Залог пожаробезопасности мансарды от ВНИИПО МЧС РФ

Главный научно-исследовательский институт страны в области пожарной безопасности выдал заключение на кровельную систему ТН-ШИНГЛАС Мансарда. ВНИИПО МЧС РФ подтверждает: готовое решение от Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ способно обеспечить высокий уровень пожаробезопасности здания.

Мансардный этаж - это хороший способ максимально эффективно использовать пространство, создать уют и придать коттеджу архитектурную выразительность. Система ТН-ШИНГЛАС Мансарда с деревянной несущей системой и кровлей из гибкой черепицы (в том числе многослойной черепицы) ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS пользуется большим спросом в коттеджном и малоэтажном строительстве. Используя готовое конструктивное решение, все компоненты в котором подобраны производителем с точки зрения максимальной эффективности, можно просто, быстро и без переплат устроить мансардный этаж.

Помимо обеспечения комфортного микроклимата и шумоизоляции, система отличается высокой эстетичностью. Она подходит и для кровель нестандартной архитектуры – луковичных, куполообразных, например. Предусмотрен большой выбор коллекций гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ и многослойной черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS разных цветовых гамм и форм нарезки. Важное преимущество использования готовой системы – ее соответствие нормативным требованиям, в том числе в области пожарной безопасности.

Законом допускается надстраивать здания I, II и III степеней огнестойкости мансардным этажом с несущими элементами, имеющими предел огнестойкости не менее R45 и класс пожарной опасности КО (п. 7.1.3 СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» (актуализированная редакция СНиП 31-01-2003). Согласно заключению ВНИИПО МЧС РФ, готовое конструктивное решение от одного из крупнейших международных производителей надежных и эффективных строительных материалов Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ полностью соответствует этим требованиям.

В случае, если соблюдены два важных нюанса: по нижним поясам стропильных ног закреплена просечно-вытяжная сетка или стальные струны из проволоки, которые не позволят обрушиться негорючему минераловатному наполнителю, и выполнена подшивка из двух слоев гипсокартона суммарной толщиной не менее 25 мм, система ТН-ШИНГЛАС Мансарда имеет предел огнестойкости RE 45 и класс пожарной опасности К0 (45). То есть на протяжении 45 минут воздействия огня такая кровля не обрушится и сохранит свою целостность.