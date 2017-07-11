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Вторник, 11 Июль 2017 09:25

Москва учтёт пожелания дольщиков при формировании дорожной карты достройки проблемных объектов

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Власти Москвы учтут пожелания дольщиков при формировании дорожной карты достройки проблемных объектов, которую они должны предоставить в Минстрой России до 1 августа. Об этом заявил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев на совещании Госдумы России по проблемам защиты интересов участников долевого строительства жилья 10 июля. Совещание прошло при участии Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаила Меня.

На встрече свои вопросы задали дольщики 35 проблемных объектов Москвы. Ответы на них давали застройщики и власти Москвы, необходимые пояснения по законодательству делали специалисты Минстроя России и депутаты Госдумы. Глава ведомства Михаил Мень ещё раз напомнил о ключевой роли региональных властей в решении этой проблемы. "Конечно, основная ответственность лежит на регионе, так как именно на региональном уровне выдаётся разрешение на строительство. Кроме того, решение проблем обманутых дольщиков возможно лишь в ручном режиме, при личном участии губернаторов, так как ситуация на каждом объекте уникальна. Не существует единого для всех объектов решения", - сказал глава ведомства.

Ряд дольщиков во время своих выступлений предлагали включить их замечания в дорожную карту по достройке объектов. Михаил Мень, обращаясь к властям Москвы подчеркнул, что Минстрой России ждёт актуальную и достоверную информацию в этих документах, чтобы работа с ними была эффективной. Также эти данные лягут в основу будущей информационной системы, в которой можно будет в онлайн режиме следить за достройкой всех проблемных объектов долевого строительства.

Михаил Мень напомнил присутствующим о том, что был выработан механизм передачи объекта строительства и обязательств перед дольщиками новому застройщику. Порядок передачи объекта для достройки установлен постановлением Правительства России. При этом он отметил, что механизм передачи проблемного объекта другому застройщику работает уже год, но им воспользовались по 12 проектам, и лишь один из них - в Москве.

 

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Опубликовано в Новости индустрии
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