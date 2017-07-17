Объявлены лауреаты Национальной премии в области экологической архитектуры и строительства «Эко_тектоника`2017»

8 июля успешно завершилась главная Национальная премия в области экологической архитектуры и строительства «Эко_тектоника`2017». Церемония награждения прошла в формате загородного фестиваля зёленой архитектуры и экологического стиля жизни на новой перспективной площадке для жизни и отдыха в гармонии с природой – в эко-отеле WELNA (www.welna.ru, г. Таруса Калужской области).

В этом году на соискание премии поступило 105 заявок, из которых было реально принято 100 из более 38 городов России, стран СНГ и Дальнего зарубежья. Качество и уровень интеграции зелёных решений и технологий в подаваемых проекты постоянно растет. Солнечные панели, тепловые насосы, энергоэффективные окна и качественная теплоизоляция имеется практически в каждом поданном проекте. Однако в этом году в пояснительных записках стали появляться такие относительно пока мало известные технологии материалы, как эко-цемент с сажей как заменителем его наиболее энергоемкой фракции, наномодифицированные кладочные сетки, вовлечение стейкхолдеров в реализацию проекта, зарядки для электрокаров, поквартирные рекуператоры и др. Также во многие заявки были включены технологии водосбережения, что говорит о росте осознания проектировщиками важности этой проблемы для человечества в текущем столетии, когда уже сегодня около полумиллиарда человек не имеют доступа к питьевой воде.

Кроме того, в этом году организаторы премии обратили внимание на тенденцию увеличению среди конкурсных заявок проектов комплексного развития территорий (а комплексный подход – одна из базовых основ эко-строительства), а также появление проектов, которые разрабатываются российскими архитекторами для реализации за рубежом. Это очевидно свидетельствует о том, что наши зодчие начали мыслить более комплексно, в масштабах всего города, что, несомненно, будет позитивно сказываться на повышении качества городской среды, а также о том, что они начали успешно конкурировать на мировом рынке проектных услуг.

Также была успешно реализована учебная задача, которую в этом году организаторы премии решали совместно с генеральным партнером – Фондом инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО – по стимулированию освоения российскими архитекторами зелёных материалов и технологий наноиндустрии. Требование по включению этих материалов в проект, было в этом году обязательным. И практически в каждом проекте было представлено подробное описание использованных решений.

«Но главный профессиональный прорыв, который, как мы считаем, продемонстрировала премия в этом году, - комментирует итоги конкурса руководитель проекта и генеральный директор НАУР Светлана Дувинг, - это то, что стала меняться идеология проектирования и внутренняя система ценностей архитекторов и проектировщиков, и это наглядно проявилось в подаваемых решениях. Профессионалы, наконец, начали прямо писать в своих заявках, что все эти солнечные панели, тепловые насосы и прочие инновационные технологии не самоцель, а применяются, чтобы полноценно обеспечить гармоничное сосуществование двух равноправных «пользователей» земного пространства – человека и природы. Ведь если биосфера будет разрушена, а такой риск в XXI веке вполне реален, то человечество не просто рискует потерять качество жизни, но вообще может исчезнуть с лица земли. Поэтому я считаю, что осознание профессионалами равноправия человека и окружающей среды, частью которой мы, кстати, и являемся – крайне важное достижение и для скорейшего перехода архитектурно-строительной отрасли на экоустойчивые рельсы».

Потому что главная проблема для такого перехода - как раз отсутствие понимания профессионалами причин важности этого процесса. В связи с чем организаторы национальной премии «Эко_тектоника» рассматривают свой проект не просто как конкурс, а как важный образовательно-просветительский инструмент, который помогает архитекторам не только повысить свой профессиональный уровень и увеличить конкурентоспособность в новых реалиях XXI века, но и осознать стратегическую роль архитектурно-строительной отрасли при вступлении человечества в период глобальной нестабильности планетарной экосистемы.

Соответственно, экологическое строительство - это не мода и не тренд, а новый этап архитектурно-строительной отрасли, на который мы все сегодня должны оперативно перейти, если уже сейчас хотим иметь шанс для сохранения комфортного проживания на Земле для себя и своих детей.

