Вы находитесь здесь:Главная»Новости»Новости индустрии»Новая номинация на XI Ежегодном международном конкурсе интернет-ресурсов «Электросайт года-2017»
Пятница, 11 Август 2017 12:41

Новая номинация на XI Ежегодном международном конкурсе интернет-ресурсов «Электросайт года-2017»

1 156789

Напоминаем, что продолжается прием заявок на конкурс  и у нас для Вас приятная новость, Мы ввели новую номинацию в конкурс - Лучшая мобильная версия сайта.

Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день количество людей, заходящих на сайты с мобильных устройства равно или превышает количество людей, использующих стационарные компьютеры. Но мобильный сайт это не только адаптация под размер небольшого экрана телефона или планшета. Это принципиально другой дизайн и структура сайта, рубрикатор и наполнение. Кто сегодня идет в ногу со временем? Кто перестроил работу сайта в соответствии с новыми вызовами? Именно это и выясним в номинации "Лучшая мобильная версия сайта"

 

Приглашаем вас принять участие в конкурсе и выставить свой сайт.

 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ БЕСПЛАТНОЕ, А ВЫГОД МНОЖЕСТВО:

рост трафика на ваш сайт,

привлечение внимания потенциальных клиентов к вашей компании

повышение узнаваемости вашего бренда

возможность получить престижную награду.

 

Цель конкурса: оценить сайты электротехнических компаний, выявить и наградить наиболее интересные. Компетентное жюри маркетологов оценивает информативность, креативность, удобство сайта для пользователей и интересные решения в области продвижения сайта в интернете, и мы вручаем призы в пяти номинациях (15 призовых мест плюс гран-при).

Кроме того, за каждый сайт голосуют пользователи и по результатам этого голосования мы вручаем приз зрительских симпатий.

Это как раз и способствует привлечению на сайты участников активного целевого траффика, который потом конвертируется в продажи. Потому что наша аудитория – те, кто ищет товары или услуги на рынке электротехники.

 

К участию допускаются все компании электротехнической отрасли

России и стран СНГ, имеющие свои ресурсы в сети Интернет.

 

К конкурсу за последнюю неделю  присоединились следующие компании:

Световые проекты, ООО,  

СУПР, ООО,

Мастер,

Эмтика Электротехническая компания, ЗАО

 

Присоединяйтесь к конкурсу и пусть вам улыбнется удача!

 

 

Прочитано 3 раз
Опубликовано в Новости индустрии

Последнее от

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх
 

Видеоматериалы

Бизнес

Рубрики

 

 

 

Энциклопедическое издание о дорожной отрасли «Дороги, мосты и тоннели России»

Книга-1

Спецвыпуск к X Съезду РСС

coverrss

 

Дорожное строительство

 № 2/2016

Cover DOR STROY2-2014 1

КАТАЛОГ Выставки-презентации

 

Вакансии

Партнеры

RSS logo

Logo 179 179

179х179 GKH

 crk

 

179-179navystavke

 

 

 

Реклама

1111Банер5

Картинка баннер Веспер

 

 

banner-kls

 

 

 

 

  

 

Ближайшие выставки

08.08.2017

Выставка-форум СТРОИТЕЛЬСТВО-2017. URAL

подробно

10.08.2017

"Современный город Стройиндустрия - 2017"

подробно

11.08.2017

11-ая международная выставка аттракционов Китая (G&A)

подробно

24.08.2017

«Turkmen Construction 2017»

подробно

05.09.2017

25-я международная строительная выставка «БУДПРАГРЭС-2017»

подробно

05.09.2017

KazBuild

подробно

05.09.2017

Aquatherm Almaty

подробно

08.09.2017

VIII Всероссийская конференция «Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство»

подробно

12.09.2017

Выставка "Импортозамещение"

подробно

19.09.2017

Специализированная выставка LESPROM-URAL Professional.

подробно
Посмотреть все события

Форма входа

Подписка

 

 

facebook-Logo

 

Посещение

 