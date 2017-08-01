Дмитрий Рачков: «Системы ТАТПРОФ – это неоспоримое лидерство в сегменте «цена-качество» на российском рынке»

АО "ТАТПРОФ" - лидер среди отечественных производителей алюминиевых профилей методом экструзии и уже 27 лет является экспертом в области архитектурных систем и алюминиевых продуктов, а также в разработке высокотехнологичных решений из алюминия для различных отраслей народного хозяйства. ТАТПРОФ – компания, которая постоянно модернизирует производственные мощности, внедряет инновационные технологии и проводит строгий контроль качества продукции. Компания была основана в 1990 году, и в настоящее время входит в список крупнейших предприятий России. Сегодня предприятие из Татарстана предлагает своим клиентам решения любой степени сложности при изготовлении конструкций на базе алюминиевого профиля. Наш корреспондент Ирина Савельева встретилась с директором по развитию АО «ТАТПРОФ» Рачковым Дмитрием Сергеевичем и побеседовала с ним.

Корр.: Скажите, что в числе приоритетных направлений деятельности компании «ТАТПРОФ» на данный момент?

- В качестве приоритетных направлений мы выделяем для себя несколько основных.

Прежде всего, это развитие архитектурной системы светопрозрачных ограждающих конструкций, которая широко известна на рынке. Система «ТАТПРОФ» делает любой архитектурный замысел реальным. Если стандартное решение не подходит, мы адаптируем его под конкретный проект. Кстати, с прошлого года мы расширили наше предложение, и теперь предлагаем две линейки продуктов для строителей.

Кроме уже зарекомендовавшей себя архитектурной системы «ТАТПРОФ» в прошлом году мы вывели на рынок новую систему «СОКОЛ», которая ориентирована на массовое жилое строительство. Светопрозрачные конструкции строительной системы «СОКОЛ» - это конструкции на базе стандартных решений, внешний вид и пользовательские характеристики которых обеспечивают соответствие всем нормативным документам в области остекления зданий и сооружении. Вся продукция новой системы обеспечена необходимыми сертификатами и всей технической документацией для сдачи объекта в эксплуатацию.

Кроме этого, к приоритетным направлениям компании ТАТПРОФ мы также относим разработку и вывод на рынок новых продуктов, а также рынки автопрома и экспортные поставки.

Корр.: А что является основными продуктами?

- Компания ТАТПРОФ производит более 50 продуктов. Основные из них, если говорить про строительство, то это архитектурные системы ТАТПРОФ и СОКОЛ, которые используются для изготовления окон, дверей, а также систем остекления, фасадных конструкций, остекление крыш. Профили, входящие в состав архитектурных систем, могут быть полностью алюминиевыми или комбинированными для повышения теплотехнических и других эксплуатационных характеристик конструкций.

Также это продукты из алюминиевого профиля по чертежам: навесные фасады, сортамент алюминиевый, профиль для производства мебели, профиль для изготовления всевозможной продукции, в частности, лестниц, строительной опалубки, автомобильных бортов, каркасов натяжных потолков.

Изделия из алюминиевого профиля от компании ТАТПРОФ, будь то окна и фасады или лестницы и шкафы-купе – это надежные, качественные и функциональные конструкции, которые исправно служат долгие годы.

Корр.: Один из олимпийских объектов – биатлонный комплекс «Лаура» – был построен при участии Вашей компании. Можно ли подробнее узнать об этом и других олимпийских объектах, в которых Ваша компания была непосредственным участником?

- На большинстве объектов, построенных для проведения олимпиады, установлены конструкции компании «ТАТПРОФ». Это и входные группы магазинов, и окна гостиниц, и стеклянные крыши торговых галерей. Самыми же крупными и сложными с технической точки зрения знаковыми объектами являются, например, ледовый дворец «Большой», где проходили основные соревнования олимпиады, лыжно-биатлонный комплекс «Лаура», расположенный на высоте более 1400 метров над уровнем моря, санно-бобслейный комплекс «Санки», где проходили соревнования по бобслею и скелетону. Кстати, по оценкам экспертов «Санки» является одним из наиболее сложных с инженерной точки зрения олимпийских объектов, поскольку расположен на крутом горном склоне, в месте с очень нестабильными грунтами. Комплекс «Санки» - это протяженная конструкция длиной более полутора километров с перепадом высот около 130 метров. Длинный железобетонных желоб со встроенной системой охлаждения, красивые изогнутые балки из клееного бруса и алюминиевая система ТАТПРОФ с облицовкой из поликарбоната –такие разные материалы очень гармонично сочетаются между собой, создавая яркий образ этого уникального объекта.

