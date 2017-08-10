9 августа 2017 года в Гостинице «Рэдиссон Роял Москва» (Москва, Кутузовский просп., д. 2/1 стр. 1А) в рамках мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню строителя, впервые прошло ток-шоу «Облик российских городов».

В последние несколько лет, по мнению экспертов строительного сектора, архитекторов, социологов и урбанистов, наиболее дискуссионными темами стали концепции облика российских городов будущего: трансформация городской инфраструктуры, формирование стандартов городского благоустройства, модели общественного и жилого пространства, формирование институтов и сообществ, призванных решать локальные городские проблемы. Учитывая общественную значимость реализуемых градостроительных проектов, существование различных точек зрения в подходах к современному благоустройству, в рамках Всероссийского Дня строителя-2017 был решено провести ток-шоу «Облик российских городов».

Идея проведения ток-шоу - столкновение дискурсов классической школы архитектуры и современной урбанистики в области благоустройства ключевых общественных пространств.

Цель - обсудить различные точки зрения на развитие городских агломераций, треки развития и изменение стандартов качества жизни горожан.

Модератором ток-шоу выступил известный телеведущий Роман Бабаян.

Участники ток-шоу были разделенные на две команды - два противостоящих друг другу подхода: «новаторы» и «традиционалисты».

1. «Традиционалисты» (представители классической школы архитектуры):

- Кузьмин Александр Викторович, Президент Российской академии архитектуры и строительных наук;

- Посохин Михаил Михайлович, Президент Ассоциации «Национальное объединение изыскателей и проектировщиков» (НОПРИЗ);

- Шумаков Николай Иванович, Президент Союза Архитекторов России и Союза московских архитекторов.

2. «Новаторы» (представители современной школы урбанистики):

- Фишман Наталия Львовна, помощник Президента Республики Татарстан;

- Муринец Евгения Дмитриевна, заместитель генерального директора Фонда единого института развития в жилищной сфере;

- Муратов Алексей Михайлович, архитектор, партнер КБ «Стрелка».

Дискуссия началась с цитаты, озвученной Р. Бабаяном: «Ян Гейл - датский архитектор и консультант по городскому дизайну, чья карьера была сосредоточена на улучшении качества жизни в городах путём переориентации городского дизайна на пешеходов и велосипедистов, сказал: «Не спрашивайте меня, сколько людей живет в этом городе, спросите, сколько получают от этого удовольствие».

«Что значит получать удовольствие от жизни в городе?» - задал вопрос ведущий.

Дискуссию начала Н.Л. Фишман. Она отметила, что города конкурируют за человеческий капитал и город должен становиться более открытым для конкретного человека. Горожанин должен перестать жить между домом и работой, город должен создавать возможность проводить досуг, обеспечивать социальное общение, плюс безопасность, комфортность и так далее. «Конечно же, Ян Гейл прав», - заявила Н.Л Фишман.

«Многофункциональная среда – важнейший критерий качественного образа жизни. Если раньше были своеобразные нормативы, которые были написаны под определенные задачи и эти нормативы не учитывали качественных характеристик, то сейчас все модернизируется. И нормативы модернизируются, и образ мысли, причем он модернизируется независимо от того, какого поколения архитектор», – продолжила тему Е.Д. Муринец.

Н.Л. Фишман также считает, что со старшим поколением архитекторов и градостроителей расхождения невелики, - только в инструментарии. В качестве же своего достижения она особо отметила практику вовлечения в обсуждения жителей: «Мы построили за прошедшие два года 189 парков по всей республике Татарстан, еще 72 мы строим прямо сейчас. Каждый парк мы обсуждаем с жителями минимум дважды». «Это нормально», - констатировал Р.Бабаян. «Это может быть нормально, но этого никто не делает, - возразила Н.Л. Фишман. - Мы сначала собираем с них техническое задание, спрашиваем, что они хотят. Делаем ТЗ архитектору из этого. Не формальные общественные слушания проводим, а приходим, чтобы они утверждали или не утверждали».

Затем свое мнение высказали «традиционалисты». «Если мы начинаем оценивать город по облику и комфорту, то это приблизительно то же самое, что выбирать себе жену по макияжу. Понимаете? Вечером и утром - большая разница, особенно если хочешь прожить с ней всю жизнь», - пошутил в ответ на вопрос ведущего о преимуществах Москвы и Вены А.В. Кузьмин.

