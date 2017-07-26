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Среда, 26 Июль 2017 12:14

В Московской области улучшено качество водоснабжения 16 тысяч жителей

26.07.2017

Как сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области Дмитрий Пестов, на территории Подмосковья после масштабной реконструкции введен в эксплуатацию водозаборный узел в городском округе Люберцы. Благодаря этому улучшено качество водоснабжения 16 тысяч жителей и ряда социально значимых объектов. Объект введён в рамках реализации Губернаторской программы «Чистая вода».

Обновленный водозаборный узел №15 открыт по адресу г. Люберцы, ул. 50 лет ВЛКСМ. В ходе реконструкции произведена установка станции обезжелезивания и смягчения воды. Производительность водозаборного узла - 4 000 м3 в сутки. 

«По поручению Губернатора в 2017 году будет построено и модернизировано не менее 100 водозаборных узлов. На сегодняшний день введено в эксплуатацию уже 10 объектов. Основной объем работ по вводу объектов водоснабжения запланирован на 3 и 4 кварталы», - подчеркнул Дмитрий Пестов.

За три предыдущих года на территории Подмосковья уже было построено и модернизировано 112 водозаборных узлов, а проведены работы по расширению Восточной системы водоснабжения. Благодаря этому качество воды уже улучшено более чем у 800 тысяч жителей области, а обеспеченность населения водой нормативного качества в среднем по области увеличилась с 83% до 91,5%.

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Опубликовано в Новости индустрии
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