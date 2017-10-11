Деловая программа фестиваля «Зодчество 2017»

С 5 по 7 октября 2017 года в Гостином дворе (Москва, ул. Ильинка, д. 4) проходила деловая программа Юбилейного XXV международного фестиваля «Зодчество 2017».

Международный фестиваль «Зодчество» – событие национального масштаба с зарубежным участием, смотр достижений в области архитектурной и градостроительной деятельности городов и регионов России, творческих архитектурных коллективов, проектных институтов, мастерских и бюро, молодых архитекторов, студентов архитектурных вузов и факультетов, детских архитектурно-художественных коллективов.

Формат фестиваля – творческое, деловое коммуникативное пространство для профессионального сообщества, органов исполнительной власти, отвечающих за Государственную политику в области архитектуры и градостроительства, а также для широкой общественности Москвы и регионов России.

Девиз Фестиваля 2017 года - Качество сейчас.

Ежегодно деловую программу Фестиваля составляют конференции с участием деловых кругов России, мастер-классы и лекции мастеров архитектуры, круглые столы и дискуссии по актуальным вопросам архитектуры, презентации ведущих архитекторов и представителей строительного бизнеса. Мероприятия деловой программы в основном были сосредоточены на пяти специализированных площадках: «Форум» и лекториях: № 1, № 2, НОПРИЗ и «Идеальный город». Мероприятия, проходившие на этих площадках, различались как тематикой, так и составом аудитории: от заседания Совета главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований или конференции «Экологичность — стандарт качества среды», до защиты работ смотра-конкурса «Детское архитектурно-художественное творчество» и награждения призеров конкурса «Зеленый проект».

5 октября в Лектории № 1 прошла конференция на очень актуальную тему: «Экономические преимущества применения BIM-технологий в проектной практике».

С приветственными словами к гостями конференции обратились Николай Владиславович Казанский, президент НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов» и Даниил Михайлович Селедчик, член Президиума Генерального Совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», представит цифры и факты, подтверждающие экономические преимущества BIM.

Затем на конференции выступили проектировщики – призеры Первого всероссийского открытого конкурса с международным участием «BIM-технологии 2016».

В рамках конференции был анонсирован Второй всероссийский открытый конкурс с международным участием «BIM-технологии 2017».

Одновременно Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), которое является стратегическим партнером Фестиваля, на своей площадке провалило панельную дискуссию по актуальным вопросам развития деревянного домостроения «Перспективы деревянного домостроения. Новый горизонт».

В дискуссии приняли участие:

- Посохин Михаил Михайлович, Президент НОПРИЗ;

- Шамузафаров Анвар Шамухамедович, первый вице-президент НОПРИЗ;

- Лапидус Азарий Абрамович, Вице-президент НОПРИЗ, Председатель Комитета по конструктивным, инженерным и технологическим системам НОПРИЗ и другие.

Дискуссия проводилась по следующим темам: архитектурное творчество и существующая практика – от нового строительства до реставрации; законодательная и нормативная база для различных видов деревянного домостроения: новые технологии в индустрии производства строительных материалов; перспективы внедрения деревянного домостроения в различных отраслях экономики – жилые здания, гостиницы, общественные сооружения.

А на площадке «Форум» в это же время проходил открытый диалог «100 вопросов к архитектору», которое собрало учащихся архитектурных ВУЗов и колледжей, молодых специалистов и тех, кто заинтересован в архитектуре и градостроительстве. Традиционное для фестиваля мероприятие проводилось с целью обмена опытом признанных мастеров архитектуры с молодыми специалистами. В этом на вопросы отвечали архитекторы – представителей регионов России.

Оказалось, что больше всего молодежь волнует работа: как совмещать ее с учебой, как найти свое место, как проявить себя. Мастера в ответ рассказали о своем опыте и дали несколько советов: свой путь лучше начинать в хорошей мастерской, не спешить открывать свое дело – сначала набраться опыта; работать, но не забывать об учебе; участвовать в конкурсах, чтобы показать себя.

Также архитекторы долго обсуждали, как интегрировать современные постройки в исторические районы. Мэтры призвали не бояться «вмешиваться» в историю – ведь именно в многослойности городского облика и скрывается его историческая ценность.

Завершая общение мастера пожелали слушателям «не халтурить» и создавать такие проекты, которые станут историей для следующих поколений.

Деловая программа 6 октября на площадке «Форум» открылась сессией «Дневник конкурса: реновация», организованной Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы. Во встрече принял участие главный архитектор города Москвы, заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству г. Москвы Сергей Олегович Кузнецов.

Архитектурно-градостроительный конкурс на экспериментальные площадки реновации жилищного фонда в Москве проводится по поручению мэра Сергея Семёновича Собянина. Двадцать финалистов первого этапа конкурса были поделены на пять команд, каждая получила для проектирования одну площадку в районах – Кузьминки, Головинский, Царицыно, Проспект Вернадского и Хорошево-Мневники.

