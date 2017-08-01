Применение алюминия в современном строительстве. Деловая экскурсия с Алюминиевой Ассоциацией

Прямые коммуникации являются самым эффективным инструментом знакомства и построения отношений с целевой аудиторией. Поэтому для того, чтобы лучше понять возможности и перспективы применения алюминия в современном строительстве Алюминиевая Ассоциация организовала для журналистов деловую экскурсию, чтобы «в полевых условиях» познакомиться с деятельностью алюминиевых компаний, а также с крупными строительными объектами, возведенными с применением их продукции. Алюминиевая Ассоциация провела информационный пресс-тур на тему «Применение алюминия в современном строительстве».

В мероприятии приняли участие деловые федеральные СМИ, в том числе корреспондент журнала «Строительная орбита», а также специализированные отраслевые СМИ, ведущие блогеры и эксперты алюминиевой и строительной отраслей. Программа пресс-тура включала в себя осмотр и обсуждение Олимпийских объектов в Сочи, построенных с использованием алюминия, а также знакомство с компанией «Реалит» г. Обнинска, где журналистов посвятили в процесс получения алюминиевого профиля.

Завод «Реалит» в городе Обнинске стал отправной точкой путешествия. Это предприятие - член Алюминиевой ассоциации и специализируется на производстве профилей из алюминиевых сплавов. Выпуск алюминиевого профиля – сложный и трудоёмкий процесс. Завод оснащен самым современным оборудованием с высоким уровнем механизации и автоматизации производственных процессов, начиная от литейного, экструзионного, окрасочного и заканчивая линиями упаковки алюминиевого профиля. Команда профессионалов обеспечивает высочайшее качество продукции, постоянно работает над повышением эффективности производства, проводит совместные исследования с крупнейшими научными центрами России, изучает опыт известных мировых производителей профиля.

Прибыв в Сочи, участники мероприятия познакомились с Олимпийским парком Имеретинской долины, где в основном находятся сооружения с алюминиевыми конструкциями – Ледовый дворец «Большой», Дворец зимнего спорта «Айсберг», Олимпийский огонь, «Сочи Автодром» и многие другие. После этого делегация отправилась в горный Олимпийский кластер, где алюминий также является важной составной частью целого ряда уникальных горных сооружений – лыжно-биатлонного комплекса «Лаура» и санно-бобслейной трассы «Санки». При возведении Олимпийских комплексов применялась продукция компаний ТАТПРОФ, Реалит, Дорхан, AL5 и др.

Финальной точкой деловой поездки стал Аэропортовый комплекс города Сочи. Для участников пресс-тура была организована экскурсия по зданию вокзала, перрону и VIPтерминалу аэропорта. В конструкции комплекса значительное место занимает алюминиевый профиль, изготовленный компанией ТАТПРОФ. В ходе пресс-тура журналисты имели возможность подробно узнать и обсудить со специалистами особенности конструкций и их эксплуатацию, сфотографировать интересующие объекты с любых ракурсов.