проектировщиками и строителями.