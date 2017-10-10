Вы находитесь здесь:Главная»Новости»Новости индустрии»За два месяца ГК «КрашМаш» выполнила более половины демонтажных работ в рамках модернизации завода «Горнозаводскцемент» в Пермском крае
Вторник, 10 Октябрь 2017 14:44

За два месяца ГК «КрашМаш» выполнила более половины демонтажных работ в рамках модернизации завода «Горнозаводскцемент» в Пермском крае

1546758

 

Демонтажные работы на территории градообразующего предприятия «Горнозаводскцемент» в Пермском крае ГК «КрашМаш» начала в августе 2017 года. В планах Группы завершить весь объем работ до начала ноября текущего года. На площадке работает уникальная техника собственного парка «КрашМаш», в частности, единственный в России 60-метровый экскаватор-разрушитель Caterpillar 390DLME.

 

По заказу ПАО «Горнозаводскцемент» до начала ноября 2017 года в рамках проекта по демонтажу зданий и сооружений на территории завода будут снесены: десятки силосов для цемента и сырьевого цеха, склады для известняка, а также хранилища клинкера, гипса и угля, кроме того будет демонтировано и печное отделение. По данным ГК «КрашМаш» на начало октября выполнено уже более половины от всего предусмотренного проектом объема работ.

Участвуя в реновации действующего предприятия, компания применяет современные технологии, используя уникальную технику собственного парка.

Так, высотную разборку зданий выполняет Caterpillar 390DLME c вылетом стрелы порядка 60- метров и оснащенный гидравлическими ножницами. Этот экскаватор-разрушитель – единственный в России. Он оборудован комплексной орошающей системой, позволяющей одновременно с демонтажем проводить процесс эффективного пылеподавления, не допуская рассеивания мелких частиц в окружающей среде. Такие технические особенности имеют особое экологическое значение при проведении сноса на территории действующего предприятия. Кроме того, экскаватор оснащен высококачественной системой видеонаблюдения, что позволяет машинисту детально видеть весь процесс демонтажа на мониторах, расположенных в кабине. В совокупности данные технические возможности способствуют повышению безопасности работ, значительно сокращая при этом и необходимое на демонтаж время.

Разборку нижних частей зданий и фундаментов корпусов завода специалисты Группы проводят экскаваторами Hyundai 380 и 480, оснащенные как гидравлическими ножницами и молотами, так и ковшами. Таким образом в проекте задействованы сразу 4 современных экскаватора.

«Участие в реновации действующих промышленных предприятий – одно из основных направлений деятельности нашей группы компаний, – комментирует генеральный директор ГК «КрашМаш» Виктор Казаков. – Мы уделяем особое внимание безопасности процессов демонтажа и комфорту условий работы сотрудников завода. Бесспорно, такая модернизация градообразующего предприятия в Горнозаводске – процесс крайне своевременный и необходимый. Ликвидация морально и физически устаревших корпусов, а также элементов производства, чья дальнейшая эксплуатация уже не безопасна, даст возможность в максимально сжатые сроки реализовать стратегию развития предприятия, и как следствие – обеспечит устойчивое социально-экономическое развитие и всего города в целом».

ПАО «Горнозаводскцемент» – один из крупнейших российских производителей цемента. По оценке специалистов, его мощности рассчитаны на 2 млн тонн в год. Основными потребителями продукции являются предприятия Пермского края, Свердловской и Кировской областей, Республики Татарстан. Завод был построен в 1955 году, является градообразующим предприятием.

Напомним, группа компаний «КрашМаш» была основана в 2006 году, на протяжении 11 лет профессионально участвует в проектах по модернизации промышленных предприятий, объектов гражданского и военного назначения по всей территории Российской Федерации, включая Москву и Санкт-Петербург. В 2016 году Группе компаний было присуждено высокое звание «ЛИДЕР ОТРАСЛИ» среди демонтажных организаций России.

 

Прочитано 298 раз Последнее изменение Вторник, 10 Октябрь 2017 14:47
Опубликовано в Новости индустрии
Теги

Последнее от

Похожие материалы (по тегу)

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх
 

Видеоматериалы

Бизнес

Рубрики

 

 

 

Энциклопедическое издание о дорожной отрасли «Дороги, мосты и тоннели России»

Книга-1

Спецвыпуск к X Съезду РСС

coverrss

 

Дорожное строительство

 № 2/2017

Cover DS-2-2017 4-1

КАТАЛОГ Выставки-презентации

Вакансии

Партнеры

RSS logo

Logo 179 179

179х179 GKH

 crk

 

179-179navystavke

PP 100х100 белый

КВА100х100

 

 

 

 

Реклама

1111Банер5

Картинка баннер Веспер

 

 

banner-kls

 

 

 

 

  

 

Ближайшие выставки

03.10.2017

"Промышленная светотехника"

подробно

05.10.2017

Семинар «Деревянное строительство и деревянные конструкции»

подробно

06.10.2017

Научно-практическая конференция «Современные инженерные системы в архитектуре здоровья» (Modern Engeneering Systems, MES)

подробно

10.10.2017

Станкостроение 2017

подробно

12.10.2017

«СтройКрым. Энергосбережение. 2017»

подробно

18.10.2017

Межрегиональный промышленный Форум

подробно

19.10.2017

Всероссийская Конференция Производителей Бетона (ВКПБ-2017)

подробно

20.10.2017

VIII Специализированная выставка строительных материалов и технологий

подробно

25.10.2017

«ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО–2017»

подробно

25.10.2017

«АВТОСЕРВИС. МЕХАНИКА. АВТОКОМПОНЕНТЫ–2017»

подробно
Посмотреть все события

Форма входа

Подписка

 

 

facebook-Logo

 

Посещение

 