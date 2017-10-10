В Москве состоялся круглый стол "РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ: ВЗГЛЯД С ВЫСОТЫ"

5 октября Московский Бизнес Клуб провел круглый стол "РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ: ВЗГЛЯД С ВЫСОТЫ". Мероприятие проходило на одном из самых значимых архитектурных объектов Москвы – Останкинской телебашне – первом по высоте сооружении Европы. В конференции приняли участие 150 топ-менеджеров крупнейших компаний строительной индустрии. Спикеры дали аналитику и прогнозы рынка, обсудили технологию блокчейн, использование криптовалюты в недвижимости, представили новые проекты и рассказали о новостях законодательства.

Модератором мероприятия выступила Анна Маркина, генеральный директор Московского Бизнес Клуба.

Открыл конференцию член правления Опоры России, партнер компании «Химки Групп» - Дмитрий Котровский. Дмитрий обозначил современные платформенные IT решения в недвижимости. Он объяснил как компании, внедряющие технологию блокчейн, смогут существенно снизить расходы. Технология обещает превратиться из перспективной новинки в инструмент, в развитии которого заинтересованы многие секторы экономики. Например, в недвижимости блокчейн может помочь в оформлении сделок, организации новых форм реестров и титулов собственности. Записанные в блокчейн-систему блоки будут фиксировать процесс перехода права собственности на объект недвижимости, подтверждать денежные переводы, фиксировать договоры и данные собственника. Это позволит исключить посредников, которые получают комиссии в процессе сделок с недвижимостью — юристов, риелторов, нотариусов и сотрудников регистрационных палат. Экономия составит минимум 1-2% от суммы сделки. Вдобавок сократятся риски мошенничества (например, при аренде или продаже квартир) и время для подготовки документов, соответственно и время самих сделок. Специализированные блокчейн-платформы позволят предотвратить подделку данных, упростят процесс проверки объектов недвижимости перед продажей, клиенты получат доступ к платформам в режиме 24/7.

Продолжил конференцию Дмитрий Земсков, коммерческий директор «Главстрой Девелопмент». Он рассказал о том, что покупают и будут покупать, о реалиях, рисках и возможностях рынка недвижимости. Объем предложения в Москве составляет 3,3 млн. м2, из которых 2,7 млн. м2 – квартиры. Во всех сегментах наблюдается рост объемов предложения. Наибольший объем представлен в классах: «бизнес» – 42% (1,4 млн. м2) , «комфорт» – 38% (1,3 млн. м2). Средняя цена квартир составляет около 208 тыс. руб/м2. Незначительная корректировка цен за последние месяцы вызвана изменением структуры предложения по новым проектам и новым корпусам в строящихся проектах. Наиболее динамичный сегмент жилья - "комфорт-класс".

Павел Лепиш, коммерческий директор «ГК КОРТРОС» в Московском регионе дал оценку московскому спросу и показал, каким должен быть успешный девелоперский проект сегодня. Рекордные объемы ввода при падении спроса привели к переизбытку предложения, поэтому сейчас как-никогда важно учитывать потребности потребителя. Павел рассказал, о ряде новых требований покупателей: 91% хотят иметь в своей квартире балкон или лоджию, 88% отметили, что улучшенное благоустройство территории тоже имеет для них значение. Развитая социальная инфраструктура и ее наличие важно для 87%, возможность электронного считывания счетчиков на мобильный телефон нужна 62% покупателей жилья. Заявленная программа реконструкции ветхого пятиэтажного фонда позволит расселить 1,7 млн. чел. и предполагает активное строительство в объеме не менее 3 млн. кв.м. в год (с 2018г.) в классах «эконом» и «комфорт» на протяжении нескольких лет. Это позволит практически полностью закрыть нишу «эконом» и «комфорт» класса на рынке.

Александр Каспирович, генеральный директор «Гаврилоф Бразерс» рассказал о комплексных навигационных решениях для крупных объектов современной городской среды на примере парка «Зарядья». Установка отдельно стоящих конструкций для объектов недвижимости осуществляется при условии получения градостроительного плана земельного участка, а также свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта. По словам Александра, самое главное в навигации – проектирование - (определение маршрутов, замеры потоков, логистические узлы) и единая дизайнерская концепция.

