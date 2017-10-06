Вручение премии PRO AWARDS 2017

28 сентября 2017 года в посольстве Франции в Москве (Москва, ул. Большая Якиманка, д. 45) прошла торжественная церемония вручения премии PRO AWARDS 2017.



В этом году конкурс PRO Awards Internet & Projects проходил уже в третий раз. Для крупных архитектурных бюро и проектных институтов участие в премии - это очередная возможность продемонстрировать свои достижения и уникальный опыт. Для небольших дизайн-студий данный конкурс – это отличный шанс заявить о себе и представить на суд взыскательной аудитории и экспертного сообщества свои работы.

К участию в конкурсе PRO Awards – Projects 2017 принимались уже реализованные проекты или находящиеся на стадии реализации. В конкурсе PRO Awards – Internet 2017 были представлены ведущие отраслевые онлайн-решения.

Победители конкурса определились по результатам голосования авторитетного жюри, в состав которого вошли признанные эксперты – представители крупнейших российских и зарубежных компаний, в том числе архитектурных бюро, проектных институтов, информационных технологий, а также девелоперских, инвестиционных и строительных компаний.

В 2017 году на конкурс было подано более 420 заявок. Из их числа авторитетное жюри выбрало победителей в 12 номинациях, а также обладателей гран-при в каждой из категорий. Еще один — специальный — приз был вручен редакцией архитектурно-строительного портала Ради Дома PRO.

В категории Internet лауреатами PRO Awards 2017 стали:

- в номинации «Архитектурно-проектные бюро» — «Экодом 99»;

- в номинации «Дизайн интерьера» — Aiya Design и «Вира-АртСтрой»;

- в номинации «Производители» — Nayada;

- в номинации «Строительно-монтажные организации» — Termovilla;

- в номинации «Девелоперы» — «Сити-XXI век»;

- специальный приз редакции Ради Дома PRO — Saint-Gobain;

- гран при — «Технониколь — Строительные системы».

В категории Projects лауреатами PRO Awards 2017 стали:

- в номинации «Дизайн интерьера квартиры» — «ЙОХ Architects» (проект интерьера премиум-класса) и Dessein (проект «Небесное вдохновение»);

- в номинации «Дизайн интерьера загородного дома» — Архитектурное бюро Романа Леонидова (проект O-House);

- в номинации «Архитектурное решение загородного дома» — Архитектурное бюро Александры Федеровой (проект виллы в Сочи);

- в номинации «Городская недвижимость» — «Галс-Девелопмент» (проект «Искра-Парк») и ГК «Интеко» (проект Balchug Viewpoint);

- в номинации «Загородная недвижимость» — Optiland (проект «Кембридж»);

- в номинации «Коммерческая недвижимость» — SVN (проект Wilo Rus);

- в номинации «Общественные пространства» — Архитектурная мастерская Сергея Цыцина (проект хоккейной академии «Авангард»);

- гран-при — ГК «Интеко» (проект «Садовые кварталы»).

Еще один специальный приз — поездка в Париж для двоих — был разыгран среди всех финалистов конкурса дирекцией выставки Batimat Russia. Счастливыми обладателями билетов стали представители компании «Сити-XXI век».