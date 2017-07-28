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Пятница, 28 Июль 2017 16:19

Президент России подписал закон, направленный на реформирование системы ценообразования в строительстве

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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Федеральный закон от 26 июля 2017 года № 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», направленный на реформирование системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве.

Подписанный Президентом закон вводит понятие укрупненного норматива цены строительства[1]. Основной сферой его применения станет обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства на этапе планирования капитальных вложений, то есть в ходе процедур, направленных на подготовку решений по объектам капитального строительства и включение соответствующих расходных обязательств в бюджет. При этом укрупненные нормативы цены строительства исключаются из числа сметных нормативов.

Теперь в федеральный реестр сметных нормативов включаются сведения об утвержденных сметных нормативах (ранее в реестр включались сами сметные нормативы). Кроме того, 191-ФЗ уточняет предмет проверки достоверности определения сметной стоимости строительства в части проверки сметной стоимости на предмет ее непревышения над укрупненным нормативом цены строительства в случаях, установленных Правительством Российской Федерации.

Закон уточняет понятие сметных нормативов, включающее в себя сметные нормы и методики, необходимые как для определения сметной стоимости строительства, так и для определения стоимости работ по инженерным изысканиям и по подготовке проектной документации, а также методики разработки и применения сметных норм.

Закон определяет перечень информации, подлежащей размещению в информационной системе ценообразования, к числу которой отнесены:

утвержденные сметные нормативы;

федеральный реестр сметных нормативов, содержащий сведения об утвержденных сметных нормативах;

укрупненные нормативы цены строительства;

методики определения сметных цен строительных ресурсов;

сметные цены строительных ресурсов; 

перечень лиц, которые обязаны предоставлять информацию, предусмотренную частью 7 статьи 8.3 Градостроительного кодекса;

иная информация, необходимость включения которой в информационную систему ценообразования установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Еще одной новеллой закона стало закрепление нормы о необходимости формирования и ведения классификатора строительных ресурсов. На основании информации, содержащейся в классификаторе строительных ресурсов, осуществляется мониторинг цен строительных ресурсов.

В соответствии с новым законом Минстрой России наделяется дополнительными полномочиями по:

установлению порядка формирования и ведения федерального реестра сметных нормативов; порядка формирования и ведения классификатора строительных ресурсов; порядка утверждения укрупненных нормативов цены строительства;

формированию и ведению классификатора строительных ресурсов;

утверждению укрупненных нормативов цены строительства;

утверждению методик разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства.

Закон закрепляет полномочия Правительства Российской Федерации по утверждению порядка определения сметной стоимости строительства в отношении объектов капитального строительства, расположенных за пределами территории Российской Федерации и финансируемых с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов.

Также законом изменены переходные положения, регламентирующие порядок введения новых институтов в сфере ценообразования и сметного нормирования, ранее установленные Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 369-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 14 Федерального закона "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».

 

Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»


[1] показатель потребности в денежных средствах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции,  предназначенный для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального строительства

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Опубликовано в Новости индустрии

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