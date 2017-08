В Москве прошла выставка «ИНДУСТРИЯ КАМНЯ-2017»

С 27 по 30 июня в Москве, на ВДНХ состоялась Международная выставка в области добычи, обработки и использования природного камня «ИНДУСТРИЯ КАМНЯ-2017».

Выставка «ИНДУСТРИЯ КАМНЯ-2017» была организована компанией «ЭКСПОДИЗАЙН МА» при участии Ассоциации CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE (Италия) и HUMMEL GMBH (Германия), под патронатом Торгово-промышленной Палаты РФ, при поддержке Ассоциации строителей России, Российского общества инженеров строительства, Российского союза строителей, Союза архитекторов России, Союза дизайнеров Москвы, Союза московских архитекторов.

Международная выставка «ИНДУСТРИЯ КАМНЯ», проходившая в восемнадцатый раз (ранее под названием «ЭКСПОКАМЕНЬ»), стала важнейшим событием в области отечественной и зарубежной индустрии природного камня. В очередной раз выставка собрала на единой площадке представителей фирм России, СНГ и других стран мира, работающих в области добычи и обработки природного камня, и их клиентов - работников камнедобывающей и камнеобрабатывающей промышленности, строителей, архитекторов, дизайнеров, профессионалов в области градостроительства и городского хозяйства, художников, реставраторов и т.п.

В церемонии открытия приняли участие Управляющий делами Торгово-промышленной

палаты Российской Федерации В.А. Быков, Первый вице-президент Российского общества инженеров строительства, Президент Акционерного общества «Союз Метроспецстрой» А.Г. Левин, Вице-президент Всемирной Ассоциации Природного

камня WONASA г-н Sunil Arora и другие официальные лица.

Основные цели выставки – продемонстрировать возможности широкого применения природного камня в градостроительстве, архитектуре, дизайне интерьеров, искусстве, представить последние технологические разработки для камнедобывающей и камнеобрабатывающей отраслей; показать существующее новейшее оборудование, современный инструмент, технику и технологии для обработки камня, а также создать наилучшие условия для взаимодействия производителя и потребителя, способствовать развитию межрегионального и международного сотрудничества.

Исходя из данных целей было сформировано тематическое содержание выставки:

Оборудование и технологии геологической разведки месторождений облицовочных, стеновых и нерудных материалов из природного камня.

Технология разработки месторождений облицовочного и стенового камня, оборудование, используемое для вскрышных работ, добычи и выемки блоков, уборки отходов.

Технология разработки нерудных месторождений (на щебень и ПГС), используемое оборудование. Технология и оборудование для переработки нерудного сырья. Производство декоративного щебня, декоративного песка и микрокальцита.

Буровзрывные работы на карьерах облицовочных и нерудных материалов, методы и средства, техника безопасности.

Блочное сырье, слэбы

Природный камень в архитектуре и городском благоустройстве.

Технология и оборудование для обработки облицовочного камня. Облицовочные изделия из природного камня (плиты, архитектурно-строительные изделия, брусчатые и бортовые камни и т.п.). Облицовочные изделия на основе природного камня (плиты агломерированные, изделия из отходов и т.п.). Облицовочные работы с природным камнем (технология и средства). Современные средства контроля качества облицовочных материалов.

Оборудование для обработки природного камня.

Рабочий инструмент для обработки камня (алмазный, абразивный, твёрдосплавный и др.).

Художественные изделия из камня (декоративно-поделочные, сувенирные, скульптура малых форм и т.п.). Монументальное искусство.

Ритуальные изделия из камня.

Технология реставрационных работ, консервация камня.

Химические средства по уходу и сохранению камня (пропитки, мастики, консолиданты, кристаллизаторы, усилители цвета, синтетические воски и др.)

Архитектурные проекты, связанные с использованием камня (новое строительство, ремонтно-реставрационные работы, воссоздание памятников истории и культуры).

Складская и транспортная логистика.

Экология, охрана окружающей среды, рекультивация.

Специальная литература, отраслевая пресса, информация на электронных носителях и т.п.





