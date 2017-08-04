Поздравляем победителей!

3 августа 2017 г. в Москве в конференц-зале «Страхового дома «ВСК» состоялось награждение победителей XIII Всероссийского конкурса на лучшую проектную, изыскательскую организацию и фирму аналогичного профиля за 2016 г.

Конкурс проводится Министерством строительства РФ совместно с Российским Союзом строителей и Профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов РФ в целях выявления наиболее эффективно работающих организаций и предприятий строительного комплекса, пропаганды и распространения передового опыта в сфере строительства и промышленности строительных материалов.

В мероприятии приняли участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Елена Сиэрра, заместитель директора Департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя России Ольга Дашкова, председатель Профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Борис Сошенко, лауреаты конкурса и другие представители строительного сообщества.

Почетные награды вручали: заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Елена Сиэрра, президент Российского Союза строителей Владимир Яковлев, председатель Профсоюза работников строительства Борис Сошенко.

Критерии, по которым отбирались победители конкурса, очень серьезны: это производственные показатели, финансово-экономические и социальные результаты, охрана труда, качество.

Победителям конкурса были вручены переходящие кубки ГРАН-ПРИ, дипломы I, II, III степени «За достижение высокой эффективности и конкурентоспособности в строительстве и промышленности строительных материалов», и присвоены звания «Элита строительного комплекса России».

Открыл торжественное мероприятие президент Российского Союза строителей Владимир Яковлев.

– В прошлом году было введено в эксплуатацию более 80 млн кв м жилья, в этом году построено почти 30 млн кв м, и нам есть чем гордиться, – заявил он в своей вступительной речи.

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Елена Сиерра отметила в своем кратком выступлении, что День строителя отмечается в нашей стране более 60 лет.

– Пусть может быть и несколько высокопарно это звучит, но это наш девиз: «Бог создал землю, а все остальное – строители». Это факт, – заявила она.

Е.Сиерра отметила, что в прошлом году было построено более 80 млн кв. м жилья, она выразила надежду, что в этом году показатель по вводу жилья если и снизится, то не существенно.

– И наши строительные компании и на этот год, и на все последующие годы будут обеспечены большим объемом заказов. И будут иметь постоянную работу, соответственно, наши семьи не будут ни в чем нуждаться, – отметила заместитель министра.

По ее словам, для этого министерство делает все, что от него зависит.

– По решению правительства программа обеспечения граждан Российской Федерации жильем является приоритетной программой. У нас два приоритетных проекта – ипотека и арендное жилье. И очень важно, что для того, чтобы снизить нагрузку на квадратный метр при массовом жилищном строительстве Министерство строительства, Правительство РФ выделяет средства на строительство социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры. По инженерной инфраструктуре мы субсидируем процентную ставку, а по социальной и транспортной инфраструктуре оплачиваем, финансируем все затраты, связанные со строительством этих объектов. Думаю, что сейчас регионы, наши строительные компании уже почувствовали, насколько важна эта программа... Средства пусть и не так велики – 20 млрд рублей, в пределах нашей страны – небольшие средства, но это деньги…, – заявила Е.Сиерра.

Е.Сиерра сообщила, что большая работа ведется по реформированию ценообразования. В ближайшее время заработает информационная система ценообразования, с ней можно познакомиться и на сайте Минстроя.

Впрочем, в преддверии праздника, первый заместитель не стала, как она выразилась, загружать заслуженных людей строительной отрасли, собравшихся в зале, производственными вопросами. Елена Сиерра поздравила всех с профессиональным праздником, пожелала строителям и их семьям счастья и большого, на долгие годы, объема работы.

Первый заместитель генерального директора «Страхового дома «ВСК» Роман Фролов отметил в своем выступлении, что ВСК является лидером в сфере страхования.

– Мы активно развивали региональную сеть, наращивали объемы добровольных видов страхования, и сегодня входим в пятерку сильнейших страховых компаний, – подчеркнул он.

Как отметил Р. Фролов, основными партнерами страховой компании являются предприятия строительной отрасли.

– Мне очень приятно, что именно сегодня ВСК стала членом РСС. Около 40% членов РСС являются партнерами и клиентами ВСК. Уверен, что в лице нашей компании вы найдете надежного партнера, надежного защитника, – заявил Р.Фролов.

Высокой заработной платы и хороших, безопасных условий труда пожелал строителям в своей речи и председатель Профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Борис Сошенко.

Поздравляем лауреатов конкурса с заслуженной победой и желаем дальнейшего профессионального роста и новых интересных проектов!