Анастасия Малкова, коммерческий директор «STONE HEDGE» раскрыла стратегию умной конкуренции на примере бизнес-центра «NEO GEO». По словам Анастасии Малковой, одно из главных решений, обеспечивших успех NEO GEO – это его дизайнерская концепция и деление территории центра на частные и публичные зоны. «NEO GEO - это целый город, включающий в себя зоны мероприятий, переговорные комнаты, теннисный корт, выставочные пространства, лаунж-зоны. А для собственников бизнеса и арендаторов у нас предлагается широкая линейка площадей и офисов с готовым ремонтом.

Александр Подусков, директор департамента девелопмента компании «KR Properties» рассказал об инвестиционной привлекательности доходной недвижимости. Александр представил новый уникальный проект «ROZA ROSSA Boutique Hotel Apartments», который будет построен в центре Москвы по адресу: ул. Зубовская, дом 7. Апартаменты и бутик-отель под управлением гостиницы «Метрополь» будут включать в себя 91 номер класса «люкс», 120 апартаментов от 30-300 кв. м. Архитектором проекта является знаменитый Piero Lissoni.

Юлия Кристова, директор по развитию «ГАЛЕРЕЯ ПРОЕКТО!В» поделилась наиболее распространенными ошибками планировочных решений, существующих в девелоперских проектах, которые впоследствии приходится решать покупателям квартир, в том числе и с привлечением интерьерных компаний. Наиболее эффективным способом решения такого рода проблем Юлия считает привлечение клиентской архитектурной компании на первоначальных этапах проектирования – это позволит максимально плотно прорабатывать все важнейшие планировочные вопросы, что, в свою очередь, обеспечит большую конкурентоспособность продукта на всех этапах продаж.

Александр Ошурко, управляющий партнер «Praedium» показал сложности посткризисных условий рынка коммерческой недвижимости. Он рассказал о новинках сегмента и их перспективах. Описывая общую ситуацию на рынке офисной недвижимости, эксперт привел следующие цифры: 17,1 млн. кв.м- составляет общий объем офисного рынка, 159 200 кв.м – объем нового предложения, что является историческим минимумом. Объем новых сделок, при этом, также невелик - 151 882 кв.м, а уровень вакансии составляет 18%. В связи с явно стагнирующим положением всех сегментов рынка коммерческой недвижимости, Александр Ошурко привел примеры наиболее перспективных для развития форматов офисной, торговой и складской недвижимости, которые будут востребованы в ближайшие годы как со стороны арендаторов, так и инвесторов коммерческого сегмента.

Старший юрист «BGP LITIGATION» Евгений Поляков рассказал о привлечении к субсидиарной ответственности бенефициаров компаний в рамках процедуры банкротства. Общий срок, когда может быть подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности составляет 3 года, с момента, когда лицо узнало о наличии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, но не позднее трех лет со дня признания должника банкротом (прекращения производства по делу банкротстве) и не позднее десяти лет со дня, когда имели место действия и (или) бездействие, являющиеся основанием для привлечения к ответственности. В случае отсутствия отзыва или его неполноты суд может возложить бремя доказывания отсутствия оснований для привлечения к субсидиарной ответственности на привлекаемое лицо.

Анна Горлова, руководитель Строительного департамента «КСК групп» осветила вопрос государственно-частного партнерства как реализацию инвестиционного проекта и преимущества девелопера при данном партнерстве.

В завершении конференции выступил Олег Репченко, руководитель аналитического центра «IRN.RU» впервые дал долгосрочные прогнозы рынка недвижимости и ответил на вопрос: когда цены на недвижимость снова начнут расти? Олег рассказал, что с точки зрения геополитики, в 2024 году президентские выборы произойдут одновременно и в России, и в США. К этому времени может выправиться и соотношение спроса и предложения жилья на рынке московского региона. Если цены снизятся еще на 20-30%, квартиры смогут покупать намного больше людей, что может привести к балансировке спроса и предложения. Впрочем, как уже было сказано выше, программа реновации может «спутать карты», добавив на рынок новые объемы коммерческого жилья.

Завершилась деловая часть конференции вручением кубков и поздравлением новых членов Московского Бизнес Клуба - «КСК групп», «Stone Hedge», «BGP Litigation».

После деловой части участники мероприятия отправились на захватывающую экскурсию по Останкинской телебашне. Гости поднялись на смотровую площадку, увидели панораму Москвы, сфотографировались на её фоне и пообедали в уникальном высотном ресторане «7 небо», который совершает вращения вокруг своей оси со скоростью один оборот в 40 минут.