В выставке приняли участие 282 компании из 18 стран мира (Армении, Беларуси, Германии, Египта, Индии, Ирана, Испании, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Молдовы, России, Сан-Марино, Турции, Узбекистана, Украины, Чехии).

В этом году значительно выросло число российских фирм-экспонентов. Обширна и их география – Урал, Северо-западный, Центральный и Южный регионы России.

C момента основания выставки в 1999 году многие ведущие российские предприятия постоянно принимают в ней участие - это такие компании, как ЗАО «БИРЮЗА», ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ ТОРГОВЫЙ ДОМ УК», ООО «ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ», ООО « НПЦ ДЭЛК», «АССОЦИАЦИЯ СТАНКОТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ КАМИ», ЗАО «КОЕЛГАМРАМОР», ООО «КОМПАНИЯ АЛМИР», ООО «КОРАЛ», ООО «МИРАЛ», ОАО «МИНЕРАЛОВОДСКИЙ КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОД», ОOО «САУНО», ООО «СТОУН-СЕРВИС-НЕВА», ООО «СТРОЙЛАЗЕР», ООО «ТЕХНО-ЮЛМА», ООО «ТРАНСМАЙСТЕР», ООО НПО «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД» (г. Реж), ООО «ЮТА» и др. Некоторые российские камнеобработчики впервые выставили свою продукцию: ООО «КРАСНОВИШЕРСКИЙ КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД», ООО «ШУЙСКИЙ КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД», КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЛАЗУРИТ-САЯНМРАМОР» и др.

Традиционно в выставке участвуют фирмы из стран СНГ. Каждый год свою продукцию демонстрируют фирмы из Армении (ООО «КАРАСТХ», ООО «ОРИЕНТ СТОУН»), Беларуси (ИП «ГОНЧАРИК», SANKY), Украины (КОМПАНИЯ «ВД», ООО «ГЕО-ИНВЕСТ», ООО «ДОБРЫНЬ», ЧП «ЛИТВИН В.А.,– КРАВЧЕНКО А.Н.»). В этом году на выставку приехали фирмы из Молдовы «ТРАВЕРТИН ЛЮКС, ЛТД» и Казахстана «КАЗАК МАЙНИНГ КОМПАНИ». Расширилось участие компаний из Средней Азии: Кыргыстана (АССОЦИАЦИЯ «КЫРГЫЗСКИЙ КАМЕНЬ», КЫРГЫЗСКИЙ МРАМОРНЫЙ ЗАВОД, ТМ «НЕДРА АЗИИ») и Узбекистана (ООО «ГАЗАЛКЕНТ ГРАНИТ ИНВЕСТ»).

Как и в предыдущие годы, выставка включала Национальные павильоны Италии (организатор Ассоциация «CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE»), Индии и Китая.

С точки зрения экспонатов, примерно половина участников выставки представили природный камень в блоках и слэбах, а также изделия из камня (облицовочные плиты, архитектурные, дорожно-строительные изделия и др.). Среди крупнейших российских компаний, демонстрировавших эту продукцию, ЗАО "БИРЮЗА", "ВОЗРОЖДЕНИЕ ТОРГОВЫЙ ДОМ", УК, ЗАО "КОЕЛГАМРАМОР", ОАО «МИНЕРАЛОВОДСКИЙ КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОД», ООО "ПЕТРОМРАМОР", ООО «РУССКИЙ ГРАНИТ» и другие.

Потрясающий по красоте розово-полосчатый мрамор из Хакассии был представлен КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ «ЛАЗУРИТ-САЯНМРАМОР», ООО «ЮГРАН» показал капустинский гранит, широко используемый в настоящее время для мощения улиц Москвы, компания JINYUAN STONE (Китай) привезла белый и бежевый мрамор с собственных карьеров в Греции и Турции, SHEYKS COMPANY (Иран) - прекрасный оникс желтых и зеленых тонов с уникальными узорами, способный довольно глубоко пропускать свет. Невозможно было пройти мимо слэба гранита Olympus White (Бразилия), выставленного на стенде ООО «АРТ ГРАНИТ» - серый камень с удивительным черным рисунком, местами очень прозрачный (и умело подсвеченный) производил неизгладимое впечатление.

