Сергей Кузнецов: Со временем мы сможем оценить масштабы происходящих позитивных изменений

В рамках VII Московского урбанистического форума (МУФ) прошел круглый стол на тему: «Программа реновации. Ключевые эффекты и риски главного мегапроекта Москвы».

Модератором круглого стола выступил руководитель аналитического центра IRN.RU Олег Николаевич Репченко.

В дискуссии приняли участие:

- Лёвкин Сергей Иванович, руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы;

- Кузнецов Сергей Олегович, главный архитектор города Москвы – первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы;

- Никитин Кирилл Михайлович, партнер PwC, руководитель практики по оказанию услуг государственным органам и компаниям государственного сектора;

- Наринский Дмитрий Михайлович, заведующий международной проектно-учебной лаборатории экспериментального проектирования городов Высшей школы урбанистики им. Высоковского;

- Капралов Денис Владимирович, заместитель генерального директора Концерна «Крост» по капитальному строительству;

- Киселева Елена Владимировна, руководитель практики «Недвижимость и строительство», Strategy Partners Group;

- Писарский Игорь Владимирович, председатель агентства «Р.И.М. Porter Novelli».

В своем вступительном слове О.Н. Репченко отметил: «Все мы понимаем, что любой мегапроект имеет как свои плюсы и возможности, а также риски и недостатки. Я думаю, что коллеги, каждый специалист в своей отрасли, постараются кратко осветить разные стороны всей этой истории. Я, как аналитик рынка недвижимости, смотрю с точки зрения рынка объемов и цен. Я понимаю, что рынок и сейчас сильно затоварен, и объем предложения существенно больше, чем был в прошлые годы и реализовать его не просто.

Соответственно, вся программа реновации, с одной стороны уменьшает спрос, с другой стороны, чтобы окупить этот проект, половину построенного жилья нужно будет потом продать на рынке. Это еще рост предложения на рынке. Не поползут ли цены вниз еще сильнее? Давайте попробуем поговорить об этих проблемах».

В своем выступлении С.И. Лёвкин сообщил: «Основная задача программы — обновление жилого фонда, который был построен в 1950–1960-е годы. По нормативам износ составляет 1% в год. Сейчас износ этих домов составляет от 45% до 60%, а в ближайшие 10–20 лет это будет 70% и больше. Это уже аварийное состояние.

Реновация охватит около 5 тыс домов и порядка 350 тыс квартир. В рамках программы построят более 15 млн кв.м жилья. В новые квартиры переедут около миллиона москвичей.

Программа такого объема не может реализовываться в один день, в один год, она рассчитана в среднем на 15 лет. Надо приступать к ней заранее, тем более что она связана с человеком, его местом, с его будущим, с его детьми. Это требует взвешенного взаимноуважительного подхода, что Москва и делает с первого дня провозглашения этого проекта. Она слушает жителей, разные мнения и, прислушиваясь к ним, выстраивает эту программу.

У нас появляется уникальная возможность ликвидировать в Москве те диспропорции, которые накопились за многие десятилетия. Главной диспропорцией является сконцентрированность рабочих мест в центральной части города и проживание на периферийной части города. Это главная тема последних лет в Москве и даже здесь, на Форуме, это главная тема в тезисах выступающих: надо убрать маятниковую миграцию и решить транспортную проблему. Реновация приблизит место проживания к месту работы и наоборот».

Также С.И. Лёвкин отметил, что застройка новых кварталов будет комплексной во всех отношениях. Дома будут обеспечены социальными объектами, рядом разобьют скверы и парки. Кроме того, территория будет связана с велосипедной и пешеходной инфраструктурой города. На рынке появятся и новые коммерческие помещения - первые нежилые этажи, которые будут во всех домах, построенных по программе. Они эффективно встроятся в систему малого бизнеса.

Одновременно руководитель Департамента высказал свое мнение о возможном влиянии запуска программы на цены на рынке жилья. Он подчеркнул, что первые 5-6 лет программы ввод нового жилья будет осуществляться за счет средств бюджета города, а новые жилые площади будут поступать не на продажу, а на расселение следующих домов. Таким образом, городом не прогнозируется существенного увеличения предложений на рынке жилья и. как следствие, не ожидается особого влияния на установленные цены на квартиры.

«Программа реновации, которая как проект уже запущена, как программа — еще нет, она формируется. И к концу года она будет готова. На мой взгляд, она является абсолютным благом для всех сфер города, а самое главное - благом для тех жителей домов, про которые я сказал», - подвел итог своему выступлению С.И. Левкин.

Тему продолжил С.О. Кузнецов: «Здесь у нас есть стенд, где представлен формат этого жилья, сравнение существующего микрорайона, интегрированного из современных показателей и некий образ – модель возможной реновации».

По его словам процесс изменения городского пространства и облика жилых районов Москвы является одним из главных достижений сегодняшней градполитики: «Мы работаем не с внешним видом, а меняем саму среду районов, делаем жизнь там более интересной, насыщенной различными общественными функциями. Конечно, это вопрос долгосрочный, но уже сейчас жилые дома строятся по новым стандартам, разработанным по поручению мэра Сергея Семёновича Собянина, и со временем мы сможем оценить масштабы происходящих позитивных изменений.

Москве необходимо сформировать базовый свод правил для строительства современного города. Мы стараемся, основываясь на здравом смысле, градостроительном опыте - нашем и международном - выстроить новую нормативную базу, которая, кстати, начала создаваться не для программы реновации, а является частью серьезного перехода нормативной базы, происходящего в Москве несколько лет. Это многолетний, трудоемкий процесс, который сейчас позволяет думать, что наши надежды на позитивные преобразования в городе будут носить не разовый характер, но и приобретут системную установку».

