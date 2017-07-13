12 июля состоялся визит делегации Республика Куба в Российский Союз строителей. На встрече были обсуждены актуальные вопросы и перспективы развития двустороннего сотрудничества.

В состав делегации Республики Куба вошли министр строительства Рене Меса Вильяфанья, чрезвычайный и полномочный посол Республики Куба в Российской Федерации Эмилио Лосада Гарсия, руководитель Аппарата кабинета министра Арель Перес Руис, президент Головной организации корпоративного управления «Строительные материалы» Министерства строительства Франсиско Диас Эрнандес, президент Головной организации корпоративного управления «Дизайн и Инжиниринг» Министерства строительства Эладио Гонсалес ла Фе, атташе по торговым вопросам Посольства Республики Куба Алексей Фелисола Чевеко.

Президент РСС В.А. Яковлев проинформировал членов кубинской делегации о том, как осуществляется руководство строительным комплексом страны, а также о ситуации, сложившейся в этой важнейшей отрасли.

Он сообщил, что в Российской Федерации ежегодно вводится 80-85 млн кв. м жилья, в этом году будет построено чуть меньше – около 75 млн кв.м. Особое внимание уделяется повышению качества строительства и производительности труда, внедрению новых технологий и материалов.

В.Яковлев рассказал кубинским гостям об истории и деятельности РСС, которая объединяет более 40 тысяч строительных компаний со всех регионов страны, от «крайнего востока до крайнего запада».

– Российский Союз строителей ведет очень большую работу. Мы делаем все возможное, чтобы строительный комплекс активно развивался. Президент и правительство очень большое внимание уделяют строительному комплексу, ежегодно на уровне Президента РФ и Председателя Правительства РФ проводятся совещания именно по строительной теме. Это и понятно. Россия – страна огромная, поэтому необходим ряд конкретных решений – по развитию Дальнего Востока, Юга России, Центральной России, Запада России и т.д. РСС принимает активное участие в реализации этих решений, – заявил президент.

В.Яковлев сообщил, что РСС наладил тесные, партнерские отношения с союзами строителей Испании, Италии, Германии, стран СНГ и др. И выразил надежду, что такие же тесные и взаимовыгодные связи будут налажены и с кубинскими строителями.

- Я с удовольствием вспоминаю свои поездки на Кубу, когда, будучи губернатором Санкт-Петербурга, мы встречались с высшим руководством страны – с Фиделем и Раулем Кастро, с министрами, обсуждали политические и экономические вопросы. Вот к такому прямому диалогу хотелось бы вернуться и сегодня, – сказал В.А. Яковлев.

Президент вручил делегации два подарка: медаль, выпущенную к 25-летию РСС, и красочный буклет «Российский Союз строителей: от съезда к съезду», подготовленный редакцией журнала «Строительная Орбита» к Х юбилейному съезду РСС.

Руководитель делегации Республики Куба, министр строительства Рене Меса Вильяфанья подчеркнул в своем выступлении, что все строительные предприятия в Республике Кубе являются государственными, руководство и контроль за их деятельностью осуществляет министерство строительства. Сегодня Куба установила партнерские отношения с такими странами, как Китай, Испания, Италия, Франция, Мексика.

– А вот с Россией мы пока не продвинулись. И одна из главных целей нашего нынешнего визита заключается в том, чтобы российские компании «вступили на кубинскую землю», вспомнили те замечательные отношения, которые нас всегда объединяли, – заявил министр.

По его мнению, есть много направлений, по которым российские и кубинские строители могли бы наладить взаимовыгодное сотрудничество. И, прежде всего, в сфере производства строительных материалов.

Как сообщил глава кубинской делегации, одна из главных целей нынешнего визита в Российскую Федерацию – получение кредитов для строительства в Республике Куба предприятий по производству извести и сухих строительных смесей.

– Если кредиты будут предоставлены, то это будет способствовать увеличению российского экспорта на Кубу, – уверен министр.

Как сообщил министр, переговоры о сотрудничестве будут вестись и с руководством тех предприятий, которые входят в состав РСС.

– Уверен, что с Вашей поддержкой мы сможем получить наиболее благоприятные условия, – заявил министр, обращаясь к президенту РСС.

Вице-президент РСС С.Н. Кучихин подробно рассказал кубинским коллегам о модернизации строительных предприятий и, в частности, домостроительных комплексов, о перспективах сотрудничества в этой области.

Всестороннюю поддержку обещал оказывать председатель Комитета РСС по международному сотрудничеству П.К. Тарасюк.

Подводя итог встречи, президент РСС заверил, что обмен мнениями о возможностях расширения продуктивного двустороннего сотрудничества обязательно продолжится. «Ваш визит – крепкий фундамент для дальнейшего сотрудничества», – подчеркнул он.

А завершил Владимир Анатольевич встречу с кубинскими коллегами торжественным восклицанием:

– Добро пожаловать в Россию!