По его мнению, у архитектора есть только право создавать качество среды жизнедеятельности и качество пространственной среды, которая, в свою очередь, делится на два показателя: безопасность, а уже потом – комфорт: «Безопасность - это как в фигурном катании обязательная программа: некрасивая, нудная, но если ты не можешь в городе отпустить ребенка во двор, если твой пацан в сумерки боится домой прийти даже из ближайшего фитнеса, если порывистый ветер сносит кровли, проливной дождь заливает переходы, а в толпу людей может въехать грузовик, все остальное - ерунда. Так что безопасность - это обязательная программа. А вот комфорт - вторая составляющая, это произвольная программа. Тебя туда допускают тогда, когда ты выполнил обязательную программу».

В комфорт А.В. Кузьмин включил: во-первых, наличие у людей работы, во-вторых, чувство свободы, а в-третьих, образ жизни. Он уточнил: «Образ жизни не может быть типовым. Мы все разные. Мы предпочитаем разный образ жизни. Кто-то хочет жить в сельской местности, кто-то - в коттеджах, кого-то вполне устраивает типовая многоэтажная застройка. Кто-то хочет жить в сити. Мне нравится термин «жизнь по вертикали». Каждый из этих образов жизни имеет свои плюсы и минусы. С каждым образом жизни надо работать качественно и хорошо. Чем общество более развито, тем больше наполняется безопасность за счет комфорта. Безопасность для всех, а комфорт у каждого свой».

Как заявил Н.И. Шумаков, он живет на два города: Москву и Переславль Залесский, и на разных территориях понятия о комфорте разные: «Счастье большое для жителя Переславля Залесского, если у него есть сортир в доме, а если во дворе, то тоже неплохо и тоже достаточно комфортно. А если у него газ, то это великое счастье для горожанина, а Переславль - это тоже город. А отсутствие дорог? Ну, хорошо - протопчем тропинку, и тоже будет достаточно комфортно. У Москвы и москвичей другие понятия о комфорте. Усредненное понятие вряд ли может существовать». По его мнению, даже от архитектора не совсем зависит то, как выглядят города сегодня, поскольку он выступает за политику государства, которая должна определить те самые градостроительные и архитектурные вехи, наметить грани.

С этим тезисом не согласился А.В. Кузьмин: «Я считаю, что это от архитектора зависит. Граждане неархитекторы, присутствующие в зале, запомните: как мы нарисуем, так вы будете жить! И безопасность, и комфорт - все должно быть нарисовано. Это и есть техзадание. А если у нас сейчас выпускают двоечников, значит, в таких городах будут жить. Я в детстве любил фильм «Айболит-66». В самом конце уже хороший Бармалей говорит замечательную фразу: «Вы у меня все в два счета станете счастливыми. А кто не станет, я того в бараний рог согну, сотру в порошок, отдам крокодилам. У меня все в раз станут счастливыми!» Поэтому я Наташу готов на руках носить за то, что она по шесть раз встречается с жителями. Это совершенно правильно!».

Опыт Татарстана по общественному обсуждению и вовлечению горожан поддержал и М.М. Посохин. Он отметил, что, живя в городе, люди перестали себя чувствовать его частью: «Поэтому они гадят, где угодно, города засоряются. Идеология должна быть связана с двумя позициями. Одна позиция - надо вовлечь жителей города в такую дискуссию и общение с профессионалами, которая даст ему ощущение участия в создании своего двора или своего другого объекта, парка. Тогда он, вложив свой труд или какие-то минимальные деньги, будет ощущать себя также хозяином этого города. Второе - это уже талант архитектора, профессионала, который должен реализовать это наилучшим образом. Без таланта определенного уровня и профессионализма создать ничего хорошего нельзя».

Но даже все это будет бесполезным, если людям, живущим порой в ужасных условиях в городах, не обеспечить базовых потребностей. Если мы вместо теплой квартиры и дома будем предлагать устроить парк или набережную, выстланную гранитом, вряд ли это снискает нам успех».

Зал мог высказать свое отношение к позициям команд, участвуя в голосовании с помощью SMS. Столкновения идей и взглядов не получилось, что и показал окончательный результат голосования – 72,93% на 27,07% в пользу «традиционалистов».

Завершая ток-шоу, Р.Бабаян подытожил: «Мы не знаем, что будет в будущем. Может быть, оно будет светлым, может – не очень, может быть вообще мутное, но, тем не менее, оно будет. Каждый из нас в этом будущем хочет увидеть тот самый город, в котором будет удобно и хорошо жить. В первую очередь, должно быть безопасно. Второе – удобство жизни. У каждого свои приоритеты. Необходимо сделать так, чтобы каждый человек нашел для себя, что-то это самое «удобное» и желательно недалеко от дома.

Хочется, чтобы архитектор был главным человеком, а не инвестор. Хочется сделать так, чтобы от архитектора зависело, что будет в этом городе, потому что архитектор может сделать так, чтобы каждому из нас в этом городе было комфортно. Для этого и нужно прилагать усилия».