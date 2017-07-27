Победители премии «Рекорды рынка недвижимости 2017» участвуют в конкурсе «Лучший реализованный проект в области строительства»

В Москве завершается конкурс «Лучший реализованный проект в области строительства» - 2016, который проводится Департаментом градостроительной политики города Москвы уже на протяжение 17 лет. Проект призван выявить самые качественные объекты и компании в области строительства, распространить опыт эффективно работающих организаций и повысить качество продукции в строительной отрасли.

Критерии отбора для участия в конкурсе довольно строгие. В нём принимают участие только компании, зарекомендовавшие себя как надежные застройщики, а также объекты, получившие разрешение на ввод в эксплуатацию в период с 1 января по 31 декабря 2016 года. Конкурс проводится по 12 номинациям и охватывает все категории недвижимости и объекты капитального строительства – от жилых зданий и офисов, до транспортных объектов и объектов реконструкции.

В 2017 году в конкурсе было зарегистрировано 97 объектов, в числе участников оказались и финалисты премии «Рекорды рынка недвижимости 2017»: ЖК «Наследие», ЖК «Невский» и ЖК LIFE-Ботанический сад. В состязании этого года ЖК «Наследие», реализуемый компанией «Галс-Девелопмент», занимает одну из лидирующих позиций в номинации «Лучший реализованный проект строительства многоквартирных домов повышенной комфортности». По итогам народного голосования проект набрал наибольшее количество голосов. Стоит добавить, что ЖК «Наследие» был победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2015» в номинации «Хит продаж №1». В этом году сдается в эксплуатацию вторая очередь комплекса, которая почти полностью реализована. Руководитель премии «Рекорды рынка недвижимости» Анна Маркина прокомментировала данную новость следующим образом: «Нам, как организаторам премии «Рекорды рынка недвижимости», очень важно, что мы совпадаем в выборе лучших объектов рынка с Департаментом градостроительной политики города Москвы. Желаем удачи и победы всем участникам конкурса».