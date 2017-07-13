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Четверг, 13 Июль 2017 06:37

Визит делегации Республика Куба в Российский Союз строителей

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12 июля состоялся визит делегации Республика Куба в Российский Союз строителей. На встрече были обсуждены актуальные вопросы и перспективы развития двустороннего сотрудничества. 

 

В состав делегации Республики Куба вошли министр строительства Рене Меса Вильяфанья, чрезвычайный и полномочный посол Республики Куба в Российской Федерации Эмилио Лосада Гарсия, руководитель Аппарата кабинета министра Арель Перес Руис, президент Головной организации корпоративного управления «Строительные материалы» Министерства строительства Франсиско Диас Эрнандес, президент Головной организации корпоративного управления «Дизайн и Инжиниринг» Министерства строительства Эладио Гонсалес ла Фе, атташе по торговым вопросам Посольства Республики Куба Алексей Фелисола Чевеко.

Президент РСС В.А. Яковлев проинформировал членов кубинской делегации о том, как осуществляется руководство строительным комплексом страны, а также о ситуации, сложившейся в этой важнейшей отрасли.

Он сообщил, что в Российской Федерации ежегодно вводится 80-85 млн кв. м жилья, в этом году будет построено чуть меньше – около 75 млн кв.м. Особое внимание уделяется повышению качества строительства и производительности труда, внедрению новых технологий и материалов.

В.Яковлев рассказал кубинским гостям об истории и деятельности РСС, которая объединяет более 40 тысяч строительных компаний со всех регионов страны, от «крайнего востока до крайнего запада».

Российский Союз строителей ведет очень большую работу. Мы делаем все возможное, чтобы строительный комплекс активно развивался. Президент и правительство очень большое внимание уделяют строительному комплексу, ежегодно на уровне Президента РФ и Председателя Правительства РФ проводятся совещания именно по строительной теме. Это и понятно. Россия – страна огромная, поэтому необходим ряд конкретных решений – по развитию Дальнего Востока, Юга России, Центральной России, Запада России и т.д. РСС принимает активное участие в реализации этих решений, заявил президент.

В.Яковлев сообщил, что РСС наладил тесные, партнерские отношения с союзами строителей Испании, Италии, Германии, стран СНГ и др. И выразил надежду, что такие же тесные и взаимовыгодные связи будут налажены и с кубинскими строителями.

- Я с удовольствием вспоминаю свои поездки на Кубу, когда, будучи губернатором Санкт-Петербурга, мы встречались с высшим руководством страны – с Фиделем и Раулем Кастро, с министрами, обсуждали политические и экономические вопросы. Вот к такому прямому диалогу хотелось бы вернуться и сегодня, – сказал В.А. Яковлев.

Президент вручил делегации два подарка: медаль, выпущенную к 25-летию РСС, и красочный буклет «Российский Союз строителей: от съезда к съезду», подготовленный редакцией журнала «Строительная Орбита» к Х юбилейному съезду РСС.

Руководитель делегации Республики Куба, министр строительства Рене Меса Вильяфанья подчеркнул в своем выступлении, что все строительные предприятия в Республике Кубе являются государственными, руководство и контроль за их деятельностью осуществляет министерство строительства. Сегодня Куба установила партнерские отношения с такими странами, как Китай, Испания, Италия, Франция, Мексика.

– А вот с Россией мы пока не продвинулись. И одна из главных целей нашего нынешнего визита заключается в том, чтобы российские компании «вступили на кубинскую землю», вспомнили те замечательные отношения, которые нас всегда объединяли, – заявил министр.

По его мнению, есть много направлений, по которым российские и кубинские строители могли бы наладить взаимовыгодное сотрудничество. И, прежде всего, в сфере производства строительных материалов.

Как сообщил глава кубинской делегации, одна из главных целей нынешнего визита в Российскую Федерацию – получение кредитов для строительства в Республике Куба предприятий по производству извести и сухих строительных смесей.

– Если кредиты будут предоставлены, то это будет способствовать увеличению российского экспорта на Кубу, – уверен министр.

Как сообщил министр, переговоры о сотрудничестве будут вестись и с руководством тех предприятий, которые входят в состав РСС.

– Уверен, что с Вашей поддержкой мы сможем получить наиболее благоприятные условия, – заявил министр, обращаясь к президенту РСС.

Вице-президент РСС С.Н. Кучихин подробно рассказал кубинским коллегам о модернизации строительных предприятий и, в частности, домостроительных комплексов, о перспективах сотрудничества в этой области.

Всестороннюю поддержку обещал оказывать председатель Комитета РСС по международному сотрудничеству П.К. Тарасюк.

Подводя итог встречи, президент РСС заверил, что обмен мнениями о возможностях расширения продуктивного двустороннего сотрудничества обязательно продолжится. «Ваш визит – крепкий фундамент для дальнейшего сотрудничества», – подчеркнул он.

А завершил Владимир Анатольевич встречу с кубинскими коллегами торжественным восклицанием:

Добро пожаловать в Россию!

 

 

 

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Опубликовано в Новости индустрии
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