Компания "ЮССА-ГРАН" показала облицовку фасадов и изделия ( арки, колонны, лестницы и пр.) из известняка, ООО "КРАСНОВИШЕРСКИЙ КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД" представил нерудные материалы из собственного карьера, а также плитку и кирпич на основе мраморной крошки.

Существующая архитектурная мода на травертин получила отражение в экспонатах «ТРАВЕРТИН ЛЮКС, ЛТД» (Молдова). турецких (CEKICLER MARBLE INC, TROIKA INSAAT), армянских (ООО "КАРАСТХ", ООО «МОДУС ГРАНУМ», ООО "ОРИЕНТ СТОУН") и кыргызских компаний.

В этом году расширилась экспозиция камня из Кыргызстана, представленного на выставке. Компании продемонстрировали различные виды природного травертина месторождения «Сары-Таш» - данная порода коричневато-желтого, желтовато-белого цвета, светлых палевых тонов с неповторимым сочетанием оригинального узорчатого рисунка орехового дерева, широко применяется для облицовки зданий.

В числе крупных зарубежных фирм-производителей и экспортёров изделий из камня свою продукцию представили: ROYAL IMPORTS & EXPORTS (Египет), JBB ENTERPRISES, SDP GRANITES, SKYZ STONES, SRI VIGNESHWARA GRANITES, STONE WORLD EXCLUSIVE (Индия), SINA STONE KAVIR, SHEYKS COMPANY (Иран), MÁRMOLES SERRAT (Испания), XIAMEN ICE STONE IMP. & EXP. CO., LTD. , BEST CHEER (XIAMEN) STONE WORKS CO., XIAMEN CASAVERDE BUSINESS CO., LTD, XIAMEN STONE WORLD IMP. & EXP. CO., LTD (Китай), CEKICLER MARBLE, TROIKA (Турция) и др.

Как всегда, украшением выставки явились художественные изделия из природного камня, представленные такими компаниями, как ООО «КАМДЭН» (Беларусь) - облицовка каминов, подсвечники, вазы и др. сувенирные изделия, включая уникальные шахматы из гранита, ООО «ГРАНИЯ» (Россия) - декоративные колонны, художественный пол, мозаика и пр. из природного камня, XIAMEN YANGCHENG IMP. & EXP. CO., LTD (Китай) - мозаика, скульптура, облицовка каминов и пр. Выставка включала интересную экспозицию скульптур члена Московского Союза Художников Марины Ивановны Алексеевой, представленную Союзом дизайнеров Москвы.

Среди разнообразной каменной продукции, экспонировавшейся на выставке, заметное место занимали ритуальные изделия (около 20 фирм из России и Китая, среди них один из лидеров российского рынка - «ГЛОБАЛ СТОУН»¸ а также компании из Карелии, где традиционно добывается габбро-диабаз (ООО «ГАББРО-КОМФОРТ», ООО «ОНЕЖСКИЙ ГАББРО» ООО «РЕАЛ-РК»). Кроме российских компаний, основные производители этих изделий - китайские фирмы (HAVSUN STONE, XIAMEN TENGMAI IMPORT & EXPORT CO., LTD, FUJIAN TENGHUI STONE CO., LTD). Китайские памятники и другие мемориальные изделия, изготовленные из черного габбро и гранита Шанси Блэк привлекали внимание своей формой, пропорциями и высоким качеством обработки.

Горное (камнедобывающее) оборудование было представлено на выставке крупнейшими иностранными производителями: итальянскими компаниями MARINI QUARRIES GROUP (буровые машины, алмазно-канатные установки) и PELLEGRINI MECCANICA SPA (алмазно-канатные установки, станки строчечного бурения, буровые машины, гидродомкраты), китайской фирмой CHANGSHA BAICHUAN SUPERHARD MATERIAL TOOLS CO., LTD (канатные пилы), SHANGHAI ZHONGZHU INDUSTRIAL CO.LTD (цепные пилы для мрамора) и др., а также постоянным участником выставки на протяжении уже 18-ти лет - ООО "НПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД" (г. Реж) (буровые станки, алмазно-канатные установки).

