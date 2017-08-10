Торжественное заседание, посвященное Всероссийскому Дню строителя

9 августа 2017 года в Гостинице и Конгресс парке «Рэдиссон Роял Москва» (Москва, Кутузовский просп., д.2/1 стр. 1А) прошли мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню строителя.

День строителя - профессиональный праздник работников строительства и промышленности строительных материалов. Впервые этот профессиональный праздник работников строительных отраслей был учрежден 6 сентября 1955 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника «Дня строителя» и ежегодно отмечается в России и некоторых странах постсоветского пространства во второе воскресенье августа. Многие традиции, заложенные на заре празднования Дня строителя, дошли и до наших дней, это и торжественные заседания с участием представителей власти, и различные торжественные встречи строителей, поздравительные концерты для работников отрасли, с вручением государственных наград лучшим из них и чествованием строителей - ветеранов.

В этом году в первой части мероприятия прошли круглые столы и секционные задания. Представители отрасли из регионов рассказали об успешном опыте решения проблем обеспечения граждан доступным и комфортным жильем, развития инженерной и транспортной инфраструктуры, модернизации и выведения на мировой уровень отечественной промышленности строительных материалов, опытом использования инновационных, энергоэффективных технологий и материалов, внедрения самых современных подходов в проектировании, передовыми архитектурными решениями.

Помимо деловой программы, впервые состоялось ток-шоу «Облик российских городов», на котором прошел обмен мнениями между представителями двух разных подходов к благоустройству и градостроительству: молодыми градостроителями и традиционалистами.

Торжественная часть открылась выступлением Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - Игоря Ивановича Шувалова. Он зачитал приветствие Президента России Владимира Владимировича Путина. В приветствии главы государства, в частности, сказано: «Поздравляю вас с Днём строителя – с праздником одной из самых почётных и созидательных профессий на планете.

В отечественной строительной отрасли всегда работали и сегодня трудятся специалисты высочайшей квалификации, спаянные общим делом и крепкими традициями. Они возводят жилые кварталы и промышленные предприятия, объекты социальной и транспортной инфраструктуры, делают жизнь людей лучше. Считаю, что вы с полным правом можете гордиться достигнутыми результатами.

В настоящее время перед российскими строителями стоят новые, востребованные временем задачи, главные из которых – качественная модернизация строительного комплекса, широкое внедрение передовых технологий и инженерных решений, совершенствование профильного образования».

В своем приветственном слове И.И. Шувалов отметил, что сегодняшний праздник - возможность подвести итоги и подумать о планах на ближайшую перспективу: «Строители сейчас переживают достаточно сложное время, поскольку, начиная с 2014 года, когда нам было необходимо в силу макроэкономических предпосылок и причин менять наши бюджетные обязательства по многим государственным программам, которые, конечно же, связаны с капитальным строительством. Были произведены сокращения. Это, безусловно, сказалось на самочувствии многих компаний, и было связано не только с нашим внутренним состоянием, но и введенными санкциями. Затем, как вы знаете, мы переживали достаточно сложное время, когда нужно было поддерживать, в том числе, и строительство жилья. Многие строительные компании оказались в сложной ситуации. Но мы, в целом, вышли достойно из такого сложного периода.

Мы прекрасно знаем о тех проблемах, с которыми сталкиваются крупные компании. В рамках правительственной антикризисной комиссия мы рассматривали все, что касалось кредиторской и дебиторской задолженность крупных строительных компаний. Помочь мы всем, конечно, не могли. Мы наблюдали, что некоторые игроки с рынка уходили, но с другой стороны происходила достаточно важная для сектора консолидация активов. Многие компании, наоборот, упрочили свои позиции и оказываются сегодня в числе лидеров».

Сегодня строительная отрасль переходит к казначейскому сопровождению контрактов, финансируемых из государственного бюджета. Банковское сопровождение сохраняется при заключении инвестиционных договоров, а также при участии граждан в долевом строительстве жилья. «Президент только что подписал соответствующий закон, он достаточно жесткий, будет означать, что темпы прироста жилища и отчетные цифры будут чуть ниже. Но нам необходимо соответствующую работу провести и дисциплину в этом деле навести», - указал И.И. Шувалов, добавив, что в будущем это позволит избежать ситуации с обманутыми дольщиками.

Первый заместитель Председателя Правительства упомянул об утверждённой программе цифровой экономики, отметив, что строительный сектор и ЖКХ необходимо погрузить в материю проекта цифровой экономики. Он также обратил особое внимание на роль архитекторов в создании современной комфортной среды.

