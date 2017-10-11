Названы победители премии «Лучший интерьер в различных типах зданий с применением материалов КНАУФ»

6 октября на фестивале «Зодчество 2017» подвели итоги первого Всероссийского архитектурного смотра-конкурса «Национальная премия «Лучший интерьер». Компания КНАУФ, ставшая его генеральным партнером, наградила также победителей собственной премии «Лучший интерьер в различных типах зданий с применением материалов КНАУФ», учрежденной в его рамках. Ими стали Марина Проскурякова, студент Иван Афуксениди и его преподаватель Олег Субботин, а также Ярослав Усов.

Выступая на церемонии награждения, руководитель службы маркетинга группы КНАУФ СНГ Ирина Терентюк подчеркнула важность дизайна интерьера в жизни человека, для его самочувствия и настроения. КНАУФ, поддерживая конкурс, организованный Союзом архитекторов России, и учреждая собственную премию, ставил своей целью содействовать развитию этого направления архитектуры и дизайна и поддержать талантливых молодых архитекторов.

Призом для победителей премии «Лучший интерьер с применением материалов КНАУФ» ­ станет поездка в марте 2018 года в Гамбург с посещением знаменитого объекта современной архитектуры – здания Филармонии на Эльбе.

Все три выбранные представителями КНАУФ работы отличаются оригинальностью, комфортом для людей и экологичностью материалов.

Марина Проскурякова подготовила для конкурса концепцию торгового центра. Для него автор предлагает использовать натуральные материалы и естественные цвета. Общественное пространство центра формируется широкими галереями и объемным атриумом, служащим основной точкой притяжения в интерьере. Проникающий сквозь стеклянные зенитные фонари солнечный свет, создает уникальное ощущение нахождения на открытом воздухе. Галереи и атриум по всей их протяженности обрамляют стеклянные витрины, полы облицованы керамогранитной плиткой. Акустический дискомфорт, который могла бы создать большая площадь отражающих поверхностей, устраняется с помощью подвесного потолка из плит КНАУФ-Акустика.

Студент Иван Афуксениди представил проект интерьера часовни в г. Сочи, выполненный под руководством профессора Олега Субботина. В наружной и внутренней отделке часовни будущий архитектор предложил применить инновационный материал нового поколения – цементные плиты КНАУФ Аквапанель®, благодаря которым удается уменьшить нагрузку на перекрытие и ригели нижнего храма. Наряду с этим, применение плит КНАУФ АКВАПАНЕЛЬ® решает задачи по обеспечению должного уровня надежности и влагостойкости, а также увеличения свободного пространства для прихожан, так как стены из этого материала имеют небольшую толщину. Из плит КНАУФ АКВАПАНЕЛЬ® выполнены и сводчатые потолки, характерные для церковной архитектуры, и внутренние ограждающие поверхности часовни.

Ярослав Усов представил на суд жюри проект частного дома. Его интерьер прост и лаконичен. Главное пространство дома – двусветная гостиная, украшена декоративной структурной стеной с камином, которая состоит из выступающих и западающих плоскостей разной площади. Конструкция стены выполнена из КНАУФ-листов на металлическом каркасе. Все потолки на первом и втором этаже также выполнены из КНАУФ-листов. В санузлах технические инсталляции и потолки обшиты влагостойкими КНАУФ-листами. Таким образом, благодаря применению перегородок из КНАУФ-листов удалось создать множество удобных зон. При этом системы сухого строительства позволят хозяевам дома легко изменить планировку дома, когда возникнет такое желание.

Со всеми работами, представленными на конкурс, можно было познакомиться в выставочном пространстве фестиваля «Зодчество».