6 июля 2017 года в павильоне № 75 ВДНХ (Москва, пр-т Мира, д. 119) в рамках VII Московского урбанистического форума (МУФ) открылся шоу-рум проекта реновации Москвы.

Как ранее сообщали в Департаменте градостроительной политики Москвы, строительство первых домов на стартовых площадках в рамках столичной программы реновации жилья может начаться до конца этого года. На сегодняшний день подобрано около 300 площадок на территории города.

Квартиры в новых домах будут предоставляться с полной отделкой - «под ключ». Качество отделочных материалов будет выше, чем качество материалов, которые использовались ранее. Полы будут покрыты линолеумом и ламинатом. Обои будут под покраску, в ванных комнатах установят качественный фаянс, стены отделают плиткой. Людям с ограниченными физическими возможностями предоставят специализированные квартиры с удобными ванными комнатами и увеличенными дверными проемами.

Во всех районах Москвы, которые вошли в программу реновации, появятся шоу-румы. Это будут специальные демонстрационные центры, которые разместятся в новых домах или рядом с ними, где жители смогут ознакомиться со стандартами нового жилья и качеством отделки.

Также в шоу-румах в печатном виде будут доступны альбомы с основными характеристиками отделки квартир, предназначенных для переселения по программе реновации. Такие информационные буклеты разработаны по поручению Мэра Москвы С.С. Собянина. С ними можно ознакомиться на официальном сайте Департамента строительства.

В рамках VII Московского урбанистического форума (МУФ) отдельный зал был отдан шоу-руму проекта реновации Москвы, где построен, макет двора в натуральную величину с небольшой разноцветной детской площадкой, спортивным уголком, уличным освещением, стендом с образцами материалов внутренней и фасадной отделки. Любой желающий мог приехать на ВДНХ, зайти в конкретную квартиру и посмотреть, какой она будет, начиная от дверей, заканчивая кафелем в ванной комнате.

«Главная цель этого шоу-рума показать «вживую» жителям города Москвы, тем москвичам, которые попадут в программу реновации, что такое их новые квартиры, что такое их новое будущее, что такое квартира «комфорт класса» Здесь мы выстроили один этаж одного подъезда того здания и тех квартир, в которые они будут переезжать», – сообщил журналистам руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Иванович Лёвкин. По его словам шоу-рум будет работать в течение июля месяца. Так же еще один шоу-рум будет создан в районе павильона «Космос».

В первый день работы Московского урбанистического форума Мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин и руководитель Стройкомплекса Марат Шакирзянович Хуснуллин осмотрели шоу-рум.

Одной из главных тем Форума стала реновация жилья в Москве. На девелоперской выставке MUF EXPO этому был посвящен отдельный стенд с информацией на специальных интерактивных стойках. Здесь же москвичи могли ознакомиться и с тем, как будет выглядеть столичный микрорайон после реновации и задать свои вопросы о программе сноса напрямую специалистам столичного стройкомплекса.

За основу нового квартала по проекту реновации взят так называемый «урбанблок», в который войдут жилые дома с объектами повседневного обслуживания на первых этажах и дворы.

«Урбанблоком мы называем ячейку. Она не обязательно должна быть квадратной формы, она может быть и круглой, и треугольной. Суть ее в том, что всегда выделены наружный и внутренний периметры, то есть, публичное и приватное пространство.

Квартал может включать в себя до четырех урбанблоков. Урбанблок может быть на пешеходном бульваре, может выходить как на большую, так и маленькую улицу. В каждом урбанблоке будет свое комьюнити, которое будет понимать, что это их блок, а это – соседский», - рассказал главный архитектор Москвы Сергей Олегович Кузнецов.

Предусмотрено четкое разграничение: сами дворы будут доступны только для жителей, это будет приватная территория с площадками для тихого отдыха. А во внутриквартальных проездах появится упорядоченный паркинг. Особое внимание будет уделено озеленению. Деревья и кустарники будут не только во дворах, но и за их пределами. Квартал может включать до четырех урбанблоков.

Выступая на пленарной сессии: «Глобальные проекты реновация как двигатели развития городов» М.Ш. Хуснуллин сказал, что обновление ветхого жилья и создание качественного доступного - одна из наиболее важных задач современных мегаполисов. Основной массив ветхого жилья в Москве представляют хрущевки - малогабаритные квартиры в пятиэтажках, построенные 50-60 лет назад. В рамках московской программы реновации, которая предполагает снос ветхих пятиэтажных домов и строительство современных жилых кварталов, более миллиона человек получат новые квартиры, которые будут отвечать современным стандартам качества и благоустройства.