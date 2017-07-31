На фестивале «Цветы Подмосковья» зафиксировано рекордное количество цветов и посетителей

В Истре завершился XV Московский областной фестиваль «Цветы Подмосковья». Фестиваль посетили более 30 тыс. жителей Подмосковья. «По предварительным данным, получить эстетическое наслаждение от цветочных композиций и с пользой для своего культурного развития провести время, за несколько дней работы фестиваля пришло более 30 тыс. жителей Подмосковья, - сообщил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин. На суд организационного комитета фестиваля были представлены композиции, для обустройства которых потребовалось более 21 тыс. цветов и растений. В первый день фестиваля пришло около 5 тыс. зрителей, что почти в три раза превысило число посетивших фестиваль в прошлом году. Для нас это позитивная статистика, так как подобные мероприятия востребованы жителями Подмосковья и значит находят широкий отклик среди населения».

Тема фестиваля «Чеховская Истра» была выбрана целенаправленно и определена общественностью по результатам опроса руководителей районных отделений Ассоциации Председателей Советов многоквартирных домов Московской области. Антон Павлович Чехов долгое время жил и работал в Воскресенске, который до 1930 года носил название Истры. «Участники фестиваля создали композиции из растений, в том числе упоминавшихся классиком и имевших отношение к его жизни и творчеству. К примеру, были представлены любопытные цветочные композиции по мотивам пьесы «Вишневый сад», цветочные горшки в форме пианино, а также цветочные вариации на тему «Чайки», - продолжает Евгений Хромушин.

В этом году в фестивале приняли участие 42 претендента, в числе которых муниципалитеты, организации и индивидуальные предприниматели, занятые в ландшафтном дизайне, благоустройстве, а также в других видах предпринимательской деятельности. В основных номинациях: «Цветник» первое место Организационный комитет фестиваля единогласно присудил г.о.Истре (МБУ «ДОДХИБИМБ»), второе место г.о.Егорьевск (МБУ «Егорьевская служба благоустройства»), третье место – Чеховскому району (МБУ «Чеховское благоустройство»). В номинации «Цветник с элементами вертикального озеленения» первое место присуждено Ивантеевке («Комбинат коммунального хозяйства и благоустройства»), второе место - у Ленинского района (МБУ «СЕЗБДХ»), третье – у Подольска («Подольский комбинат благоустройства»). В номинации «Ландшафтный дизайн» победы распределись следующим образом: Павловский Посад (ООО «Лукоморье»), Долгопрудный (МБУ «Благоустройство»), Серпухов (МБУ «Комбинат благоустройства»). А в номинации «Оригинальная идея» победил город Пушкинский (МБУ «Пушкинское городское хозяйство»). Приз зрительских симпатий получило МБУ городского округа Химки «Комбинат по благоустройству и озеленению» г.о. Химки, в номинации «Энтузиазм», победил Сергиев Посад, «Лучшее раскрытие темы» - Клин. Специальный Приз главы получил поселок Шаховская. Победителям достались памятные награды и ценные призы: измельчитель сучьев (мульчер), газонокосилка, бензиновый триммер.

«Это культурный фестиваль, мы обошли все представленные площадки, и на каждой площадке участники говорили нам, что они для подготовки к фестивалю были вынуждены вновь вернуться к творчеству Антона Павловича Чехова и перечитать его рассказы», — отметила Эльмира Хаймурзина, заместитель председателя правительства Московской области, которая посетила мероприятие, чтобы передать приветствие участникам фестиваля от Андрея Воробьева, губернатора Московской области. По завершении фестиваля все конкурсные цветочные композиции не будут разобраны, а останутся в гостеприимной Истре, которая получила новый красивый парк».

Напомним, фестиваль «Цветы Подмосковья» организован по инициативе губернатора Московской области А.Ю. Воробьева и реализуется Министерством жилищно-коммунального хозяйства совместно с муниципалитетами и стал уже знаковым событием в сфере благоустройства области, а также эффективной площадкой общения специалистов коммунального хозяйства, флористов, дизайнеров.

«На площадке фестиваля зарождаются творческие идеи, которые позже находят свое воплощение на улицах, в парках и скверах областных городов и посёлков. В прошлом году фестиваль прошел в Орехово-Зуево и был посвящен теме футбола, на нем свои работы представили около 40 участников. В день открытия фестиваль посетили около 1,7 тысячи человек», - сообщил Евгений Хромушин.