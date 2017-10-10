В Петербурге прошел инновационный салон «Промышленная Светотехника 2017»

3-6 октября 2017 года в Санкт-Петербурге прошел 7-й инновационный салон светотехнических решений для промышленности, бизнеса, городской инфраструктуры «Промышленная Светотехника 2017», который в этом году был организован в рамках выставки «Энергосбережение и Энергоэффективность». Одновременно в КВЦ «Экспофорум» проходили выставки топливной тематики: «Рос-Газ-Экспо» и Петербургский Международный Газовый Форум.

Инновационный салон привлек внимание широкого круга специалистов, решающих задачи в области освещения производственных и складских помещений, поставки осветительных приборов для предприятий ТЭК, торговых центров, учебных заведений, государственных учреждений, улично-дорожной сети, архитектурного и паркового освещения.

В экспозиции и деловой программе приняли участие ООО «АТОН», «VIA-Свет», «Энерго-Арсенал», ООО «Индустрия» - Гагаринский светотехнический завод, НПП «Солар», «Интер РАО Светодиодные системы», «ФОТОН», ПО «Электроточприбор», СТК «Системы освещения» и другие компании. Более 10 000 специалистов посетили прошедшие в «Экспофоруме» выставки.

Традиционно, в рамках инновационного салона была организована обширная деловая программа.

В рамках круглого стола «Актуальные вопросы контроля качества и сертификации осветительного оборудования для объектов Газпрома, предприятий химической промышленности и ТЭК», организованного при организационном содействии и участии ассоциации АПСС, состоялось обсуждение особенностей сертификации продукции, поставляемой для нужд промышленности и ТЭК. Специалисты испытательных лабораторий рассказали о современном состоянии материально-технической базы испытательных лабораторий, изменениях в законодательстве, планах о сотрудничестве с ассоциациями изготовителей и поставщиков. По словам Александра Богданова, ведущего эксперта по нормативно-техническому регулированию «Интер РАО Светодиодные системы», для сокращения риска приобретения ненадежного осветительного оборудования необходимо повышать техническую грамотность специалистов, занимающихся размещением заказов на осветительные приборы и системы управления освещением. Эксперты отраслевых ассоциаций и ведущих российских предприятий-изготовителей готовы им в этом помочь. К сожалению, на рынке присутствует продукция, не отвечающая элементарным критериям качества, но при этом имеющая необходимые сертификаты. В результате страдают заказчики и потребители, добросовестные изготовители. Отчасти такое положение дел обусловлено объективными причинами. Участники круглого стола договорились сформулировать предложения и передать их в «Ростехнадзор» и профильный комитет Государственной Думы.

В рамках семинара «Современное освещение и светодизайн торгового зала как способ привлечения покупателей» был представлен модельный ряд светильников отечественного производства для оснащения торговых помещений сетевых ритейл-центров и отдельных магазинов. В частности представители НПП «Солар» рассказали об инновационных энергоэффективных гибридных системах освещения, комбинирующие световоды, передающий дневной свет через конструкции крыши на расстояние до 15м и встроенные ЛЕД-светильники, которые компенсируют сокращение светового потока с наступлением темного времени суток.

Участниками отмечалось, что в торговом освещении все большую роль играют такие тенденции как зонирование, использование динамичного и интерактивного освещения, технологии создания уютной, комфортной световой среды, использование освещения для подчеркивания элементов фирменного стиля, выделение светом топ-образцов и арт-объектов, символизирующих торговую марку. Огромный интерес свеьтодизайнеров вызвало выступление директора московской Школы светодизайна LiDS Сизого Сергея, который открыл секреты повышения продаж с помощью грамотного светового зонирования и оформления торговых залов, разобрал примеры инновационного использования света в ритейле, а также часто встречающиеся ошибки. По окончании семинара слушатели смогли на практике изучить особенности освещения торговых павильонов в рамках технической экскурсии в ТРЦ «Галерея».

Завершила программу вечерняя экскурсия: «Освещение общественных пространств: метрополитен, парки, храмы Северной столицы». В первой части экскурсии эксперты-светодизайнеры изучали освещение станций и переходов Петербургской метрополитена. Отмечалось, что если в целом концепция освещения подземных пространств остается выдержанной в классическом стиле, но, вместе с тем, определенные архитектурные элементы станций могут быть усилены доработкой проекта освещения. Это позволило сформировать более гармоничный позитивный облик станций, повысить безопасность, комфорт и общее настроение пассажиров. Также отмечалось, что на некоторых станциях встречается дисбаланс в уровне освещения различных зон, а отдельные осветительные приборы явно выработали свой ресурс.

В ходе наземной экскурсии специалисты осмотрели архитектурное освещение Александро-Невской Лавры, Смольного собора, Таврического сада, Спасо-Преображенского собора, костела Божьей Матери Лудской, храма Спас на Крови и Казанского собора. Рассказ светодизайноеров комментировал эксперт ГУП «Ленсвет», отвечающий за монтаж и эксплуатацию уличного и архитектурного освещения. Экскурсанты узнали, как усилить визуальный эффект восприятия зданий и общественных пространств, как правильно подобранная световая среда повышает туристическую привлекательность объекта культурного наследия, как создается комфортная обстановка в местах постоянного скопления жителей и туристов.

Программа и экспозиция светотехнического салона в Санкт-Петербурге затронула широкий спектр вопросов применения профессиональных систем освещения на объектах промышленной и городской инфраструктуры. Обсуждаемые темы продиктованы продолжающимся динамичным развитием технологий, поиском путей повышения энергоэффективности и экологичности жилой и производственной среды, появлением источников светодиодного освещения с биологически адекватным спектром света, усилением роли отечественных разработчиков и изготовителей светотехнических приборов, комплектующих, систем управления светом.

Следующий инновационный салон в Северной столице пройдет осенью 2019 года.