В целом на соискание премии было подано следующее количество проектов:

- В номинацию «Жилье» - 27

- В номинацию «Коммерческие и общественные здания» - 15

- В номинацию «Открытые общественные пространства и места общего пользования» - 15

- В номинацию «Интерьер» - 2

- В спецноминацию «Студенческий проект» - 41

Победителями в этом году стали:

Номинация «Жилье»

1 место

Никита Капитуров, главный архитектор (Snegiri Architects, Санкт-Петербург) с проектом «ГоркаДом». Подробнее о проекте можно посмотреть …….

2 место

Сергей Пилецкий (Studio 202, Москва) с проектом индивидуального жилого дома «ЛеговДом».

3 место

Александр Саинсус (руководитель проекта, председатель общественной организации LuRenOm, Молдова) с проектом «Жилой экопарк «Цветок жизни».

Номинация «Коммерческие и общественные здания»

1 место

Евгений Монахов (ООО «АРДЕС ГРУПП, Нижний Новгород) с проектом «Многофункциональный гостиничный комплекс на территории замка Роккамандольфи в Италии». Подробнее о проекте можно помотреть ……..

2 место

Частный архитектор Алла Луценко (г. Санкт-Петербург) с проектом «Учебно-воспитательный комплекс: старшая и средняя школа

3 место

Руслан Антоненко (Antonenko Architects, г. Караганда, Казахстан) с проектом «Нелинейные поверхности»

Номинация «Открытые общественные пространства и места общего пользования»

1 место

Илья Мейтыс (руководитель арх.бюро «АРХКОН», Москва) с проектом «Экоотель WELNA). Подробнее проект можно посмотреть ……..

2 место

Ирина Билецкая (Архитектурное бюро Low, Бразилия) с проектом «Самый красивый в мире» компостный туалет»

3 место

Евгений Монахов (ООО «АРДЕС ГРУПП, Нижний Новгород) с проектом «Многофункциональный гостиничный комплекс на территории замка Роккамандольфи в Италии».

Номинация «Интерьер»

1 место

Олег Гаврилишин (ООО «Четыре стихии», г. Армавир) с проектом Forrest123. Подробнее проект можно посмотреть …….

2 место

Частный архитектор Анна Владимирова (г.Москва) с проектом «Мед.блок для детей перенесших онкологические заболевания».

Номинация «Студенты»

1 место

Студент Константин Ткачук (ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», Екатеринбург) с проектом «Проект реновации жилых домов и придомовой территории в г. Мадрид». Подробнее проект можно посмотреть ……..

2 место

Студент Константин Федосеев (студент, ВлГУ, ИАСЭ, Кафедра архитектуры) с проектом «Жилая многоквартирная ячейка “Triple Green»»

3 место

Виктория Бондарева (Студентка 1-ого курса ААРХИЮФУ, г. Ростов-нв-Дону) с проектом «Скейт парк «За три моря».

Абсолютные победители, обладатели Гран-при конкурса определялись по наибольшему общему количеству набранных баллов из победителей по номинациям. Ими в этом году стали:

Гран-при:

1 место

Евгений Монахов (ООО «АРДЕС ГРУПП, Нижний Новгород) с проектом «Многофункциональный гостиничный комплекс на территории замка Роккамандольфи в Италии».

2 место

Никита Капитуров, главный архитектор (Snegiri Architects, Санкт-Петербург) с проектом «ГоркаДом».

3 место

Илья Мейтыс (руководитель арх.бюро «АРХКОН», Москва) с проектом «Экоотель WELNA).

Публикация наиболее интересных поступивших на конкурс заявок будет производиться осенью 2017 года.

Оргкомитет премии от всей души поздравляет лауреатов Национальной премии в области экологической архитектуры и строительства «Эко_тектоника`2017» и желает дальнейших творческих и профессиональных успехов!

Также мы искренне благодарим всех партнеров и спонсоров проекта «Эко_тектоника», которые своей поддержкой и участием помогают нам продвигать правильное понимание системы экологического строительства в России, привлекать и объединять в сфере инновационного проектирования все большее число профессионалов со всей страны, повышая их знания инновационных технологий и формируя соответствующую современным реалиям новую систему ценностей!

Все это крайне важно для запуска перехода архитектурно-строительной отрасли на новый, постиндустриальный, этап развития и создания новой, экологически дружественной урбанизированной среды. Ведь очень важно сохранить нашу планету для будущих поколений. И сделать это можно только совместными усилиями!