Компания LIFTSTYLE SRL (Италия) продемонстрировала подъемное оборудование для карьеров и производств. На стенде ООО «КОМПАНИЯ «АЛМИР» большой ажиотаж вызвали подъемные устройства и приспособления производителя ABACO-AUSAVINA (Вьетнам): зажимы для подъема и транспортировки каменных плит серии NGL, зажимы для переноски каменных плит и др.





Как и в предыдущие годы, экспозиция включала большое количество разнообразного оборудования и станков для обработки камня.

Компания INTERMAC - DONATONI (Италия) и их представитель в России ООО «ЮТА» презентовали инновационное оборудование для обработки камня: многофункциональный обрабатывающий центр Master 33.5, мостовую пилу по камню с ЧПУ Donatoni Spin 625 CNC и обрабатывающий центр с ручным управлением Ghines Systar XL.

На стенде EMMEDUE (Сан-Марино) - ООО «ЛИДТЕХ» (Россия) экспонировались компактный горизонтальный прямолинейный кромочный станок Marmo Meccanica LCH, максимально простой в эксплуатации, установке и обслуживании, и мостовая пила по камню с ЧПУ Emmedue Discovery 5 Axis - - революционное решение в области раскроя камня.

Фактически все итальянские компании - лидеры в области производства оборудования для обработки камня были представлены на выставке как на собственных стендах (помимо вышеуказанных - BV SRL, BRETON SPA, BV-TECH SRL, MEC SRL, MONTRESOR & C SRL, OMAG, PEDRINI SPA AD UNICO SOCIO, PRUSSIANI ENGINEERING и др.), так и на стендах российских дилеров – компаний ООО «КОМПАНИЯ АЛМИР», «ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ», «АССОЦИАЦИЯ СТАНКОТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ КАМИ», ООО «КПД-ТЕХНО», ООО «СТОУН-СЕРВИС-НЕВА» , ООО «ТЕХНО-ЮЛМА».

Фирма GESTRA CZ (Чехия) предложила вниманию посетителей оборудование для колки природного камня собственного производства, HUMMEL GMBH ANTE ANLAGEN TECHNIK - оборудование для обработки и добычи камня производства Германии.

Выставка наглядно продемонстрировала, что китайские производители станков для обработки камня расширяют свое присутствие на российском рынке. В этом году в «ИНДУСТРИИ КАМНЯ» приняло участие рекордное количество китайских производителей - FUJIAN PROVINCE KAIDA STONE MACHINERY CO. LTD, FUJIAN XIANDA MACHINERY CO. LTD, NAN'AN GREAT BASE CO. LTD, XIAMEN AGA IMP. & EXP. CO. LTD, HENGLONG STONE MACHINERY CO. LTD, QUANZHOU HENGLI MACHINERY CO., LTD и др. Cтанок фирмы YONGDA (Китай) был представлен на стенде их эксклюзивного дилера фирмы «ДЖИ ЭС-ДЖЕТ».

Широко на выставке были представлено также лазерные и фрезерные гравировальные станки российского производства (ООО «МИРТЕЛС», «САЙН СЕРВИС», ООО «САУНО», ООО «СОФТЭЛЕКТРОНИКС») и пр.

Значительное количество экспонентов (88 фирм) демонстрировали алмазный инструмент для обработки камня. Среди российских компаний, участвовавших в выставке, следует отметить ООО «ДИ-СТАР ЦЕНТР», ООО «НИБОРИТ НПФ», а также старейшую компанию в этой области - АО «АЛМАЗИНСТРУМЕНТ», имеющую более 50-ти лет опыта в разработке и производстве алмазного инструмента.