«Перед нами сегодня стоит множество задач, а, по сути, эта задача может быть сформулирована, как построение новой и современной России, которая без строителей невозможна», - подчеркнул И.И. Шувалов.

Свое выступление Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Александрович Мень начал с того, что зачитал приветствие Председателя Правительства Российской Федерации – Дмитрия Анатольевича Медведева: «Этот праздник отмечают по всей стране сотни тысяч специалистов: архитекторы и проектировщики, инженеры и прорабы, монтажники и крановщики.

Вашими руками создаются целые города и поселки, объекты инфраструктуры, промышленные предприятия. Благодаря вам в новых жилых кварталах появляются детские сады, школы, поликлиники и спортивные площадки, дороги и инженерные сети. Именно поэтому строительный комплекс играет особую роль в развитии нашей страны.

Сегодня мы совершенствуем регулирование строительной отрасли и повышаем ее прозрачность, внедряем современные проектные подходы, в том числе инициировали новый проект по благоустройству российских городов, продолжаем реализацию ипотечной программы, занимаемся расселением аварийного жилья, стимулируем внедрение передовых технологий, которые увеличивают скорость строительства, повышают его экологичность и энергетическую эффективность.

Уверен, что результаты этой работы позволят вам успешно решать стоящие перед страной задачи».

От себя лично М.А. Мень добавил: «Сегодня запущен целый блок новых задач по регулированию отрасли, по изменению в долевом строительстве, запущены новые правила игры в саморегулировании, в привлечении инвесторов в жилищно-коммунальное хозяйство, новые подходы к ценообразованию. Мы плотно почти четыре года со дня образования Министерства занимались совершенствованием законодательной базы в строительстве. Сейчас наша задача обратить внимание на правоприменение, как все эти изменения будут влиять на отрасль». По его словам, правила игры для строителей теперь будут минимально меняться при необходимости.

В рамках мероприятия за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Орденом Дружбы был награжден главный научный сотрудник ФГБУ «Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук» Николай Иванович Карпенко.

Почетным знаком Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства за заслуги в области строительства, разработку и внедрение современных проектов, новейшей техники и технологий, использование передовых форм, методов организации производства, индустриальных конструкций и конкурентоспособных строительных материалов, дающих значительный экономический эффект, награждены два работника отрасли, четыре специалиста получили звание «Почетный строитель России». Благодарности Минстроя России за высокие производственные достижения и плодотворный труд были вручены одиннадцати работникам строительной отрасли.

Также в рамках праздничных мероприятий прошло награждении победителей и призеров Всероссийского конкурса «Строймастер», который организуют Национальное объединение строителей и Минстрой России. В этом году за победу боролись сварщики, каменщики и штукатуры. Федеральный этап конкурса прошел в Москве на базе Колледжа современных технологий. Призеры конкурса получили свои награды из рук замминистра строительства России Хамита Давлетяровича Мавлиярова и вице-президента НОСТРОЙ Антона Николаевича Глушкова, а победителям дипломы и памятные знаки вручил Министр строительства и ЖКХ РФ М.А. Мень.

Традиционно для прессы Министр провел пресс-брифинг, на котором он сообщил, что Минстрой России разработал проекты постановления Правительства РФ о распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам регионов в рамках реализации приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда» на благоустройство общественных пространств и дворов на 2018 год.

Министр отметил, что при расчетах учитывалось количество жителей, количество многоквартирных домов, включенных в региональные программы капремонта, предельный уровень софинансирования и прочее. Документ дает возможность регионам понять, какую сумму в региональных бюджетах им необходимо предусмотреть и подтвердить, что они готовы взять на себя финансовые обязательства.

«Важно подчеркнуть, что в отличие от текущего года, в следующем году регионы сами смогут решать, на что потратить выделенные средства - где-то больше дворов нуждаются в благоустройстве, где-то людям хочется обустроить знаковые для муниципалитета объекты», - отметил М.А. Мень.

При этом, за ближайшие пять лет муниципалитеты должны благоустроить все дворовые территории, которые в этом нуждаются. Параллельно с практической работой, регионами и муниципалитетами готовятся пятилетние программы благоустройства, в которые должны быть включены все территории муниципалитетов, нуждающиеся в благоустройстве.

«Пятилетние программы также будут проходить общественные обсуждения и ни в коем случае нельзя обмануть доверие людей, отказавшись от реализации проекта в последующие годы», - подчеркнул М.А. Мень.

В завершение мероприятия состоялся праздничный концерт.