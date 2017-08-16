Имена лучших риелторов юга России назовут на выставке «Ярмарка Жилья» в Ростове-на-Дону

8 сентября станет днем, когда риелторы ЮФО соберутся все вместе в Донской столице, чтобы определить лучших представителей своей профессии.

Руководители и сотрудники более 30 агентств недвижимости из Ростова-на-Дону, Шахт, Таганрога, Азова, Краснодара станут участниками церемонии награждения конкурса-премии «Лучшее агентство недвижимости и лучший риелтор юга России – 2016».

Организаторами мероприятия выступают конгрессно-выставочный центр «ДонЭкспоцентр» и Южная Палата Недвижимости при информационной поддержке сайта Ростова-на-Дону 1рнд.ру.

Данный конкурс позволит компаниям подтвердить лидирующие позиции на рынке недвижимости и получить официальный статус лучшего агентства в ЮФО. Награда является первым и единственным профессиональным знаком отличия заслуг риелторов юга России.

Лучшие агентства недвижимости будут определены компетентным жюри в ряде номинаций:

«Лучший интернет-сайт агентства недвижимости»,

«Лучшее SMM-продвижение агентства недвижимости»,

«Лучший корпоративный ролик», «Лучшее корпоративное издание».

Вне конкурса особым знаком отличия будут отмечены: «Старейшее агентство недвижимости», «Человек года на рынке недвижимости» (для руководителей), «Лучший журналист, освещающий события на рынке недвижимости».

С 21 августа по 7 сентября жители ЮФО смогут выбрать народного риелтора на сайте 1рнд.ру в следующих категориях: «Лучший риэлтор по продаже новостроек», «Лучший риэлтор по продаже вторичного жилья», «Лучший риэлтор по продаже коммерческой недвижимости», «Лучший риэлтор по аренде жилья».

Мероприятие будет проходить в два этапа: заочное предоставление информации компаниями-участницами с 14 августа по 1 сентября, а для онлайн-голосования «Народный Риелтор» до 20 августа, и торжественная церемония награждения с объявлением победителей 8 сентября 2017 года в 17:00 на сцене специализированной выставки «Ярмарка жилья» (г. Ростов-на-Дону, "ДонЭкспоцентр", Нагибина 30).

Заявки на участие в конкурсе и заполненные анкеты (Приложение 1) принимаются по электронной почте pr1@donexpocentre.ru или факсу (863) 268-77-94 в срок, не позднее 18 ч 1 сентября 2017г., для онлайн-голосования «Народный Риелтор» до 20 августа. За подробностями можно обратиться по тел.: (863) 268-77-47, 8-918-5-999-222.

Все участники конкурса получат памятные дипломы, победители - медали и ценные призы.

Аккредитация СМИ проходит с 10:00 на зоне регистрации все дни работы выставки.

Приложение 1

АНКЕТА

Участника Конкурса

«Лучшее агентство недвижимости и риелтор юга России»

Данные предоставляются за 2016 год

Вы участвуете в Номинации (цветом выделите нужные):

«Лучший интернет-сайт агентства недвижимости»

«Лучшее SMM-продвижение агентства недвижимости»

«Лучший корпоративный ролик»

«Лучшее корпоративное издание»

Лучший риэлтор по продаже новостроек

Лучший риэлтор по продаже вторичного жилья

Лучший риэлтор по продаже коммерческой недвижимости

Лучший риэлтор по аренде жилья.

Для участия в номинации

«Лучший интернет-сайт агентства недвижимости»

«Лучшее SMM-продвижение агентства недвижимости»

Необходимо до 1 сентября прислать на эл. адрес pr1@donexpocentre.ru

1. Название компании___________________________________________

2. Контактные данные (с кем взаимодействовать по конкурсу):

Телефон______________________________________________

Эл.почта______________________________________________

3. Сайт компании_______________________________________

4. Адрес корп.страницы в соц.сетях:­­Facebook_______________

Instagram______________________________________________

Вконтакте______________________________________________

Одноклассники_________________________________________

Др. (блог, жж)____________________________________________

5. Скриншоты/ссылки САЙТА, которые могли бы проиллюстрировать:

Внешний вид/дизайн,

Дружелюбный интерфейс /usability

Актуальный контент

Обратная связь (как быстро и профессионально компания отвечает на вопросы, легко ли найти контакты)

Отзывы

6. Скриншоты/ссылки страничек соц.сетей, которые могли бы проиллюстрировать:

Внешний вид

Актуальность контента, наполняемость

Активность подписчиков: лайки, комментарии

Обратная связь (как быстро и профессионально компания отвечает на вопросы, легко ли найти контакты)

7. Дипломы, награды, если имеются у сайта

8. Примеры интересных взаимодействий с клиентами и подписчиками в соцсетях.

Для участия в номинации:

«Лучший корпоративный ролик»

«Лучшее корпоративное издание»

Необходимо до 1 сентября прислать на эл. адрес pr1@donexpocentre.ru

1. Название компании___________________________________________

2. Контактные данные (с кем взаимодействовать по конкурсу):

Телефон______________________________________________

Эл.почта_____________________________________________

Корпоративный видео-ролик

Пдф версии или скрин-шоты корпоративного издания

Для участия в номинации:

Лучший риэлтор по продаже новостроек

Лучший риэлтор по продаже вторичного жилья

Лучший риэлтор по продаже коммерческой недвижимости

Лучший риэлтор по аренде жилья.

Необходимо до 20 августа прислать на эл. адрес pr1@donexpocentre.ru логотип компании и фото риелтора, который участвует в конкурсе, а также:

1. Название компании__________________________

2. ФИО участника (для номинации Лучший риелтор)____________________________________________

3. Количество наград, дипломов, сертификатов о повышении квлификации участника

4. Количество сделок риелтора за 2016 год в выбранном сегменте

5. Отзывы клиентов о работе этого риелтора

6. Отзыв руководителя/коллектива

7. Контактные данные (с кем взаимодействовать по конкурсу):

Телефон_____________________________________________

Эл.почта____________________________________________

Данные и кандидатуры для номинаций:

Старейшее агентство недвижимости:

Человек года на рынке недвижимости (для руководителей)

Лучший журналист, освещающий события на рынке недвижимости.

Подает президент Южной Палаты Недвижимости до 1 сентября.