В ходе сессии участники рассказали о своей работе над конкурсными проектами: как были сформированы команды, и как члены консорциума взаимодействуют друг с другом; как строились отношения с иностранными коллегами; насколько жители были вовлечены в процесс.

На площадке НОПРИЗ состоялось XLI заседание Совета главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований. Вел заседание председатель Совета – Александр. Викторович. Кузьмин. Участники заседания всесторонне обсудили Закон об архитектурной деятельности, с которым уже ознакомились депутаты Государственной Думы. В этом документе предусмотрено повышение роли главных архитекторов региональных уровней, профессиональное мнение которых особенно важно при реализации государственной программы по созданию комфортной городской среды.

Особое внимание было уделено необходимости разделения полномочий главных архитекторов регионов и главных архитекторов поселений. Так, к полномочиям архитекторов регионов, по мнению специалистов, необходимо отнести территориальное планирование и работу над генеральным планом главных городов регионов, а к деятельности архитекторов муниципальных образований - более детальную работу, в том числе благоустройство.

Затем на площадке НОПРИЗ прошла панельная дискуссия «Архитектурно-строительное проектирование: функции и ответственность архитектора в системе производства публичных благ». Модератором дискуссии выступил М.М. Посохин.

На панельной дискуссии состоялось обсуждение профессионального статуса архитектора, роли архитектора в экономическом, социальном и культурном развитии общества, институциональной среды для профессиональных услуг в области архитектуры, архитектурных конкурсов на создание, реконструкцию, реновацию и благоустройство общественных пространств, зданий и сооружений, инструментального кейса современного архитектора.

Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, член Совета НОПРИЗ Хамит Давлетярович Мавлияров отметил важность взаимодействия архитектурного сообщества и власти для реализации комплексных проектов по развитию городских территорий, созданию комфортной городской среды. Он сделал акцент на необходимости уделять внимание именно комплексному системному решению стоящих задач, а не действовать в рамках одного проекта, как зачастую делается сейчас. Особая роль должна быть за региональным уровнем.

В свою очередь, М.М. Посохин подчеркнул особые условия каждого региона нашей страны. По его мнению необходимо учитывать уникальность каждой отдельно взятой территории. Неправильно ориентироваться на зарубежные стандарты в вопросах регулирования архитектурно-строительного проектирования, необходимо разработать исключительно свою собственную систему, создать справедливую конкурентную среду для архитектурной деятельности.

Директор Департамента контроля, надзора и лицензирования в сфере культурного наследия Министерства культуры Российской Федерации Владимир Анатольевич Цветнов обратил внимание участников дискуссии на необходимость долгосрочного планирования в части застройки небольших городов. Он призвал не забывать о том, что реализованный проект может, как способствовать развитию города, так и негативно влиять на это в последующие годы. Необходим каждый раз индивидуальный подход с учетом сохранения традиций и своеобразия планируемого городского или сельского поселения.

Вице-президент НОПРИЗ Алексей Ростиславович Воронцов подробно доложил о концепции законопроекта «Об архитектурной деятельности», который разработан в соответствии с действующим законодательством, о проделанной работе НОПРИЗ в этом направлении.

О важности закона «Об архитектурной деятельности» говорила и директор Департамента стратегического и территориального планирования Минэкономразвития России Елена Станиславовна Чугуевская. Она уверена, что без решения правовых вопросов в части статуса архитектурного проекта, архитектурной концепции и ее утверждения, невозможно говорить о современной архитектуре.

Руководитель Комиссии по вопросам реализации внедрения концепции технологического и ценового аудита Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Илья Вадимович Пономарёв также говорил о необходимости вернуть правовой статус архитектора, а без этого, по его мнению, порядка в городах не будет. Его поддержал почетный президент Союза архитекторов России Андрей Владимирович Боков, заметив, что статус архитектора в настоящий момент находится на самом низком уровне за триста лет существования этой профессии.

М.М. Посохин выразил уверенность в необходимости поднятия статуса архитектора и через привлечение в профессию молодых специалистов, чему могут способствовать профессиональные конкурсы - такие, как проводит НОПРИЗ. Он также подчеркнул, что негативное влияние на архитектурную деятельность оказывает то, что сегодня именно заказчик диктует свои условия, а архитекторы стремятся их удовлетворить, зачастую жертвуя качеством проекта.

Подводя итог панельной дискуссии, М.М. Посохин выразил уверенность в том, что необходимо продолжать модернизацию всех архитектурного цеха на базе того архитектурного опыта и наследия, которые оставили предыдущие поколения.

