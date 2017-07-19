Сергей Лёвкин о реорганизации бывшей фабрики "Узоры" в центре Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление Правительства Москвы, утверждающее проект планировки территории по адресу: ул. Новая Дорога, вл. 11А и вл. 11Б (ППМ от 04.07.2017 № 423-ПП).

Территория расположена в Басманном районе Центрального административного округа. Это бывшая территория Московской галстучной фабрики Московского производственного художественно-галантерейного объединения «Узоры».

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин уточнил, что основную часть территории занимают объекты коммунально-складского и административно-бытового назначения. В границы подготовки проекта планировки включена ул. Новая Дорога, на западной стороне которой расположена часть территории Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко.

Территория обслуживается транспортными магистралями: улицей Новая, Дорога, Семеновская набережной и улицей Госпитальный Вал.

С. Лёвкин рассказал, что проектом планировки предлагается на территории ООО «МОСИНВЕСТСТРОЙХОЛДИНГ» вместо сносимых коммунально-складских объектов (3,0 тыс. кв.м) размещение жилого комплекса, состоящего из 2-х одиннадцати этажных жилых домов со встроено-пристроенными нежилыми помещениями, в том числе ДОУ на 25 мест и 2-х уровневым подземным паркингом.

Суммарная поэтажная наземная площадь объектов в габаритах наружных стен – 29,17 тыс.кв.м, в т.ч.:

– жилая застройка – 20,419 тыс. кв.м

– встроено-пристроенные нежилые помещения, в том числе ДОУ на 25 мест – 8,751 тыс. кв.м;

– подземный гараж – 312 м/м;

Планируемое население – 314 чел, планируемые рабочие места – 266 мест.

В рамках развития транспортной инфраструктуры Басманного района, проектом планировки предусматривается расширение проезжей части улицы Новая Дорога до 15,0 м. Кроме того, предусмотрено благоустройство прилегающей территории стадиона «Металлург», общей площадью – 1,9 га.

Реализацию проекта планировки планируется осуществлять за счет средств инвестора.