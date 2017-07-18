Какие окна обеспечат необходимое количество света в интерьере

Проектировщики современных домов делают ставку на максимум естественного света и пространства. Однако достижение посредством больших окон достаточного освещения интерьера солнечным светом – это не только дань моде. Естественный свет также имеет измеримое значение, являясь источником экономии электрической и тепловой энергии.

Ирина Дементеева, директор по развитию ООО «Фабрика Дышащих Окон», номинанта Премии оконного рынка WinAwards Russia, рассказала: «Тенденции в остеклении частных домов, загородных построек и современных архитектурных объектов превалируют к панорамному остеклению. На практике мы сталкиваемся с риском больших теплопотерь ввиду значительной площади остекления. И поэтому рекомендуем только инновационные энергоэффективные стеклопакеты с напылением, решая тем самым вопросы теплосбережения и солнцезащиты с сохранением превосходного светопропускания. Актуален и вопрос безопасности таких стеклянных стен. При большом панорамном остеклении применяются исключительно закаленное стекло или триплекс. Кроме того, если ранее возможности панорамного остекления воплощались в жизнь лишь алюминиевыми конструкциями, то сегодня мы предлагаем альтернативные решения с помощью ПВХ-профилей, такие как подъемно-сдвижные системы».

Естественный свет – это здоровье

Естественный свет необходим для здоровья. Хорошее освещение помещений оказывает позитивное влияние на психическое состояние людей. Путём соответствующего выбора окон можно улучшить светопропускание, а значит и самочувствие.

Для организма самым здоровым является солнечный свет, ведь человек создан для дневной деятельности, поэтому именно этот вид света имеет ключевое значение для надлежащего функционирования. Естественный свет оказывает положительное влияние на наше здоровье, среди прочих помогает поддерживать нормальное кровяное давление, обмен веществ и эндокринную систему, обеспечивает хорошее самочувствие. Это происходит, в частности потому, что солнечный свет способствует секреции эндорфинов, гормонов счастья. Именно поэтому на открытом воздухе или в местах, освещенных естественным светом, мы чувствуем прилив сил, улучшение настроения и увеличение энергии и мотивации.



Подавленное настроение особенно проявляется в осенне-зимние месяцы. Осенняя хандра или зимняя депрессия – это всё результат нехватки естественного света. Когда дни становятся короче, многие чувствуют снижение энергии, сонливость, апатию и постоянную усталость. Это происходит потому, что организм реагирует на уменьшение света выработкой: мелатонина, известного как гормон сна, серотонина, вызывающего чувство сонливости и расслабления, и кортизола, гормона стресса.

В климатической зоне, где дни короткие и часто не хватает солнца, правильное освещение – это жизненно важный вопрос, который не следует недооценивать, если мы хотим обеспечить хорошую психическую и физическую форму. Именно поэтому в скандинавских странах не зашторивают окна и в домостроении превалируют панорамные светопрозрачные конструкции.



Инновационные оконные технологии обеспечат нужное количество света в доме

В интерьеры современных домов потоки естественного света вводятся всеми возможными способами. Сегодня фасадные окна или вертикальные конструкции, установленные в стене, получают намного больше площадь остекления в основном за счет уменьшения ширины профилей и увеличения площади стеклопакетов, а также технологий, которые позволяют сведение к минимуму структурных элементов, подразделяющих светопрозрачное заполнение.

Инновационные оконные технологии позволяют сделать свет инструментом дизайна. С мыслью о необычном освещении интерьера и одновременно более привлекательном остеклении, проектировщики всё более склонны к внедрению новых смелых форм светопрозрачных конструкций: панорамные и угловые окна, ленточное остекление, стеклянные парапеты и французские окна (типа portfenetr).

В частном домостроении все более популярными являются мансардные окна, которые, благодаря падающим под углом потокам солнечных лучей, приносят в интерьер на 20-50% больше света, чем вертикальные конструкции. Новинкой в сегменте мансардных окон также являются более узкие профили, которые позволяют получить большую площадь остекления, сохраняя те же размеры окна по контуру. Ещё больше света можно получить путём объединения нескольких мансардных окон в одной плоскости или с помощью карнизного окна, то есть наклонного окна в сочетании с вертикальным.

Небольшие комнаты в середине плана дома, например, ванные и гардеробные, снабдить естественным освещением можно с помощью световых колодцев, которые приносят свет, используя жесткую или гибкую конструкцию светового туннеля. Интерьеры, расположенные под плоской крышей, также можно эффективно осветить дневным светом, поступающим сверху. Для этого служат мансардные окна, разработанные специально для установки в плоских крышах.

Оптимальное освещение интерьера

Естественный свет достигает во все уголки современного дома также за счет уменьшения поверхности внутренних стен. Открытые, неделимые интерьеры-студии позволяют беспрепятственное распространение солнечного света. Это также является определённым вызовом для дизайнеров: на открытой площадке объём светопрозрачных конструкций и их размещение должны быть выбраны таким образом, чтобы свет распространялся на все зоны и способствовал дифференциации функциональных зон.

Там, где интерьеры отделяются внутренними стенами, например, спальная зона, все чаще используется для разделения светопропускающие материалы. Стены заменяются перегородками из стеклянного ризолита или создаётся внутреннее (межкомнатное) окно за счёт установленного в стене стеклопакета.

Вместо глухих межкомнатных дверей всё чаще выбирают конструкции со светопрозрачными заполнениями или полностью из стекла. В экстравагантных интерьерах традиционные двери заменяют раздвижные стеклянные стены.

Свет свету рознь

Мы настолько привыкли к наличию света, что в принципе не обращаем на него достаточно внимания, а зря. В зависимости от типа, свет может успокоить, вызвать усталость или добавить энергии.

Теплый свет традиционных ламп успокаивает и создает впечатление уюта. Он похож на свет, излучаемый огнем, который на протяжении многих веков ассоциировался у людей с чувством безопасности. Этот свет, хотя и приятный, но может вызвать сонливость.

В свою очередь, холодный свет стимулирует активность и усиливает концентрацию, следовательно, часто используется в офисах. Этот тип света, тем не менее, воспринимается организмом как менее комфортный.

Лучше всего осветить интерьеры с помощью естественного света, который легко можно использовать, если в доме или офисе установить соответствующие светопрозрачные конструкции. Форма, размер, комплектация и расположение окон по сторонам света – являются ключевыми факторами, влияющими на светопропускание. Поэтому важно подходить ответственно к выбору оконных блоков, чтобы чувствовать себя комфортно в здоровой среде дома или офиса.

Здоровый свет – каждому российскому дому

Премия «Оконная компания года» по версии tybet.ru направлена ​​на содействие строительству современных объектов, отвечающих своим основным функциям, а также позволяющих снизить эксплуатационные затраты и жить в гармонии с природой. Одним из важных параметров остекления является светопропускание или уровень насыщения помещений естественным светом. Данная тема рассматривается, как ключевая, не только органами здравоохранения, но и строительного законотворчества, становясь всё более актуальной для оконного рынка.

В номинациях второго сезона Премии WinAwards Russia делается акцент на то, чтобы инвесторы и конечные потребители поверили в реальность и убедились в получении практических и экономических выгод от использования новых технологий в остеклении в долгосрочной перспективе.