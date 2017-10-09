Группа компаний «КрашМаш» завершила демонтаж надземной части ледового Дворца спорта ЦСК ВВС в центре Самары

Надземная часть самарского Ледового дворца спорта была снесена

ГК «КрашМаш» меньше чем за неделю в рамках первого этапа демонтажных работ. Весь процесс по подготовке площадки к будущему строительству компания завершит в октябре 2017 года.

На данный момент специалистами ГК «КрашМаш» уже осуществлён надземный демонтаж основного корпуса Ледового дворца. Компания уложилась в 4-дневный срок, используя уникальную технику собственного парка, аналогов которой на территории России крайне мало. Высотную разборку здания выполнял экскаватор Kamatsu 450 c вылетом стрелы 25 метров и оснащенный гидравлическими ножницами. Разборка нижних частей здания проводилась экскаваторами Volvo EC 360 и Hyundai 380.

В настоящее время ГК «КрашМаш», в рамках второго этапа демонтажа, выполняет разборку фундаментов механизированным способом, а также осуществляет утилизацию строительного мусора на специализированный полигон. Сроки выполнения работ по демонтажу такого крупного объекта составляют всего 1 месяц.

«Дальше нельзя было откладывать. В Самаре с населением более миллиона человек до сих пор нет возможности по-настоящему развивать хоккей, фигурное катание, керлинг и другие виды спорта. Мы не имеем ледовой арены, где могли бы проходить матчи чемпионата Высшей хоккейной лиги», – отметил Губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин в одном из интервью перед началом проекта.

По планам Правительства Самарской области уже в следующем году на месте демонтированного сооружения появится современный многофункциональный комплекс, включающий основную арену, тренировочный лед и площадку для керлинга, тренировочные, баскетбольные, хореографические и тренажерный залы. Его площадь будет почти в два раза больше предыдущего и составит более 21,5 тыс. кв. м. Он будет вмещать 5, 5 тыс. зрителей. Помимо того, проектом предусмотрен подземный паркинг на 600–800 машиномест. Объект будет построен на условиях софинансирования областного бюджета и инвестора проекта.

«Вместе с демонтажем этого спортивного сооружения уходит в прошлое целая эпоха, наполненная памятными событиями для жителей Самары, длиной более чем в полвека. Однако эксплуатировать дальше этот объект уже было небезопасно, вопрос о реконструкции инициировали и сами горожане. Убежден, что новый комплекс, будет возведен с учетом всех современных требований, и станет новой доминантой в общественной жизни города и области», - прокомментировал генеральный директор ГК «КрашМаш» Виктор Казаков.

Напомним, Ледовый дворец спорта ЦСК ВВС был построен в 1966 году. На момент строительства и до начала XXI века он был единственным крытым ледовым катком и дворцом спорта в Самаре. Его общая площадь составляла 12,7 тысячи кв. м, он вмещал 3 тысячи зрителей. В нем тренировались и соревновались самарские хоккеисты и фигуристы, в том числе воспитанники школ олимпийского резерва. Вместе с тем, хоккейный клуб ЦСК ВВС проводил тренировки и домашние матчи. На сцене проходили и культурно-развлекательные мероприятия: концерты и показы кинофильмов. Так, в 1967 году концерт советского поэта и актёра Владимира Высоцкого посетили больше 6 тысяч самарцев. В честь этого события был установлен памятник Владимиру Семеновичу. Правительством Самарской области принято решение на время сноса объекта и строительства нового спорткомплекса демонтировать мемориал, а впоследствии его вернут на прежнее место.

Для справки: Группа компаний «КрашМаш» была основана в 2006 году, на протяжении 11 лет профессионально участвует в проектах по модернизации промышленных предприятий, объектов гражданского и военного назначения по всей территории Российской Федерации, включая Москву и Санкт-Петербург. В 2016 году Группе компаний было присуждено высокое звание «ЛИДЕР ОТРАСЛИ» среди демонтажных организаций России.

Сегодня в распоряжении ГК «КрашМаш» находится крупнейший в России собственный парк специализированной техники, позволяющий выполнять работы по демонтажу и сносу различных объектов в условиях плотной городской застройки, а также на действующих промышленных предприятиях.