Шорт-лист Премии «Оконная компания года 2017» будет объявлен в сентябре

Оргкомитет российской профессиональной Премии индустрии светопрозрачных конструкций «Оконная компания года»/WinAwards Russia сообщил о завершении приёма заявок в 2017 году. Шорт-лист участников второго сезона будет объявлен в сентябре, но на основании поданных анкет можно сказать, что конкурсная программа будет очень насыщенной и экспертам придётся непросто в определении победителей.

Номинантами оконной Премии 2016/17 стали производители и крупные дилеры готовых оконных и фасадных конструкций из ПВХ, дерева, алюминия и стеклокомпозита. География участников представлена яркими компаниями от Москвы до Новосибирска и от Санкт-Петербурга до Краснодара.

«Второй сезон Премии лучших оконных компаний России сформирован. Мы очень довольны составом участников и уровнем проектов, представленных на конкурс в этом году, – прокомментировала директор портала tybet.ru и директор WinAwards Russia, Марина Судницина. – Те вещи, которые создают российские производители окон на своих производствах, в клиентском сервисе, в системе продаж, в продуктах, на объектах, действительно, заслуживают уважения. Уровень предприятий в оконном сегменте строительства в России повышается с каждым годом, а наш проект позволяет отслеживать эти тенденции развития рынка в каждом регионе. Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Тула, Новосибирск, Саратов, Вологда, Казань – первый список регионов, которые нам удалось изучить в этом году».

Участники второго сезона Премии представили заявки на победу в 9 номинациях:

ПРОИЗВОДСТВО ГОДА (ПВХ, ДЕРЕВО)

ИННОВАЦИЯ ГОДА

ПРОДУКТ ГОДА

ПРОФЕССИОНАЛЫ МОНТАЖА

ЛИДЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗЕЛЕНЫЕ ОКНА

ЛУЧШАЯ ТОРГОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ

ЛУЧШИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СЕРВИС

ЛУЧШАЯ КОМПАНИЯ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОСТЕКЛЕНИЮ

Марина Судницина выразила уверенность, что «эксперты Премии «Оконная компания года», среди которых ФИОП РОСНАНО, НИИ Строительной физики РФ, НП «Экологический союз» («Листок жизни»), Национальный оконный союз, Центр инновационных технологий в строительстве НИУ ВШЭ и другие специалисты смогут по достоинству оценить возможности оконных компаний в сфере инноваций, энергосбережения, экологичности, безопасности, комплексном остеклении. Это очень важно и для рынка, и для потребителей отрасли».

Шорт-лист российской Премии «Оконная компания года» будет объявлен 11 сентября 2017 года. Церемония вручения оконной Премии и объявление призеров WinAwards Russia состоится в Москве в ноябре текущего года.

«Мы будем знакомить российских заказчиков окон с нашим рейтингом надежных, профессиональных компаний оконного рынка, с отраслевыми новинками и новостями, потому что наши потребители заслуживают лучшего качества и обслуживания», – подчеркнула Марина Судницина.