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Понедельник, 24 Июль 2017 07:33

Транспортная развязка на пересечении МКАД с улицей Профсоюзная

2 фото Аксенов 210717

21 июля 2017 года Департамент строительства Москвы провел пресс-тур для журналистов ведущих СМИ на участок строительства транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Профсоюзная.

 Проектом реконструкции развязки предусмотрено строительство тоннеля для поворота с внутренней стороны МКАД на Калужское шоссе в сторону области, протяженностью 1 263 метра, строительство левоповоротной эстакады для движения из области на внутреннюю сторону МКАД, разворотной эстакады через МКАД, и двух эстакад через Калужское шоссе и Профсоюзную улицу на дублерах МКАД.

Кроме этого, предусмотрена реконструкция МКАД от 39 до 42 километра и расширение почти километрового участка Калужского шоссе до 4 полос движения в каждом направлении, строительство боковых проездов МКАД и устройство «карманов» для общественного транспорта. Всего будет построено 13,35 км дорог общей площадью 103 939,5 кв.м. и 19,8 км инженерных коммуникаций.

Реконструкция развязки позволит разделить транспортные потоки, что существенно повысит скорость движения транспорта по МКАД, Профсоюзной улице и Калужскому шоссе.

Первый заместитель руководителя Департамента строительства Москвы Петр Николаевич Аксенов рассказал журналистам об особенностях строительства данного объекта и ответил на их вопросы.

«Движение по двум эстакадам через Калужское шоссе и ул. Профсоюзная уже запущено, мы были вынуждены запустить, иначе не построили бы расширение полос на шоссе. Реконструкция развязки на пересечении ул. Профсоюзная и МКАД позволит увеличить скорость транспортного потока на этом участке вдвое. Эта развязка будет играть огромную роль, не сдерживая потоки с вылетных магистралей. Я надеюсь, что скорость движения транспортного потока здесь увеличится в два раза. Это не 20% и не 30%, а в два раза. Здесь еще есть особенность в том, что мы растянули потоки разворотными эстакадами и тоннелем», - сказал П.Н. Аксенов.

По его словам, стоимость реконструкции составила 11 миллиардов рублей: «Это связано с тем, что здесь почти 14 км дорожной сети, четыре эстакады, тоннель и два путепровода».

Он так же добавил: «За четыре года мы модернизировали все развязки на пересечении МКАД с вылетными магистралями. Эта развязка последняя и самая сложная. Она соединяет не только Калужское шоссе и Профсоюзную улицу, но еще выезд на Ленинский проспект и крупные районы Ясенево и Теплый Стан. Работы здесь мы планируем завершить уже в сентябре».

 

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Опубликовано в Новости индустрии
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