На площадке Лектория № 1 семинар «Парк Зарядье: от замысла к проекту и реализации» провел С.О. Кузнецов. В начале своего выступления он отметил: «Даже сама площадка для парка богата историей. На ней в различное время находились самые разные объекты – от еврейского района до гостиницы «Россия». Но в результате было решено сделать именно парк. При этом мы старались создать не просто еще один проект благоустройства, но новое многофункциональное общественное пространство, наполненное разными смыслами и идеями».

На концепцию создания парка был объявлен международный конкурс, жюри рассмотрело заявки из 27 стран, от 420 компаний, объединенных в 90 консорциумов. Победителем стал международный консорциум во главе с американским бюро Diller Scofidio + Renfro, авторами концепции парка «Хай-Лайн» в Нью-Йорке. Несмотря на различные трудности, которые возникали во время создания «Зарядья», на сложные технологические решения, реальный парк мало отличается от изначальной концепции.

С.О. Кузнецов рассказал, что незадолго до официального открытия «Зарядья» в Россию приезжал заместитель генерального директора ЮНЕСКО Франческо Бандарин, и он очень высоко оценил то, что получилось. Кроме того, по словам главного архитектора Москвы, ЮНЕСКО одобрило проектное решение гостиницы, которая сейчас строится рядом с парком на Варварке на месте бывших доходных домов. «Уже выдан градостроительный план земельного участка, есть проект, который показывался экспертам ЮНЕСКО. Строительство ведет частный инвестор, но мы серьезнейшим образом с ним работали, проводили конкурс, и его решения легли в основу проекта. Гостиница была представлена в ЮНЕСКО в рамках всего проекта «Зарядья», но с акцентом именно на эту площадку, потому что она вызывала беспокойство. Сейчас есть виза и ЮНЕСКО, и Министерства культуры России, и департамента культурного наследия Москвы. То есть решение найдено и всеми участниками процесса признано компромиссным», – сообщил С.О. Кузнецов. Он подчеркнул, что детальный проект был представлен Архнадзору, и коллеги признали: то, что можно было сделать в рамках большой перестройки этой территории, сделано максимально качественно.

Сразу после открытия возникла волна интереса к парку, посетителей было больше, чем планировались. Цифры назывались – до 60 тыс человек в день, что является очень большой посещаемостью для такой территории. Сейчас она упала примерно до 45 тыс., а в год парк сможет принимать порядка 10–12 млн человек. Но, например, даже в минувшую субботу, несмотря на пасмурную погоду, на «парящий мост» попасть было непросто, гости «Зарядья» стояли в очереди.

Семинар вызвал большой интерес. Все сидячие места на площадке были заняты, и многим зрителям пришлось стоя смотреть презентацию.

Главным событием 7 октября стала торжественная церемония награждения лауреатов смотров-конкурсов.

В рамках фестиваля было проведено 10 тематических смотров-конкурсов: Регионы России, Архитектурные произведения (Проекты, Постройки), Экоустойчивая архитектура, Творческие архитектурные коллективы и мастерские, Творчество молодых архитекторов, Творчество студентов архитектурных вузов и колледжей, Детское архитектурное творчество, Лучшее издание, Лучший фильм об архитектуре и архитекторах.

На конкурсную программу Фестиваля было прислано более 500 работ из разных регионов России и ближнего зарубежья.

Гран-при Фестиваля «Зодчество» – «ХРУСТАЛЬНЫЙ ДЕДАЛ» в разделе «Постройки» присужден бюро «ИНГМАР» за «Спортивно-развлекательный комплекс и яхт-клуб», город Санкт-Петербург.

Премию «АРХИ-УСТОЙЧИВОСТЬ» вручили за реконцепцию проекта «Атлас-парк», г. Жуковский, ТРЦ городского типа «Буллбридж» с развитой рекреационной составляющей.

Золотыми знаками было отмечено пять проектов архитектурных бюро:

- в разделе «Постройки. Многоквартирные жилые здания» получил Малоэтажный Жилой комплекс «Андерсен», «Архитектуриум. Мастерская Владимира Биндемана»;

- в разделе «Проекты. Реставрация и реконструкция» получил Главный учебный корпус Высшей школы менеджмента СПбГУ, Архитектурное Бюро «Студия 44»;

- в разделе «Проекты. Многоквартирные жилые здания» получил Жилой комплекс на улице Типанова, г. Санкт-Петербург, Архитектурное Бюро «Студия 44»;

- в разделе «Проекты. Объект социального и культурного значения» получил Павильон атомной энергии «Реактор» на ВДНХ, Archstruktura;

- в разделе «Проекты. Открытие общественные пространства» получил проект реновации Нижегородской стрелки, АБ «АРХ-СЛОН».

Подводя итоги фестиваля, Н.И. Шумаков сказал: «За эти три дня мы убедились, сколько качественных и достойных проектов уже воплотились в жизнь и сколько стремятся к реализации. Архитектура жива и будет жить!».