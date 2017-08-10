Финал Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер»

8 августа 2017 года в ГБПОУ «Колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова» (Москва, Анадырский пр-д, д. 51 стр. 1) прошел финал всероссийского этапа Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» в номинациях: «Лучший каменщик», «Лучший штукатур», «Лучший сварщик».

Организаторы конкурса: Ассоциация «Национальное объединение строителей» и Минстрой России. Партнеры: ГБПОУ КСТ; ООО «КНАУФ ГИПС».

Целями проведения Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» являются:

- развитие традиций профессионального мастерства;

- популяризация и повышение престижа строительных профессий, профессиональная ориентация молодежи;

- возрождение лучших традиций строительной отрасли;

- внедрение профессиональных стандартов.

Задачами проведения Конкурса являются:

- выявление лучших представителей рабочих профессий в соответствии с определенными номинациями;

- практический учет результатов Конкурса для выявления проблемных вопросов подготовки специалистов в сфере строительства, для последующего учета в совершенствовании программ их подготовки.

В соответствии с решением Оргкомитета Национального конкурса Профессионального мастерства «Строймастер-2017», в этом году конкурс проводился по трем номинациям:

- Лучший штукатур;

- Лучший каменщик;

- Лучший сварщик.

Первый этап конкурса – региональный и проводился на уровне субъекта Российской Федерации. Второй этап конкурса – проводился на уровне федерального округа. Третий этап конкурса – всероссийский, национальный прошел в преддверии празднования Дня строителя – 7 и 8 августа 2017 года в Москве.

В общей сложности в 2017 году в Национальном конкурсе профессионального мастерства «Строймастер» приняли участие более 2 000 строителей из более чем 800 строительных организаций.

Приветственный адрес участникам Конкурса направил Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Анатольевич Топилин. Он поздравил конкурсантов с наступающим профессиональным праздником - Днем строителя и отметил: «Строительная отрасль является одной из ключевых в экономике страны. Ваш созидательный труд, неиссякаемая энергия воплощаются в красоту наших городов, уют наших домов, надежность промышленной и сельскохозяйственной инфрастуктуры». Глава Минтруда России также пожелал участникам Конкурса самых положительных эмоций от достойного соперничества, а также новых профессиональных достижений.

В церемонии открытия третьего этапа Конкурса приняли участие:

- Прядеин Виктор Васильевич, исполнительный директор Ассоциации «Национальное объединение строителей»;

- Поцяпун Валерий Григорьевич, начальник Управления государственной службы и кадров Департамента градостроительной политики города Москвы;

- Ишин Александр Васильевич, Координатор Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве;

- Теренюк Ирина Александровна, руководитель службы по маркетингу группы компаний КНАУФ СНГ;

- Попков Валерий Дмитриевич, заместитель председателя Профессионального союза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации.

В своем приветствии В.В. Прядеин сообщил: «Конкурс мы проводим в седьмой раз. Конкурс получил признание и поддержку на уровне Правительства Российской Федерации. В 2015 году вышло Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2015 № 366-р «Об утверждении плана мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий» в рамках которого мы теперь и проводим этот конкурс.

В наше непростое время, когда вся экономика ищет точки роста, мы видим, что строительная отрасль показывает достаточно высокие результаты. Мы понимаем, что строительство это производство с длинным циклом и эти результаты базируются на прошлом заделе, но мы надеемся, что ваша конкретная работа на местах и наш конкурс приведут к тому, что эти точки роста в строительстве мы с вами найдем.

В финале Конкурса принимают участие 28 конкурсантов из 19 городов Российской Федерации. Обширная география: от Южно-Сахалинска до Ставрополя».

Завершая свое приветствие, В.В. Прядеин отметил: «Я знаю, что многие из вас уже не первый год участвуют в конкурсе, и даже не занимая первые места, все равно проявляют настойчивость к тому, чтобы достичь призовых мест. Мы с благодарностью относимся к вашему труду!».

На церемонии был поднят государственный флаг России. Эту честь предоставили доктору технических наук, профессору, члену Совета ветеранов строителей города Москвы Андрею Константиновичу Шрейберу и члену Совета Российского союза строителей, советнику директора отраслевого центра капитального строительства госкорпорации «Росатом» Григорию Константиновичу Веретельникову.

В рамках мероприятия состоялся пресс-брифинг с участием В.В. Прядеина, В.Г. Поцяпуна, А.В. Ишина и И.А. Теренюк.

Открывая пресс-брифинг, В.Г. Поцяпун отметил, что, несмотря на новые строительные технологии, роль человека остается определяющей. Он сказал: «Конкурсы профессионального мастерства играют определяющую роль для стремления работников улучшить свой профессионализм, увеличить свою квалификацию. Не все определяется размером заработной платы, общественное признание очень важно для работников, для строительных организаций, поэтому Правительство Москвы ежегодно проводит такие конкурсы».

В.В. Прядеин подчеркнул: «Специалисты со всей страны соревнуются не просто для того, чтобы доказать, кто из них лучше, а для того чтобы привлечь внимание, поднять статус таких простых и важных профессий как: штукатур, каменщик, сварщик».

«С 2012 года НОСТРОЙ начало разработку профессиональных стандартов в области строительства. Каменщик, штукатур, и другие рабочие специальности были нашими основными приоритетными направлениями. На сегодняшний день под все рабочие специальности разработаны профессиональные стандарты. По этим стандартам мы и проводим оценку конкурсантов. Мы и дальше будем поддерживать этот конкурс», - заявил А.И. Ишин.

Отвечая на вопрос корреспондента журнала «Строительная орбита», А.В. Ишин сообщил: «При разработке профессиональных стандартов учитывались все новые технологии, стандарты на виды работ, которые были разработаны НОСТРОЙ, учитывался мировой опыт. В дальнейшем все это будет учитываться при разработке квалификационных стандартов и федеральных государственных образовательных стандартов для системы среднего профессионального образования.

Хотел бы отметить, что профстандарт – это не догма. При возникновении новых технологий и с учетом мнения строителей мы проводим корректировку профстандартов».

7 августа состоялся теоретический этап конкурса. Сначала согласно регламенту были проведены жеребьевка, вводный инструктаж, а также прием рабочих мест экспертами и участниками соревнований профессионального мастерства. Затем конкурсанты выполняли тестовые задания, которые в том числе включали вопросы на знание основ материаловедения, охраны труда и техники безопасности, документов технического регулирования.

8 августа конкурсанты продемонстрировали свои практические навыки.

Итоги конкурса по всем номинациям были подведены 9 августа 2017 года. Награждение победителей и финалистов состоялось в конгресс-парке гостиницы «Рэдиссон Роял Москва» («Украина») в рамках торжественных мероприятий, посвященных празднованию Всероссийского дня строителя.





