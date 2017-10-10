За два месяца ГК «КрашМаш» выполнила более половины демонтажных работ в рамках модернизации завода «Горнозаводскцемент» в Пермском крае

Демонтажные работы на территории градообразующего предприятия «Горнозаводскцемент» в Пермском крае ГК «КрашМаш» начала в августе 2017 года. В планах Группы завершить весь объем работ до начала ноября текущего года. На площадке работает уникальная техника собственного парка «КрашМаш», в частности, единственный в России 60-метровый экскаватор-разрушитель Caterpillar 390DLME.

По заказу ПАО «Горнозаводскцемент» до начала ноября 2017 года в рамках проекта по демонтажу зданий и сооружений на территории завода будут снесены: десятки силосов для цемента и сырьевого цеха, склады для известняка, а также хранилища клинкера, гипса и угля, кроме того будет демонтировано и печное отделение. По данным ГК «КрашМаш» на начало октября выполнено уже более половины от всего предусмотренного проектом объема работ.

Участвуя в реновации действующего предприятия, компания применяет современные технологии, используя уникальную технику собственного парка.

Так, высотную разборку зданий выполняет Caterpillar 390DLME c вылетом стрелы порядка 60- метров и оснащенный гидравлическими ножницами. Этот экскаватор-разрушитель – единственный в России. Он оборудован комплексной орошающей системой, позволяющей одновременно с демонтажем проводить процесс эффективного пылеподавления, не допуская рассеивания мелких частиц в окружающей среде. Такие технические особенности имеют особое экологическое значение при проведении сноса на территории действующего предприятия. Кроме того, экскаватор оснащен высококачественной системой видеонаблюдения, что позволяет машинисту детально видеть весь процесс демонтажа на мониторах, расположенных в кабине. В совокупности данные технические возможности способствуют повышению безопасности работ, значительно сокращая при этом и необходимое на демонтаж время.

Разборку нижних частей зданий и фундаментов корпусов завода специалисты Группы проводят экскаваторами Hyundai 380 и 480, оснащенные как гидравлическими ножницами и молотами, так и ковшами. Таким образом в проекте задействованы сразу 4 современных экскаватора.

«Участие в реновации действующих промышленных предприятий – одно из основных направлений деятельности нашей группы компаний, – комментирует генеральный директор ГК «КрашМаш» Виктор Казаков. – Мы уделяем особое внимание безопасности процессов демонтажа и комфорту условий работы сотрудников завода. Бесспорно, такая модернизация градообразующего предприятия в Горнозаводске – процесс крайне своевременный и необходимый. Ликвидация морально и физически устаревших корпусов, а также элементов производства, чья дальнейшая эксплуатация уже не безопасна, даст возможность в максимально сжатые сроки реализовать стратегию развития предприятия, и как следствие – обеспечит устойчивое социально-экономическое развитие и всего города в целом».

ПАО «Горнозаводскцемент» – один из крупнейших российских производителей цемента. По оценке специалистов, его мощности рассчитаны на 2 млн тонн в год. Основными потребителями продукции являются предприятия Пермского края, Свердловской и Кировской областей, Республики Татарстан. Завод был построен в 1955 году, является градообразующим предприятием.

Напомним, группа компаний «КрашМаш» была основана в 2006 году, на протяжении 11 лет профессионально участвует в проектах по модернизации промышленных предприятий, объектов гражданского и военного назначения по всей территории Российской Федерации, включая Москву и Санкт-Петербург. В 2016 году Группе компаний было присуждено высокое звание «ЛИДЕР ОТРАСЛИ» среди демонтажных организаций России.