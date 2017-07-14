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Пятница, 14 Июль 2017 07:45

Состоялся Евроазиатский Промышленный Форум-Выставка Астана 2017

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В Астане, на территории Выставочного центра "Корме", с 21 по 23 июня 2017 года прошел Евроазиатский Промышленный Форум-Выставка Астана 2017 - событие для профессионалов отрасли, занимающихся промышленным производством в энергетике.

Программа конференций была насыщена как докладами и презентациями научно-практической направленности, так и освещением практического опыта работы в сфере ВИЭ и кабельной промышленности.

21 июня состоялась торжественная церемония открытия ЕАПФ. В своем приветственном обращении к участникам Форума Генеральный директор ОЮЛ «Союз инженеров- энергетиков Республики Казахстан» Марат Турганбекович Дулкаиров отметил: «Стремительное развитие высоких технологий предъявляет к электроэнергетической отрасли новые и более высокие требования, ставит перед ней ряд задач, стратегическая цель которых – сохранение природных ресурсов и внедрение альтернативных и энергосберегающих технологий.  Без современных энергетических технологий немыслимы ни цивилизованное экологически чистое производство товаров и услуг, ни процветание современного государства. Данное мероприятие является одной из главных площадок для диалога бизнеса в Среднеазиатском регионе по вопросам развития возобновляемой и альтернативной энергетики.»

В первый день на конференции «Инвестиции в зеленую энергетику» были подняты к обсуждению наиболее актуальные вопросы энергоэффективности и энергосбережения, развития технологий и внедрения новых решений возобновляемой энергетики - солнечной энергетики, ветроэнергетики.

В рамках конференции своим идеями и решениями в направлении развития возобновляемой энергетики поделились Грибков С.В., к.т.н., ученый секретарь Комитета по проблемам использования возобновляемых источников энергии «Российского союза научных и инженерных объединений», Нурпеисова Г.Б., д.т.н., проректор Евразийского технологического университета, Утебаев Р.М., к.т.н., инженер кафедры "Энергетика" КазНИТУ имени К.И.Сатпаева, Елистратов В.В., д.т.н., профессор, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Кекелидзе Г.Н., Председатель Правления НП «Евросолар Россия», а также представители других организаций и ассоциаций, ведущих активную деятельность в данном направлении.

 

Второй день ЕАПФ был посвящен вопросам финансирования проектов ВИЭ и был открыт выступлением Sohail Hasnie, главного специалиста Департамента энергетики Центральной и Западной Азии Азиатского Банка Развития. В рамках программы конференции И.Ю. Новиков, представитель ТОО «Эрнст энд Янг – консультационные услуги» выступил с докладом на тему: «Энергоэффективность и финансовая окупаемость объектов возобновляемых источников энергии», острые вопросы увеличения государственных расходов в отрасль ВИЭ осветил М. Абдулдаев, главный менеджер департамента АО «Национальная компания «KAZAKH INVEST» в своей презентации «Государственные инвестиции в возобновляемую и альтернативную энергетику РК». Председатель правления Ассоциации ГП И ЭСК Н.В. Невмержицкая ответила на вопросы в рамках своего выступления на тему: «Привлечение инвестиций в производство электрической энергии на возобновляемых источниках энергии».

 

В третий день Форума делегаты приняли участие в конференции «Новое развитие кабельно-проводниковой продукции для нужд энергетики. Экспорт на мировой рынок».

Конференция затронула вопросы по управлению производственными процессами - от анализа до воплощения; вопросы разработки и практики эффективного внедрения инноваций в производстве кабельно-проводниковой продукции, экспортной деятельности и защиты от рисков при экспорте; основных направлений совершенствования систем контроля тендерных закупок кабельной продукции в СНГ.

Своими идеями и решениями в заявленном направлении поделились представители крупных промышленных компаний ООО «Башпласт», ЗАО «Людиновокабель», ПАО "Нижнекамскнефтехим", а также специалисты ООО «Научно-исследовательский независимый испытательный центр», ТOO «Холдинговая компания «Business Consulting Group», Ассоциации малых и средних экспортёров Казахстана и компании-разработчика информационных решений «IT Enterprise».

 

Совместно с конференциями проходила специализированная выставка, в которой приняли участие более 30 компаний - из Казахстана, России, Беларуси, Узбекистана, представившие результаты научных исследований и инноваций в области кабельной промышленности для нужд энергетической, машиностроительной, транспортной, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей и обобщивщие передовой опыт с его последующим внедрением в эксплуатационную практику.

 

Евроазиатский Промышленный Форум-Выставка прошел при поддержке: Торгового представительства РФ в Республике Казахстан, ОЮЛ «Союз инженеров-энергетиков Республики Казахстан», АО КазНИПИИТЭС «Энергия».

 

 

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Опубликовано в Новости индустрии
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