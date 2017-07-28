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Пятница, 28 Июль 2017 06:21

Президент ТПП РФ Сергей Катырин: «Не уверен, что конечной целью антироссийский санкций является Россия»

S. Катырин

Американские антироссийские экономические  санкции, скорее всего, будут введены, но – «их цель – не Россия, вернее, не только Россия», заявил Президент ТПП РФ Сергей Катырин.

 

«Санкции, если очистить их от политической шелухи, экономически направлены против РФ, но преследуют прежде всего американскую меркантильную цель. «Наказав» Россию, ограничив санкциями возможности «Газпрома» в Европе, США намерены получить для себя кусок огромного европейского нефтегазового рынка, и в этом кроется самая большая американская ошибка», -  говорит Сергей Катырин.

 

По его мнению, американцы, скорее всего, «выкрутят в итоге руки европейцам, может, даже пойдут на какие-то уступки, но все равно всучат им под предлогом евроатлантической солидарности свой сжиженный газ, который будет стоить раза в два дороже российского».

 

США вообще  заявили о намерении стать лидерами на мировом нефтегазовом рынке, так что мы можем услышать об еще более экзотических, чем выборы Россией президента США, причинах для объявления новых санкций, и не только против РФ, считает Сергей Катырин. Санкций, чтобы в конечном итоге очистить от конкурентов ту или иную территорию.

 

Однако в случае с газом для Европы евроатлантическая солидарность, что называется,  «подставит» экономику. Дорогой газ означает не только более дорогую европейскую «коммуналку», но заметно более высокую себестоимость всех товаров, серьезные проигрыши в конкуренции.

 

«Это очень не понравится европейскому бизнесу, и мы, скорее всего, станем свидетелями серьезных экономических противоречий и «войн» по линии «Европа – США», - прогнозирует Сергей Катырин.

 

По его мнению, это и станет «началом конца» новых санкций.

 

«Но времени на ожидание  терять нельзя, - считает глава крупнейшего объединения российских предпринимателей, - на нечестную конкуренцию можно отвечать только одним: делать свою экономику более сильной и конкурентоспособной».

 

Пресс-служба ТПП РФ

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Опубликовано в Новости индустрии
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