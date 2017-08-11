Новая номинация на XI Ежегодном международном конкурсе интернет-ресурсов «Электросайт года-2017»

Напоминаем, что продолжается прием заявок на конкурс и у нас для Вас приятная новость, Мы ввели новую номинацию в конкурс - Лучшая мобильная версия сайта.

Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день количество людей, заходящих на сайты с мобильных устройства равно или превышает количество людей, использующих стационарные компьютеры. Но мобильный сайт это не только адаптация под размер небольшого экрана телефона или планшета. Это принципиально другой дизайн и структура сайта, рубрикатор и наполнение. Кто сегодня идет в ногу со временем? Кто перестроил работу сайта в соответствии с новыми вызовами? Именно это и выясним в номинации "Лучшая мобильная версия сайта"

Приглашаем вас принять участие в конкурсе и выставить свой сайт.

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ БЕСПЛАТНОЕ, А ВЫГОД МНОЖЕСТВО:

рост трафика на ваш сайт,

привлечение внимания потенциальных клиентов к вашей компании

повышение узнаваемости вашего бренда

возможность получить престижную награду.

Цель конкурса: оценить сайты электротехнических компаний, выявить и наградить наиболее интересные. Компетентное жюри маркетологов оценивает информативность, креативность, удобство сайта для пользователей и интересные решения в области продвижения сайта в интернете, и мы вручаем призы в пяти номинациях (15 призовых мест плюс гран-при).

Кроме того, за каждый сайт голосуют пользователи и по результатам этого голосования мы вручаем приз зрительских симпатий.

Это как раз и способствует привлечению на сайты участников активного целевого траффика, который потом конвертируется в продажи. Потому что наша аудитория – те, кто ищет товары или услуги на рынке электротехники.

К участию допускаются все компании электротехнической отрасли

России и стран СНГ, имеющие свои ресурсы в сети Интернет.

К конкурсу за последнюю неделю присоединились следующие компании:

Световые проекты, ООО,

СУПР, ООО,

Мастер,

Эмтика Электротехническая компания, ЗАО

Присоединяйтесь к конкурсу и пусть вам улыбнется удача!