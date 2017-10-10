Строительство клиник будущего обсудили на форуме MES

«Не успели попасть в вуз и сразу попали в Европу», - шутили студенты КГАСУ в Гранд Отеле на международной научно-практической конференции Modern Engineering Systems (MES), собравшей десять ведущих зарубежных специалистов в сфере архитектуры и проектирования клиник будущего и общественных пространств.

Конференция, посвященная архитектурно-планировочным, инженерным и IT-решениям в области здравоохранения, открылась сегодня в Казани. Организаторами мероприятия выступили МКДЦ и «Казань Экспо» при поддержке министерства здравоохранения Республики Татарстан и министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан.

Пленарную сессию, посвященную мировым трендам в архитектуре здоровья, открыл заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев. «Очень приятно то, что мы в очередной раз собрались здесь в Казани, чтобы сверить наши часы в сферах медицины, архитектуры строительства и создания комфортных условий для профилактики и лечения», - отметил он.

«Внедряя новые стандарты, новые технологии в здравоохранении, мы в первую очередь думаем об оказании быстрой медицинской помощи, -подчеркнул вице-премьер. - Но мы прекрасно пониманием, что это невозможно сделать, не учитывая новые архитектурно-строительные требования. Форум позволяет нам воедино соединить здравоохранение со строительством, и мне очень приятно, что на нем присутствуют и министр здравоохранения Республики Татарстан Адель Вафин, и министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Ирек Файзуллин. Это уже говорит о том, что создан тандем».

«Действительно, для Татарстана это такая знаковая конференция, потому что наш опыт создания современной клиники был одним из первых в Российской Федерации. Это очень успешная история. И те люди, которые сегодня модерируют эту конференцию (генеральный директор ООО «ГК Хоссер» - прим. ред.), и принимают непосредственное участие в ее создании (МКДЦ) имеют к этой успешной истории непосредственное отношение», - подчеркнул Адель Вафин.

Министр здравоохранения подтвердил, что сегодня действительно «создан тандем с министерством строительства, архитектуры и ЖКХ, с проектировщиками и службой заказчика». У Татарстана очень амбициозные планы – за два года отремонтировать 197 объектов общей площадью более 300 тыс. метров.

«И самое главное, – подчеркнул министр. - У нас есть опыт строительства современных высокотехнологичных медицинских центров, и у нас есть опыт реновации больниц, которым 80 лет, это тоже важно для медицины, поскольку история, она тоже чего-то стоит».

«Медицинские центры сегодня и по оснащению, и внешне – это действительно уникальные объекты, - согласился министр строительства, архитектуры и ЖКХ Ирек Файзуллин. - Сложно успеть за всем техническим прогрессом, который существует в области как внешней, так и внутренней архитектуры. В дальнейшем, мы ожидаем всеобщей интеллектуализации этих объектов. Мы идем к цифровизации здравоохранения. Задача у специалистов, которые проектируют объекты, очень большая – нужно научиться использовать интеллектуальное проектирование, 3D–проектирование. И это все равно только начало пути».

О мировых трендах в проектировании клиник рассказали директор Broadway Malyan (Cингапур) Эд Бейкер, директор по стратегическому планированию и развитию инфраструктуры в сфере здравоохранения Медицинского центра Университета Радбуд (Нидерланды) Рене Бликер и архитектор Dutch Hospital Design (Нидерланды) Арнольд Бургер. Зарубежные коллеги подчеркнули, что будущее за телемедициной и роботизацией клиник. Кроме того, они отметили, что во всем мире уходят от традиционного дизайна больниц и стараются сделать его более дружелюбным, вписать клинику в окружающую среду.

В конференции тажке приняли участие главный архитектор White Arkitekter (Швеция) Кристер Нильсон, старший консультант, UKE Consult and Management GmbH (Германия) Кармен Ротер, главный архитектор AtelierPro (Нидерланды) Дортэ Кристенсен, руководитель компании AMEHR (Нидерланды) Ханс Ван Дейк, ландшафтный архитектор Atelier Jacqueline Osty&associés (Франция) Микаэль Мюнье и другие.

В ходе отдельной IT-сессии обсудили информатизацию клиник, электронное здравоохранение, внедрение комлексных IT-решений и телемедицинские проекты.