Это один из первых объектов, где была применена специально разработанная система с легким покрытием. Эта система (ТП-50500), которая, к слову, широко применяется при строительстве стадионов, состоит из 4 основных алюминиевых профилей, и при этом обеспечивает гарантию надежного использования конструкций на протяжении всего жизненного цикла эксплуатации объекта.

По поводу «Лауры» - это один из крупнейших на сегодняшний день лыжно-биатлонных комплексов в Европе. На Олимпийских играх комплекс принимал участников соревнований по биатлону и лыжным гонкам. В составе комплекса предусмотрены как постоянные, так и временные здания и сооружения. При разработке этого проекта за прототип, насколько я знаю, был взят небольшой объект в какой-то скандинавской стране. По форме главное здание комплекса вытянутое, без прямых углов, полностью остекленное. Некоторые находят определенное сходство с подводной лодкой. В строительстве лыжно-биатлонного комплекса «Лаура» были применены решения для комплексного остекления фасадов со встроенными окнами, входными группами. Поскольку в основном здании комплекса расположены комментаторские и судейские кабины, то для обеспечения оптимального обзора трассы применены панорамные окна, а для звукоизоляции кабин – внутренние перегородки архитектурной системы ТАТПРОФ.

Корр.: Скажите, насколько безопасны такие сооружения, например при нестабильных грунтах, какова гарантия надежности?

- Во всех олимпийских объектах при проектировании и строительстве обязательно были учтены требования к сейсмичности. Все основные объекты в олимпийском парке должны выдерживать землетрясение в 7 баллов. А для комплекса «Санки», насколько я знаю, требования были выше – 8 баллов сейсмичности. Поэтому при его строительстве была применена сложная технология, сочетающая в себе подвижные и неподвижные элементы фундаментов. При строительстве всех олимпийских объектов был проанализирован ведущий мировой опыт возведения уникальных объектов в схожих условиях. В том, что все олимпийские объекты построены и гарантией надежности и долговечности, можно не сомневаться.

Корр.: В чем преимущества алюминиевых конструкций перед стальными, скажите, будущее за алюминием?

- Конечно будущее за алюминием! Я не имею в виду, что алюминий должен полностью заменит сталь, но уверен, что он может и будет более широко использоваться в отечественном строительстве. Ведь у алюминия есть ряд преимуществ – это легкость, это простота в работе с ним, в обработке. А если говорить про агрессивный морской климат, то это повышенная стойкость к коррозии.

Корр.: Расскажите о новых разработках компании, ноу-хау. И применяете ли вы зарубежный опыт в технологиях?

- За 27 лет работы компания ТАТПРОФ наработала высокий уровень компетенций и знаний в области экструзии и применения алюминиевого профиля. Конечно у нас есть свои уникальные разработки и ноу-хау. Лидирующие позиции на рынке компания обеспечивает в том числе за счёт изучения мирового опыта и внедрения у себя лучших мировых практик. Так, например, на протяжении последних 10 лет, у нас работали эксперты и специалисты ведущих мировых производителей, таких как компания «SAPA» и «Alcoa». Поэтому без ложной скромности можно сказать, что технологический уровень компании ТАТПРОФ сегодня соответствует уровню мировых алюминиевых гигантов. Алюминиевая система ТАТПРОФ характеризуется высоким качеством, многообразием применяемых системных решений, что позволяет выполнять самые сложные конструкции и воплощать в жизнь самые смелые задумки дизайнеров и архитекторов, но самое главное достоинство системы ТАТПРОФ – это неоспоримое лидерство в сегменте «цена-качество» среди российских компаний.

Корр.: А кто для вас сегодня конкурент?

