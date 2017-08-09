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Среда, 09 Август 2017 08:23

«City Build Russia 2017» пройдет 26-27 сентября в Москве

MG 5957

 

Выставка «City Build Russia 2017», в рамках которой состоится СЕССИЯ ПЕРЕГОВОРОВ DIY - это деловая площадка, оптимальный формат которой позволяет эффективно провести переговоры и добиться роста продаж.

Выставка-переговоры DIY вызвала высокий интерес у торговых сетей и поставщиков строительно-отделочных товаров, и соберет на своей площадке свыше 150 компаний. Уже подтвердили свое участие представители сетей DIY, такие как Петрович, OBI, Леруа Мерлен, Касторама, Блеск и многие другие.

Традиционно в рамках события состоится специальная деловая программа для делегатов. Среди главных тем «City Build Russia 2017»: ключевые вопросы развития и усовершенствования сферы DIY, анализ перспектив, эффективное взаимодействие с сетями, конкурентоспособность и повышение продаж. Для участия в деловой программе приглашены эксперты DIY-сферы.

Также представители сетей DIY подведут итоги развития отрасли, поделятся планами на предстоящий период, обсудят тенденции и острые вопросы. Поставщики смогут продемонстрировать результаты своих трудов, получить отклик у посетителей, обсудить вопросы с партнерами, получить конструктивную обратную связь и найти новых клиентов. У экспонентов появится возможность подробно рассказать про свою продукцию и поделиться практическим опытом применения инновационных технологий в сфере DIY. Это мероприятие позволит дать четкое представление, кто из компаний остался «на плаву», а кто ушел с DIY-рынка, и как следует планировать свою тактику и стратегию в новых реалиях.

Регистрация на «City Build Russia 2017» и вся информация о выставке-переговорах доступна по телефону (812) 339-32-88 и на официальном сайте http://russ-expo.com/

Прочитано 16 раз Последнее изменение Среда, 09 Август 2017 08:30
Опубликовано в Новости индустрии

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