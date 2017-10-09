Пять секретов утепления малозаглубленного ленточного фундамента

Малозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ) – популярное решение для строительства коттеджей, гаражей, хозяйственных построек. Такой тип фундамента прост в изготовлении и экономичен: его не нужно опускать ниже глубины промерзания грунта, а значит, строительство обходится без глубоких траншей, тяжелой техники и больших затрат на материалы. Чтобы малозаглубленный ленточный фундамент служил вам верой и правдой многие десятилетия, его необходимо грамотно утеплить – а как это сделать, мы расскажем в этой статье.

Секрет первый. Время и место

Проводить утепление фундамента удобнее всего на этапе возведения здания. Если дом уже стоит, а основание не утеплено, подвал промерзает и расходы на отопление бьют рекорды, проблему тоже можно решить – но для этого придется откапывать фундамент на всю его глубину. Поэтому лучше позаботиться об утеплении с самого начала.

Утепленный фундамент не только поможет повысить энергоэффективность строения, но и защитит его от оседания и трещин. Теплоизоляция фундамента играет роль своеобразного щита, который смещает точку промерзания дальше в глубь грунта. Это означает, что даже малозаглубленный фундамент будет защищен от сил морозного пучения, когда содержащаяся в почве влага сначала расширяется при замерзании, а потом тает, ломая структуру грунта. Именно из-за сил морозного пучения старые дома часто «врастают в землю» под непредсказуемыми углами, на стенах и фундаменте образуются трещины. Но для того, чтобы теплоизоляция защитила дом от морозного пучения, утеплять фундамент необходимо только снаружи. Внутреннее утепление, которое часто применяют владельцы домов с неутепленными фундаментами, может лишь отчасти сократить теплопотери, а о защите от сил морозного пучения в таком случае речь не идет.

Секрет второй. Замкнутый контур

Теплоизоляцию здания можно сравнить с термосом: для надежной защиты от перепадов температуры теплоизоляционный контур, в том числе контур утепления фундамента, должен быть замкнутым. Плиты теплоизоляции укладывают плотно друг к другу, швы шириной больше 2 мм должны быть загерметизированы.

Секрет третий. Отмостка

Утепление отмостки вокруг здания позволяет отодвинуть зону промерзания от его фундамента, тем самым снижая воздействие сил морозного пучения. Утепление отмостки – несложный и недорогой технологический процесс. Теплоизоляционные плиты свободно укладываются на подушку из утрамбованного песка. Поверх них можно насыпать слой щебня, уложить плитку или засыпать грунтом и устроить цветник.

Секрет четвертый. Материалы

Материалы, применяемые для теплоизоляции фундамента, должны обладать высокой прочностью и долговечностью, низким водопоглощением, быть биостойкими и, конечно, иметь минимальную теплопроводность. Выбирать по цене здесь нельзя: небольшая экономия на этом этапе аукнется большими проблемами с готовым зданием. Оптимальным и практически безальтернативным материалом для утепления фундаментов зданий и сооружений является экструзионный пенополистирол (XPS). Срок службы XPS превышает 50 лет. Фундамент и отмостка, утепленные качественным экструзионным пенополистиролом, служат надежно и долго, помогая сократить расходы и на отопление, и на ремонт строения.

Выбирая из многообразия XPS, представленного на рынке, нужно отдать предпочтение продукции известного бренда. Строительная сфера консервативна, крупные производители дорожат своей репутацией, не позволяют себе выпускать некачественные материалы и постоянно расширяют ассортимент. Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ обладает отличными теплоизолирующими свойствами и долговечностью не менее 50 лет. Материалы изготавливают в виде плит с L-образной кромкой. Такие плиты легко монтировать, кроме того, наличие L-образной кромки гарантирует отсутствие «мостиков холода». Вместе с теплоизоляционными плитами XPS ТЕХНОНИКОЛЬ, можно приобрести дополнительные комплектующие материалы: специальный крепеж для крепления теплоизоляционных плит и клей-пену ТЕХНОНИКОЛЬ для приклеивания плит к основанию.

Секрет пятый. Технология

Утеплить фундамент плитами XPS технологически несложно, при желании это можно сделать своими руками, без привлечения бригады. Подробные инструкции по монтажу представлены на сайте ТЕХНОНИКОЛЬ. Поверхность, на которую крепят теплоизоляционные плиты, должна быть тщательно подготовлена: очищена от пыли и грязи, выбоины должны быть заделаны раствором, металлические элементы должны быть очищены от ржавчины и обработаны антикоррозионными составами. Плиты необходимо монтировать встык, добиваясь максимально плотного прилегания. Если вы осуществляете надзор за строительством, добивайтесь того, чтобы бригада строго выполняла все технологические требования. Наградой за это вам станет дом с надежным фундаментом, который прослужит долгие годы.