- На российском рынке экструзии алюминия наметилась тенденция увеличения числа участников рынка. На сегодня общее число компаний в России, которые так или иначе занимаются производством алюминиевого профиля, больше 30-ти. При этом крупных компаний, стабильно работающих на рынке в течение 10 лет, всего четыре-пять. И это основные игроки на рынке. Это по объемам производства. А если говорить про конкуренцию, как я уже сказал, у нас более 50 продуктов. В каждом сегменте свои конкуренты, и меняются они иногда достаточно быстро, поэтому в общем определить сложно.

Корр.: Являясь одним из крупнейших производителей алюминиевого профиля, планируете ли вы расширять производство в краткосрочной перспективе, и, во сколько оцениваете емкость российского рынка алюминиевого профиля. И какими темпами он растет?

- По поводу объемов производства на сегодняшний день: мы производим 2800 тонн в месяц, при том, что производственные мощности рассчитаны примерно на 4 тысячи тонн в месяц. Поэтому одна из первых задач – это загрузить существующие мощности. В части дальнейшего развития у компании есть проект суперсовременного комплекса «Smart Extrusion», разработанный совместно с европейскими экспертами, который мы планируем реализовать в ближайшей перспективе. Рост объемов ТАТПРОФ к прошлому году составляет примерно 15%. Ёмкость российского рынка по результатам первого полугодия вырастит примерно на 3-4%, причём это очень неравномерный рост, некоторые сегменты рынка продолжают снижение. Но если говорить, то рост небольшой есть, и это внушает определенный оптимизм, т.е. ситуация начинает выравниваться.

Корр.: Компания ТАТПРОФ была основана в 1990 году. Как изменилась структура бизнеса, ее производство, и какие новые направления будут открываться?

- Безусловно, за 27 лет существования компании, подходы к организации структуры бизнеса менялись. На первых этапах развития, рынок был менее конкурентным, отечественный потребитель был голодный до новых готовых решений. И задача у компании стояла увеличивать объемы производства, т.е. первые несколько лет мы росли, значительно увеличивали производственные мощности, закупали новое оборудование, увеличивали штат, осваивали технологии. Следующим этапом, когда производственные мощности были сформированы, мы пошли по пути увеличения компетенций и возможности повышения качества продукции. На сегодняшний день мы видим для себя перспективы в разработке новых продуктов, в том числе выход на рынки продуктов высоких переделов, т.е. не просто алюминиевый профиль продавать, а обрабатывать его, делать из него полуфабрикаты, заготовки деталей, изделия. У нас есть большой цех для обработки алюминиевого профиля, соответственно, это увеличивает наши компетенции, и плюс это большое подспорье для выхода на европейские рынки и усиления позиций на рынке автопрома. Там профиль сам по себе уже не нужен, там нужна деталь или заготовка для детали, которую они будут использовать. В этом направлении мы также продолжаем развиваться.

Корр.: Назовите, что является отличительной чертой Вашей компании?

- Я хотел бы отметить два момента. Первый – это производственная система в компании ТАТПРОФ, которая по мере развития компании закрепляет только лучшие разработки – наши и европейские – и интегрирует их в собственные системы. Второй момент – сильная корпоративная культура компании и объединение профессионалов отрасли, которые хорошо знают и любят свою работу, делают это качественно.

Корр.: Расскажите о кадрах, как вы проводите подбор?

- Отношение к кадрам в нашей компании очень внимательное. Мы проводим тщательный отбор в технических ВУЗах, начинаем заинтересовывать кандидатов, когда они еще студенты, в период учёбы в ВУЗе, чтобы была возможность пройти производственную практику и понять: близко им это или нет? Для тех, кто действительно выбирает направление двигаться по профессии, после окончания института и при прохождении определенного отбора, есть возможность устроиться на очень хорошее место с достойным уровнем заработной платы, это, во-первых. А во-вторых, такой отбор дает молодым сотрудникам большие перспективы развития и роста. Обучение молодых кадров в компании ТАТПРОФ в течение первых нескольких лет происходит достаточно интенсивное.

Корр.: Скажите, это семейный бизнес.

- Да, бизнес семейный. Все члены семьи связаны общими интересами.

Корр.: Что можете пожелать читателям журнала «Строительная орбита»?

- Я бы пожелал одного: идти в ногу со временем и использовать современные материалы, в том числе алюминий и продукты на его основе, как в строительстве, так и в повседневной жизни.