За рубежом наибольшее количество производителей алмазного инструмента сконцентрировано в Китае (свыше 200), многие из них демонстрировали свою продукцию на выставке (FUJIAN QUANZHOU HUAZUAN DIAMOND TOOLS CO. LTD, HUADA SUPERABRASIVE TOOL TECHNOLOGY CO., NANAN EIN DIAMOND TOOLS CO. LTD, HUBEI EXIN DIAMOND TECHNOLOGY CO. LTD, QUANZHOU JDK DIAMOND TOOLS CO. LTD, QUANZHOU SANG DIAMOND TOOLS CO. LTD и др).

В европейских странах производителями алмазного камнеобрабатывающего инструмента остаются "старые" фирмы, завоевавшие высокую репутацию у потребителей. Это, прежде всего, итальянские компании - NICOLAI DIAMANT SRL, SUPER SELVA SRL и др.

Широкому вниманию специалистов предлагались и другие виды инструмента и приспособлений. На стенде ООО «КОМПАНИЯ «АЛМИР» прошел "обкатку" отечественный инструмент для регулярной полировки каменных полов "ТУРБО" 430 мм, представляющий собой систему специальных синтетических ПЭДов с мощным слоем полимера, насыщенного алмазами и используемый для качественной и быстрой полировки полов из мрамора, гранита и других твердых материалов.





Средства по уходу и сохранению камня были выставлены, в основном, российскими дилерами зарубежных компаний.

Компания ARDEX RUSSIA привезла на выставку средства для очистки натурального камня, защитные пропитки и средства для ежедневного ухода за камнем немецкого бренда профессиональных продуктов премиум-класса LITHOFIN. ООО «СТОУН-СЕРВИС-НЕВА» - официальный представитель TENAX в России - продемонстрировало клей для камня, покрытия для обработки поверхности камня, очистители и абразивы для шлифовки и полировки натурального камня от этого известнейшего итальянского производителя. ООО «ЭКИМ» показало химические средства для ухода и сохранения камня от компании ELKAY (Турция), ООО «Компания АЛМИР» - химические средства для камня от BELLINZONI (Италия), AKEMI (Германия). ООО «АЛЬФА ТЕКНОЛОДЖИС» представило резиновые смеси специального назначения, произведенные согласно собственной оригинальной рецептуре.

Выставка «ИНДУСТРИЯ КАМНЯ-2017» включала насыщенную Деловую программу. В первый день состоялась Научно-практическая конференция ««ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ ПРИРОДНОГО КАМНЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»», организованная Горным институтом в составе НИТУ МИСиС, которая вызвала большой интерес специалистов.

Во второй день ВСЕМИРНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРИРОДНОГО КАМНЯ (WORLD ASSOCIATION OF STONE MANNUFACTURERS - WONASA) провела семинар «МИР ПРИРОДНОГО КАМНЯ», в рамках которого были рассмотрены вопросы состояния и перспектив мировой отрасли природного камня и применения природного камня в различных областях архитектуры и строительства, а ВСЕМИРНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ (WORLD-WIDE AGGLOMERATED STONE MANUFACTURERS ASSOCIATION) выступила с презентацией о применении в капитальном строительстве искусственного камня.

Третий день выставки был посвящен мастер-классам архитекторов и дизайнеров по вопросам использования природного камня в дизайне интерьеров и экстерьеров. Семинары «СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАМНЯ В АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА» (организаторы - Международное бюро интерьера и архитектуры «KASHUBA DESIGN», Журнал «PRO ИНТЕРЬЕР. ДИЗАЙН И ДЕКОР»), «ТИПЫ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ И ВОЗМОЖНОСТИ В ИНТЕРЬЕРЕ. ЧТО ВЫБИРАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИЗАЙНЕРЫ И ПОЧЕМУ» и «КАМЕНЬ В ИНТЕРЬЕРЕ. ПРАВИЛА ВЫБОРА, ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ АВТОРСКИХ ИЗДЕЛИЙ И САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ» и др. (организатор Коммуникационное и PR агентство «АрхДиалог») вызвали большой интерес участников и посетителей выставки.