Так же С.О. Кузнецов сообщил, что в рамках реализации проекта было принято решение о проведении архитектурно-градостроительного конкурса на 5 пилотных площадок реновации. До 10 июля включительно завершается прием заявок. На сайте archsovet.msk.ru можно ознакомиться со всеми материалами. Основные задачи, положенные в основу конкурса, следующие:

В концепции реновации в первую очередь необходимо учитывать сложившийся контекст: существующая застройка, сложившиеся пешеходные и транспортные связи, социальная инфраструктура, функции, достопримечательности и другие места притяжения. В конкурсных предложениях необходимо с вниманием отнестись к формированию примыкания к сохраняемой застройке.

Новая застройка обычно всегда выделяется из общего контекста. Чтобы сохранить цельность сложившегося квартала необходимо соблюсти баланс между индивидуальностью новых домов и соответствием существующему контексту, связями с окружающей территорией.

Комфортная жилая среда подразумевает четкую структуру жилого образования с разграничением приватных и публичных территорий и размещением всех элементов жилой среды в рамках четкой планировочной структуры.

Приватные и публичные пространства обеспечивают взаимосвязь всех элементов структуры жилой территории (урбан-блока, квартала и микрорайона) и повышают эффективность использования территорий за счет упорядочения размещения всех элементов жилой среды.

Проницаемость жилой территории обеспечивается повышением плотности улично-дорожной сети, при этом необходимо максимально освободить двор от транспорта и транзита. Плотность улиц с шагом в 75-250 м позволит эффективнее распределять транспортные потоки и организовывать парковочные места.

В конкурсных решениях необходимо предусмотреть нормативную обеспеченность всех жителей объектами социальной инфраструктуры, включая школы и детские сады). Объекты должны быть четко привязаны к внутриквартальным проездам и/или к местной сети УДС.

Стратегия озеленения должна включать в себя полноценные рекреационные озелененные территории со всей необходимой инфраструктурой (площадки спорта, игр, отдыха) в пределах квартала (публичное озеленение), микрорайона (озеленение общего пользования) и благоустроенных озелененных жилых дворов, свободных от транспорта (приватное озеленение).

Привлекательная и безопасная среда, удобная для пешеходов достигается с помощью планировочной организации кварталов и урбан-блоков, образующих единый фронт застройки. Необходимо предусмотреть размещение объектов торговли и обслуживания в первых этажах, что позволит создать функционально насыщенную среду жилых улиц и внутриквартальных проездов. Жилые квартиры на первых этажах должны легко трансформироваться в нежилые помещения и обратно.

Проектные решения по обеспечению доступности МГН городской среды, реконструкции сложившейся застройки должны учитывать физические возможности всех категорий МГН, включая инвалидов, и быть направлены на повышение качества городской среды по критериям доступности, безопасности, комфортности и информативности.

Новая застройка должна предлагать качественные изменения существующей жилой среды. Благоустроенные улицы, скверы, бульвары, площади могут служить буферным пространством между новой и старой застройкой. Общественные пространства должны представлять собой единую систему пешеходных связей, предлагающую жителям интересное, разнообразное и привлекательное место для прогулок. Такой подход позволит ограничить использования автомобиля внутри квартала.

Необходимо предусмотреть различные сценарии использования общественных пространств в зависимости от времени суток и сезона. При этом, некоторые пространства могут иметь определенную функцию (например, спортивные площадки), в любом сезоне.

На приватных территориях, во дворах, рекомендуется предоставить жителям планировочную возможность создания своего сада.

При создании общественных пространств рекомендуется опираться на местные достопримечательности, историю, топонимику. Такой подход позволит жителям определить общественное пространство как свое, подчеркнуть локальную идентичность места.

«Мы не ожидаем падения цен на рынке больше, чем на 10%», - заявил К.М. Никитин. Говоря о бюджетных рисках программы, он подчеркнул: «Москва давно уже живет исключительно на те деньги, которые она зарабатывает сама. Вопреки распространенному мнению в стране о том, что в Москве зарегистрированы предприятия, которые добывают в других регионах, а налоги платят в Москве и так далее, я всем кто так думает, рекомендую ознакомиться с налоговым законодательством. Москва живет на те деньги, которая она зарабатывает своим трудом. У Федерального центра существует желание изъять часть этих денег и перераспределить. Москва только что потеряла 1% налога на прибыль, вместо 18% в бюджет теперь идет 17%.

С этой точки зрения, когда мы говорим о программе реновации, я хочу сказать, что Москва тратит свои деньги, созданные своей экономикой на развитие своего жилищного фонда, что в сою очередь, приведет к еще большей возможности Москвы обеспечить условия экономического роста».

По мнению Д.М. Наринского программа реновации остановит «расползание» Москвы, обеспечит развитие города в исторических границах, обновится жилой фонд, модернизируется инфраструктура. Новая застройка будет экологически и энергетически более устойчивой. Завершая выступление, он констатировал: «Несмотря на обилие разных факторов, несмотря на то, что у программы, безусловно, есть угрозы, мне кажется, что те возможности, что она сулит, превышают угрозы».

На ошибки в информировании жителей о программе реновации остановился И.В. Писарский: «Следовало начать большую коммуникационную компанию не про снос, а про строительство, про то, какие появятся районы, про то для чего все это делается. Порядка 85% москвичей поддерживает программу реновации, и порядка 85% москвичей, может быть это другие москвичи, считают, что она затеяна для «распила» бюджета.

Нас не умеют вдохновлять, а без вдохновения великие дела, а реновация – великое дело, к сожалению, сделать сложно».

Подводя итоги дискуссии, С.И. Лёвкин отметил: «Главная, центральная тема этой программы – это человек. Если, несмотря на масштабность программы, мы будем ее выполнять исходя из этого, то успех программы обеспечен, несмотря на риски».