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Пятница, 14 Июль 2017 07:18

Власть ответит на вопросы строительного бизнеса

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Изменения в правилах работы на строительном рынке вызывают массу вопросов у представителей отрасли.

Каковы итоги проводимой реформы и перспективы развития системы саморегулирования в строительстве? Как соответствовать новым требованиям законодательства? Где взять необходимое количество специалистов для включения в Национальный реестр? Как сохранить свой взнос в компенсационный фонд при переходе из одной СРО в другую? Что в дальнейшем будет с компенсационными фондами СРО и можно ли минимизировать риски их повторного пополнения?

Эти и многие другие вопросы будут обсуждаться 8 сентября 2017 года в Санкт-Петербурге на VIII Всероссийской конференции «Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство».

В процессе открытой дискуссии с участием представителей Госдумы РФ и Министерства строительства и ЖКХ РФ, профильных региональных министерств и ведомств, НОСТРОЙ, НОПРИЗ и НОЭ, Российского Союза строителей и ТПП РФ профессионалы строительного рынка получат не только уникальную возможность напрямую задать волнующие вопросы тем, кто принимает решения в сфере управления строительной отраслью, но и полезную практическую информацию, рекомендации экспертов.

«Выражаю надежду, что предстоящая конференция в очередной раз предоставит участникам хорошую возможность обсудить насущные проблемы отрасли и выйти с конкретными предложениями к представителям органов законодательной и исполнительной власти», – подчеркивает первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий, который уже не первый год поддерживает мероприятие и является одним из основных спикеров пленарного заседания.

Президент НОСТРОЙ Андрей Молчанов отмечает: «Нам предстоит обозначить приоритеты дальнейшей работы, адаптироваться к новым правилам и совместно выработать механизмы успешного исполнения новых требований законодательства, чтобы строительный комплекс нашей страны мог успешно развиваться в условиях стабильности и поддержки со стороны государства, а система саморегулирования стала более действенным способом обеспечения безопасности и качества объектов».

«Важными задачами также являются повышение доступности кредитных средств для строительных организаций, а также инвестиционной привлекательности строительства, реконструкции и капитального ремонта, модернизация отечественной промышленности строительных материалов и производства строительной техники, совершенствование института государственной и укрепление института негосударственной экспертизы,  развитие малоэтажного жилищного строительства, особенно на селе», – говорит президент Российского Союза строителей Владимир Яковлев.

Вопросы, которые планируется обсудить в рамках пленарного заседания, условно разделены на три основных блока: адаптация строительного рынка к изменениям в законодательстве, развитие строительного комплекса и привлечение инвестиций, создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности. Далее профильные вопросы специалисты смогут обсудить на отдельных тематических секциях.

Мероприятие пройдет 8 сентября 2017 г. с 10:00 до 18:00 в конференц-зале Гостиницы «Парк Инн Пулковская» по адресу: Санкт-Петербург, Площадь Победы, д. 1.

Участие в качестве слушателей бесплатное, необходима регистрация на сайте www.rskconf.ru.

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Опубликовано в Новости индустрии
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