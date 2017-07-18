Умные дороги – возможно ли это в России? В Autodesk рассказали о технологиях инфраструктуры будущего

Перспективы создания умных городов в России и переход на новые методы строительства транспортной инфраструктуры обсудили в Москве на конгрессе, организованном Autodesk, мировым лидером в области технологий трехмерного проектирования. В компании уверены: в основу этих изменений ляжет информационное моделирование, которое уже успешно применяется российскими компаниями. А дальше на его платформе необходимо внедрять такие технологии как интернет вещей для обмена информацией между подключенными объектами, инструменты big data для анализа информации, и искусственный интеллект для более эффективного принятия решений.

Новый этап развития BIM

В Autodesk сегодня говорят об эволюции технологии информационного моделирования в связи с развитием интернета вещей и растущим количеством датчиков. Это устраняет барьер между реальным зданием и его цифровой моделью, создавая между ними постоянное взаимодействие. Кроме того, сейчас все чаще компании стали задумываться об использовании BIM на строительной площадке. Примером может служить проект дублера Кутузовского проспекта.

«Чтобы идти в ногу со временем, Autodesk разработал метод Connected BIM, позволяющий всем участникам проекта работать с данными с помощью облачных технологий и мобильных устройств. Данные, собранные сенсорами и дронами со строительной площадки, могут быть переданы в облако в режиме реального времени. Они позволяют принимать более обоснованные технические решения и совершенствовать будущие конструкции и процессы», – рассказывает Марек Сухоцки, эксперт Autodesk по применению технологии BIM в инфраструктурных проектах.

Ключевым моментом для полноценного внедрения технологии в России все еще остается нормативное регулирование. В помощь компаниям год назад Autodesk разработал открытый шаблон BIM-стандарта для объектов инфраструктуры, который мог бы помочь ускорить внедрение новых технологий и создать единые правила обмена информацией.

На мероприятии была представлена новая версия этого стандарта. Эта версия была одобрена Росавтодором в резолюции, принятой после совместного обсуждения: «Разработка и последующее внедрение BIM-стандартов на национальном уровне позволит в дальнейшем аккумулировать лучшую мировую практику в области стандартизации BIM и максимально адаптировать эти стандарты для их практического применения в Российской Федерации».

До 2030 года в России планируется инвестировать около 50 трлн. рублей в объекты транспортной инфраструктуры. При этом строительство дорог в стране стоит приблизительно 31 млн. долларов. Кроме того, необходимо реализовывать новые инфраструктурные проекты и регулярно следить за состоянием уже существующих объектов. Технология информационного моделирования сегодня является самым эффективным методом решения этих проблем.

Имитационное моделирование – новое лицо безопасности

Эксперты Autodesk рассказывают, что сегодня в ногу с информационным моделированием идет технология имитационного моделирования, разработанная для управления транспортными потоками на объектах инфраструктуры. С ее помощью можно спрогнозировать скопления пассажиров и отрегулировать количество турникетов и работу эскалаторов. Данные, полученные с таких объектов, загружаются в информационную модель, созданную в ПО Autodesk. Далее их анализируют проектировщики и инженеры и на основе полученных результатов принимают решения об оптимизации объекта инфраструктуры.

В России эта технология, например, использовалась при строительстве московского метро. В частности, на станции «Пятницкое шоссе» с ее помощью оценивалась пропускная способность пассажирского движения. Другой пример – ЖД вокзалы, где на основе полученных данных проводится оценка путей эвакуации из зданий при возникновении нештатной ситуации в период проведения ЧМ 2018 году.

Сколько инвестиций нужно для умного города

В Autodesk уверены: к 2050 году количество сенсоров в автомобилях, зданиях, светофорах и дорогах достигнет 50 млрд., и это полностью изменит городскую инфраструктуру. Однако развитие умных городов начинается уже сейчас.

Один из таких примеров – город Коламбус в штате Огайо, США. Он стал победителем Smart City Challenge – конкурса среди городов, организованного Департаментом Транспорта США при участии Autodesk. Город-победитель получил 40 млн. долларов на создание своей версии транспортной утопии.

Власти США попросили города среднего размера разработать идеи по созданию первой в своем роде интегрированной умной транспортной системы, которая использовала бы разного рода новые технологии (беспилотные автомобили, умную инфраструктуру, уличные сенсоры и т.п.), чтобы сделать передвижение людей и грузов более быстрым, дешевым и безопасным. В каждом городе местные власти и строительные компании принимали непосредственное участие в создании этих планов. В итоге в конкурсе приняло участие 78 городов. В финал вошли 5 из них (Остин, Денвер, Канзас Сити, Питсбург, Сан-Франциско и Коламбус) – те, которые смогли предоставить самые жизнеспособные и быстро реализуемые проекты. Финалисты получили доступ и тренинги по продуктам Autodesk (InfraWorks 360 – платформе для информационного моделирования, которая использует трехмерную визуализацию и данные в реальном времени для планирования масштабных инженерных проектов) и таким образом представили итоговые версии своих проектов. Они предложили идеи, которые могут решить реальные проблемы сегодняшних городов: умные светофоры, реагирующие на интенсивность автомобильного потока и подстраивающиеся под него при малейших признаках пробки; интеграцию программного обеспечения бортовых компьютеров автомобилей с местными дорожными службами; приоритезацию трафика в зависимости от класса и назначения транспортного средства. Власти США ожидают, что победитель внедрит их и станет примером для других городов, которые скопируют идеи.

Эксперты Autodesk говорят о том, что реализация всех этих идей возможна и в России. Более того, по их мнению, столица страны уверенно движется в этом направлении. Об этом говорит и руководитель Smart City Lab Эльдар Тузмухаметов: «В Москве сегодня инвестиции в информационные технологии являются одними из самых высоких – они составляют около полумиллиарда долларов год и сравнимы с аналогичными бюджетами в Токио, Сан-Франциско и Сингапуре. Результаты этой деятельности заметны, конечно, в повседневной жизни — это и электронные карты и дневники у более, чем миллиона московских школьников, и контроль 32 тысяч единиц городской техники с помощью ГЛОНАСС и единой системы мониторинга. Кроме того, в Москве действует одна из крупнейших в Европе систем видеонаблюдения – в городе установлено 140 тыс. камер, которые позволяют следить за состоянием городской инфраструктуры и работой городских служб. Они мониторят размещение нелегальной рекламы и нелегальную торговлю, контролируют этапы строительства в городе. Наконец, с помощью этих видеоданных проводится 70% расследований преступлений».

В Autodesk отмечают, что Россия уверенно движется вперед на пути цифровизации экономики. Российские строительные компании отнюдь не стоят на месте, они открыты новым технологиям и новому опыту. А это значит, что, возможно, совсем скоро в стране начнется новый «умный» этап развития городов и инфраструктуры.